Gái lỡ đò lấy chồng lần hai, đêm tân hôn đang nước mắt lưng tròng vì chồng không chịu đụng vào người thì thấy bóng đen ẩn hiện trước cửa

Tâm sự 26/06/2023 11:36

Tôi là người phụ nữ đã từng trải qua một đời chồng. Mọi người biết rồi đấy, sau khi ly hôn, tôi không dám gặp gỡ, tiếp xúc với người đàn ông nào cả. Chỉ sợ họ cũng sẽ khiến mình khổ thêm một lần nữa. Chưa kể lúc này tôi cũng đã có con, mọi quyết định của tôi đều ảnh hưởng đến con cả.

Trước đây tôi từng nghĩ, mình sẽ ở vậy nuôi con đến hết đời. Một lần lỡ làng đã là quá đủ, tôi không muốn tiếp tục dính sai lầm. Nhưng duyên số cho tôi được gặp chồng hiện tại. Chúng tôi quen nhau khá tình cờ. Hôm ấy khi đang đi đường, tôi bị ngã xe. Trời tối, chân đau nên tôi không thể với lấy chiếc điện thoại đã văng ra xa.

Đúng lúc ấy thì chồng tôi xuất hiện. Anh không sợ vạ lây mà vội vàng đưa tôi đến bệnh viện. Sau đó vì muốn trả ơn, tôi đã hẹn gặp anh đi ăn. Và chúng tôi kết duyên từ đó.

Khi quyết định đến với anh, tôi cũng đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Bởi lẽ bản thân tôi không dám xin chồng mang con về sống chung. Tôi là gái một đời chồng, lại có con riêng. Lấy được người đàn ông biết lo nghĩ và yêu thương mình đã là tốt lắm rồi. Nếu đòi hỏi hơn, có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi là người phụ nữ không ra gì.

Gái lỡ đò lấy chồng lần hai, đêm tân hôn đang nước mắt lưng tròng vì chồng không chịu đụng vào người thì thấy bóng đen ẩn hiện trước cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy đấy, trước ngày cưới, chồng tôi vẫn không đả động gì đến việc cho con riêng của vợ về sống. Tôi còn nhớ như in đêm tân hôn, khi tôi đã chuẩn bị để tắt đèn đi ngủ thì chồng lại lạnh lùng ra ngoài. Anh bảo anh khó ngủ, muốn xuống phòng khách uống cà phê một lúc.

Tôi nằm trên giường, không hiểu mình đã làm gì sai. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi nhớ con quay quắt. Nhưng gọi điện thoại cho bố mẹ thì ông bà không nghe điện thoại. Vừa đặt điện thoại xuống, tôi giật nảy mình khi thấy bóng đen đứng trước cửa. Khi ánh đèn bật sáng, tôi há hốc miệng vì con trai đang đứng trước mặt mình.

Gái lỡ đò lấy chồng lần hai, đêm tân hôn đang nước mắt lưng tròng vì chồng không chịu đụng vào người thì thấy bóng đen ẩn hiện trước cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó chồng tôi mới nói, anh vừa xuống để đón thằng bé. Chồng tôi muốn tôi hạnh phúc, và đó chính là món quà bất ngờ anh dành tặng tôi.

Hiện tại chúng tôi đã sống cùng nhau được gần một năm. Cuộc sống của chúng tôi rất tốt, chồng tôi thương con riêng của vợ như con ruột. Một niềm vui nữa là chúng tôi sắp chào đón một bạn chuột con đến thế giới này. Giờ đây tôi chỉ muốn cảm ơn chồng, cảm ơn anh đã giúp cuộc đời tôi trở nên tươi đẹp hơn.

Chồng cũ đến thăm con đòi hâm nóng với vợ, vài lời nói bên tai khiến cô ấy mềm nhũn, liền có ngay một đêm cuồng nhiệt

Chồng cũ đến thăm con đòi hâm nóng với vợ, vài lời nói bên tai khiến cô ấy mềm nhũn, liền có ngay một đêm cuồng nhiệt

Chỉ vài lời nói rỉ tai bên gối đã khiến chúng tôi có một đêm khó quên sau 3 tháng ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân góc hôn nhân góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa