Gái ế U30 sung sướng vì lấy được chồng lương 80 triệu/tháng, đêm tân hôn chuẩn bị động phòng, tôi hoảng sợ trước hành động này của anh ấy

Tâm sự 24/12/2023 09:15

Nhưng ngay đêm tân hôn tôi đã nhận ra mình sai. Trước đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ có một đêm tân hôn khó quên cùng chồng, vừa ấm áp vừa hạnh phúc.

Lúc mọi người biết tôi lấy Vinh, ai nấy đều nghĩ tôi “mèo mù vớ phải cá rán”. Tôi là người phụ nữ bình thường lại lấy được người chồng tài giỏi lương mỗi tháng 80 triệu. Quả thật đây là vận may tình cờ của tôi, trong một lần tôi đi chơi cùng bạn bè thì quen được Vinh.

Lúc mới quen nhau, tôi có thắc mắc vì sao Vinh hoàn hảo như thế mà đến gần 30 tuổi vẫn còn độc thân? Anh trả lời tôi rằng là vì anh dành thời gian cho sự nghiệp nên không thể yêu đương. Vậy là tôi tin, với lại tôi thấy Vinh hiền lành, thật thà. Thời gian đó, bố mẹ tôi cũng giục tôi mau chóng lấy chồng nên khi thấy Vinh có điện kiện tốt như thế thì tôi đồng ý lấy nhau sau 4 tháng hẹn hò.

Gái ế U30 sung sướng vì lấy được chồng lương 80 triệu/tháng, đêm tân hôn chuẩn bị động phòng, tôi hoảng sợ trước hành động này của anh ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngay đêm tân hôn tôi đã nhận ra mình sai. Trước đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ có một đêm tân hôn khó quên cùng chồng, vừa ấm áp vừa hạnh phúc. Nhưng tất cả tan biến khi Vinh dành cả đêm để đếm tiền mừng. Anh đếm đi đếm lại rất nhiều lần, vừa đềm vừa chửi mắng những người đi tiền quá ít. Không chỉ vậy, anh còn không cho tôi đụng vào tiền. Đến gần sáng, anh bỏ hết vào két sắt rồi khóa lại.

Vinh nói rằng anh không yên tâm để người khác giữ tiền của mình, dù là cha mẹ hay vợ con. Sau đêm đó, tôi bắt đầu sống trong địa ngục. Tiền lương của tôi kiếm được mỗi tháng Vinh giữ hết, mỗi ngày anh chỉ phát cho tôi 50 ngàn. Tôi tiêu gì, dùng tiền bao nhiêu đều phải hỏi xin Vinh. Anh không cho tôi mua quần áo mới, đến đồ ăn cũng chỉ chọn thứ rẻ tiền.

Rất nhiều lần tôi hỏi chồng sao lại sống tiết kiệm như vậy, chẳng phải anh có nhiều tiền lắm sao? Tôi biết chồng mình sống cực khổ từ nhỏ, nhưng chẳng phải anh đã giàu rồi sao, cần gì phải sống khổ sở như thế? Nhưng những lúc như thế, Vinh chỉ nghĩ rằng tôi đang muốn chiếm lấy tài sản của anh, vậy là anh càng siết chặt chi tiêu trong nhà.

Điều làm tôi ám ảnh nhất về người chồng keo kiệt của mình chính là hành động kì quặc của anh hằng đêm. Chồng tôi có rất nhiều kim cương và tiền bạc giấu trong két sắt. Mỗi tối sau khi tôi đi ngủ, anh sẽ lấy chúng ra để đầy trên sàn, vừa ngắm nghía vừa cười ngây ngốc. Tôi thật sự rất sợ khi thấy chồng của mình như thế. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn chồng khi mới kết hôn chưa được ba tháng? Nhưng nếu cứ sống thế này thì tôi chịu không nổi, tôi hối hận lắm.

Ngủ quên ở phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu lộm cộm một thứ, tôi rợn người rồi ngồi ngẩn người khi thấy thứ này

Ngủ quên ở phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu lộm cộm một thứ, tôi rợn người rồi ngồi ngẩn người khi thấy thứ này

Tôi biết là không nên ngủ lại trong phòng của mẹ vợ, nhưng tôi chỉ định ngã lưng một lát rồi ra ngay. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống chiếu thì tôi thấy có thứ gì đó lộm cộm bên dưới.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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