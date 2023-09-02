Gái ế U30 'cắn răng' lấy chồng già, đêm tân hôn chẳng mong đợi gì giây phút động phòng, nhưng đến nửa đêm tôi vội 'lê lết' ra khỏi phòng

Tâm sự 02/09/2023 10:15

Cách đây 3 tháng, một người bạn làm mối cho tôi sếp của cô ấy. Khi đó, tôi nghe bạn giới thiệu rằng anh rất tốt, kinh tế lại ổn định nếu không muốn nói là đại gia, chỉ là tuổi tác hơi cao và đã từng ly dị. 

Tôi không biết cuộc hôn nhân của mình rồi sẽ thế nào. Mới kết hôn được 1 tuần, tôi đã có cảm giác như sống trong địa ngục. Tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn, bố mẹ nuôi 4 đứa con ăn học nên kinh tế càng ngày càng kiệt quệ.

Sau khi ra trường, tôi làm việc cho một công ty có tên tuổi trên thị trường. Mặc dù mức lương khá tốt nhưng phải phụ bố mẹ nuôi các em ăn học nên tôi chẳng dư đồng nào. Nhiều lúc nhìn lại, tôi chỉ mong muốn sau này lấy được một người chồng có khả năng về kinh tế để đỡ đần gánh nặng gia đình.

 

Năm nay tôi 27 tuổi, trước kia có vài người yêu nhưng đều không đi được đến cuối. Cách đây 3 tháng, một người bạn làm mối cho tôi sếp của cô ấy. Khi đó, tôi nghe bạn giới thiệu rằng anh rất tốt, kinh tế lại ổn định nếu không muốn nói là đại gia, chỉ là tuổi tác hơi cao và đã từng ly dị. 

Gái ế U30 'cắn răng' lấy chồng già, đêm tân hôn chẳng mong đợi gì giây phút động phòng, nhưng đến nửa đêm tôi vội 'lê lết' ra khỏi phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau lần gặp đầu tiên, tôi thấy người đàn ông này phù hợp nên đồng ý quen nhau, với điều kiện sau khi kết hôn, gia đình tôi sẽ được chu cấp 50 triệu mỗi tháng. Thế rồi suốt thời gian chuẩn bị cho đám cưới, chúng tôi cũng không nảy sinh mâu thuẫn gì. Bản thân tôi khi ấy biết chồng mình đã từng trải qua 2 đời vợ, nhưng tôi nghĩ rất đơn giản, rằng có thể họ không hợp nhau nên mới ly dị. Để rồi bây giờ tôi mới hiểu, tại sao họ phải bỏ của chạy lấy người.

Hôm cưới, tôi chỉ mời một người bạn thân đến dự. Mặc dù là bạn trai nhưng chúng tôi đã chơi với nhau quá lâu, cả hai cũng chẳng có gì mờ ám, chỉ là khi tôi về nhà chồng, cậu ấy có nắm tay và dặn dò một số điều. Vậy mà chồng tôi lại để ý. Đêm ấy, anh lôi tôi ra, đánh đến nỗi chẳng còn biết tôi là người vợ mà anh vừa cưới cách đó mấy tiếng. Bản thân tôi thì sợ quá nên nửa đêm liền trốn về nhà.

Gần một tuần nay, tôi vẫn không dám về nhà, bố mẹ thì liên tục bắt ly hôn. Tôi biết mình đã lấy phải chồng vũ phu nhưng không biết thoát ra thế nào, chồng tôi thì dọa sẽ đòi lại 300 triệu tiền anh đã cho tôi từ trước. Theo mọi người, tôi có nên bỏ của chạy lấy người không? 

Về nhà, chồng nổi cơn ghen khi thấy ngón chân thò ra dưới gầm giường, vừa nâng lên, anh quỳ xuống bật khóc nức nở

Về nhà, chồng nổi cơn ghen khi thấy ngón chân thò ra dưới gầm giường, vừa nâng lên, anh quỳ xuống bật khóc nức nở

Sau hôm đó, tôi rất lăn tăn. Nhưng chuyện quá khứ đều đã qua, tôi không muốn mình cũng bị cuốn vào nên đã chủ động hẹn gặp mặt.

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