'Gài bẫy' tình một đêm với người tình giàu có, vài tháng sau, 'tiểu tam' cúi mặt bật khóc, đành ôm bụng bầu cay đắng ra đi

Sau khi cuộc họp kết thúc, Tân tranh thủ lúc lướt qua nhét vào tay tờ giấy trong đó có số điện thoại và số phòng của Tân. Tất nhiên tôi chẳng dại gì mà tới đó, ngược lại tôi đưa cho Tân card visit của mình như 1 lời hồi đáp. Qủa nhiên, cá cắn câu, 9h tối hôm đó vừa tắm xong thì điện thoại đổ chuông, là số của Tân. Vừa thấy tôi ra mở cửa, Tân nhanh chóng lao vào, đêm đó chúng tôi ngủ cùng nhau như cặp tình nhân.

Tôi quen Tân trong chuyến công tác hồi tháng 3, tôi là thư kí của sếp còn Tân là giám đốc khu vực của công ty đối tác. Như trúng tiếng sét ái tình, tôi và Tân lao vào nhau sau đúng 1 cái chạm mắt. Tôi không biết ở đây có ai có cảm giác đó chưa, là cảm giác bạn muốn lên giường với 1 người chỉ sau 1 ánh mắt, không biết may hay rủi mà cả tôi và Tân đều cảm thấy như thế.

Tôi nghe đâu vợ Tân ghê gớm lắm, nhưng cũng không hiểu vì sao 2 người cưới 3-4 năm trời vẫn chưa sinh con. Các chị ở công ty Tân đồn Tân bị yếu sinh lý, gia đình không hạnh phúc. Tôi "thử" rồi, chẳng những không yếu mà còn mạnh mẽ là đường khác. Sau khi quen thân nhiều hơn tôi có hỏi qua thì Tân nói vì vợ không muốn sinh con, vợ Tân thuộc dạng phụ nữ hiện đại, cá tính mạnh, ngày xưa Tân yêu tính cách đó bao nhiêu thì giờ anh ghét nó bấy nhiêu vì thế gia đình quanh năm chẳng mấy vui vẻ.

Cứ nghĩ mọi chuyện kết thúc ở đây, "ai về nhà nấy", nhưng không, suốt cả 1 tuần công tác Tân tìm tôi liên tục, mỗi lần như vậy lại làm tình cùng nhau. Tới lúc chia tay để ra về thì tôi cũng kịp thích người đàn ông này 1 chút. Cứ nghĩ là chuyện đùa vì trước giờ tôi có nguyên tắc của mình: Không lên giường với trai trên bar, trai có chồng và trai ngoan. Nào ngờ giờ tôi lại yêu Tân - 1 người đàn ông đã có 1 vợ và chưa có con.

1s lóe lên trong đầu, tôi muốn chiếm đoạt Tân về của riêng mình, từ chỗ chỉ là nhân tình tôi muốn vào ghế chính cung, hất cẳng bà vợ không biết điều của anh ra. Đúng như dự tính, 2 tháng sau ngày tôi lên kế hoạch tôi có thai. Lúc biết tin tôi có thai Tân mừng lắm, đang đi công tác nước ngoài cũng ngay lập tức đặt vé máy bay về với tôi.

Ngay sau đó Tân mua cho tôi 1 căn hộ riêng để khỏi vất cả, lại thường xuyên tới đưa đón tôi đi làm, mua đồ ăn ngon, đưa tôi đi mua sắm. Dù con còn mới hình thành Tân đã nhanh chóng mua hẳn 2 tủ đồ lớn, 1 tủ đồ nam, 1 tủ đồ nữ,... con ra đời dù giới tính gì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tôi không ít lần bóng gió nói Tân nên cho tôi và con 1 danh phận nhưng anh ậm ừ bảo như bây giờ có gì không tốt. Tôi có nhà, có xe, có con lại còn có tình yêu của Tân. Ngược lại, vợ Tân chịu sự ghẻ lạnh lâu rồi, chẳng mấy mà không chịu được tự phải rút lui, tới lúc đó Tân rước tôi về,... tóm lại là phải biết điều và từ từ.

Ảnh minh họa: Internet

Bụng bầu ngày 1 lớn tôi ngày 1 lo lắng, trong 1 phút bốc đồng tôi tìm tới vợ của Tân, hẹn 1 cái lịch hẹn rồi ra chờ sẵn. Vợ Tân đúng như lời anh kể, quyền lực, trí thức, xinh đẹp... mọi thứ đều hơn hẳn tôi. Vừa ngồi xuống, chưa để tôi giới thiệu, vợ Tân vứt lên bài 1 sấp ảnh, trong đó có tới gần 20 tấm với 20 người con gái khác nhau, cùng đi với 1 người đàn ông là Tân.

Tôi còn đang ú ớ thì vợ Tân để lên bàn thêm gần 10 bức ảnh khác, trong đó tất cả đều là Tân cùng 1 đứa trẻ nào đó - hẳn là con của Tân. Cuối cùng, điện thoại tôi rung lên bần bật, tôi liếc nhìn vợ Tân rồi run run nghe máy. Đầu dây bên kia là chủ căn hộ tôi đang ở còn chưa sang tên xong gọi báo tôi về chuyển nhà gấp, nhà bị đập phá, đồ đạc đã vứt hết ra ngoài.

Tôi nhìn vợ Tân, chị ta chỉ cười nhếc mép không nói tiếng nào, tôi còn đang đơ thì đã thấy tin nhắn của Tân nói chấm dứt đi. Vợ Tân nhìn như xoáy vào mắt tôi, buông 1 câu "cô đi ăn bám thằng đàn ông ăn bám tôi, cảm giác thế nào?"

Tôi tức run người, hét lên thất thanh còn nước mắt rơi từ lúc nào không biết. Cầm túi xách ra về, tôi không quên quay lại nhìn người phụ nữ đáng sợ ấy. Vừa bước chân ra khỏi quán tôi nhận tin nhắn đã bị cho thôi việc, công ty chấp nhận bồi thường 3 tháng lương cơ bản cho tôi vì phá vỡ hợp đồng. Mọi chuyện xảy ra trong chưa đầy 3 phút, tôi mất nhà, mất việc, mất danh dự,... đổi lại chỉ được 1 đứa con mà bố nó còn không nhận. Cay đắng, tủi hờn, tôi chỉ còn cách dọn về quê ở với bố mẹ chờ sinh con rồi tính. Nhục nhã chẳng để đâu cho hết!