Ép mãi bạn gái mới chịu cùng tôi một đêm ngọt ngào, đang lâng lâng thì tôi muốn ngã quỵ xuống sàn khi vừa cởi áo em

Dù nhiều lần tôi chủ động gợi ý và đòi hỏi nhưng Hà nằng nặc bảo chúng tôi chưa đủ hiểu nhau, thời gian quen nhau chưa được nhiều.

Thời buổi này làm gì có yêu ai đương với bạn gái mà 4 tháng rồi vẫn chưa “làm ăn” được gì phải không mọi người? Hà bảo cô ấy không bắt tôi phải giữ gìn cho bạn gái đến tận đêm tân hôn nhưng cô ấy muốn chờ thêm một thời gian nữa để tình cảm thêm chín muồi. Ban đầu tôi đã quyết định sẽ tôn trọng ý muốn của Hà, thế nhưng lũ bạn thân của tôi biết chuyện thì xông vào khích bác. Chúng nó bảo thời buổi này người ta yêu dăm bảy ngày đã lên giường, tình yêu là phải đi liền với tình dục, phụ nữ yêu ắt sẽ muốn dâng hiến cho người mình yêu. Hơn nữa đó cũng là một cách để giữ chân bạn gái, khi đã xảy ra quan hệ thì phụ nữ thường yếu mềm, lụy tình hơn. Tôi nghĩ thấy bạn mình nói cũng đúng, hơn nữa tôi yêu Hà thật chứ chẳng phải chơi đùa với cô ấy. Do đó tôi có sốt sắng đòi hỏi chuyện ấy cũng chẳng phải hạng đểu giả, sở khanh gì.

Nghĩ vậy, tôi đã thiết kế 1 chuyến đi chơi ở ngoại ô trong 2 ngày 1 đêm để thực hiện bằng được mục đích của mình. Tôi phải năn nỉ mãi, phải dọa rằng tôi đã đặt tiền rồi, nếu không đi là mất trắng. Hà xót tiền nên đành gật đầu đồng ý song vẫn mặc cả trước với tôi phải thuê 2 phòng khác nhau. Ảnh minh họa: Internet Đến nơi, biết tôi chỉ đặt có 1 phòng, Hà tức lắm. Tôi phải giải thích là phòng đôi, có 2 giường khác nhau, để cô ấy ngủ 1 mình 1 phòng tôi không yên tâm. Thấy sự bài xích rõ rệt của Hà, tôi thầm tức giận trong lòng. Tôi là bạn trai cô ấy, yêu nhau cả 4 tháng rồi chứ có phải gã đàn ông không ra gì đâu mà cô ấy phải đề phòng tới mức ấy. Vì giận nên tôi càng hạ quyết tâm phải có được Hà trong đêm đó.

Nửa đêm tôi gần như bắt ép Hà phải “cho” mình. Không chống lại được sức mạnh của tôi, cuối cùng Hà đành phải nhượng bộ. Nhưng khi tôi vừa cởi được áo Hà ra thì tôi không khỏi sững người trước cảnh tượng trước mắt. Phần ngực của Hà ướt đẫm nước, dù rõ ràng bên ngoài áo vẫn khô sạch. Vậy nước từ đâu ra? Tôi ngửi được một thứ mùi không hẳn hôi mà cũng chẳng phải thơm. Thứ mùi này tôi thấy khá quen thuộc, tôi nhớ ra đó là mùi mỗi khi chị gái tôi vạch áo cho cháu tôi bú sữa mẹ. Đó chính xác là mùi sữa mẹ! Song vấn đề là bạn gái tôi sao lại có sữa mẹ, còn chảy tràn ướt hết cả phần ngực? Hà thấy tôi sững người lại nhìn chằm chằm vào ngực em thì luống cuống mặc lại áo. Im lặng một lát, Hà thú nhận thực ra em ấy đang nuôi con nhỏ mới 10 tháng tuổi, vẫn chưa đến tuổi cai sữa. Tôi trợn trừng kinh hãi suýt ngã lăn khỏi giường trước cái tin khủng khiếp ấy. Ảnh minh họa: Internet Rồi Hà kể, đứa bé là kết quả của mối tình trước đó của Hà. Gã đàn ông kia đã bỏ em ấy mà đi, Hà quyết định làm mẹ đơn thân. Mọi chuyện cũng chẳng có gì nếu em ấy không tình cờ quen tôi qua facebook. Vì Hà thích tôi nên không muốn bỏ lỡ mối quan hệ này, lại càng chẳng dám nói rằng em ấy đang có con nhỏ. Cho nên Hà chỉ còn cách giấu giếm. Hà dự định sẽ tránh né chuyện quan hệ tình dục với tôi, để phòng ngừa trường hợp như tối nay phát sinh. Bởi chỉ cần qua đêm với nhau là tôi lập tức phát hiện bí mật của em ấy. Đợi khi Hà cai sữa con xong, em ấy mới cho phép tôi “vượt rào”. Dù Hà không nói nhưng tôi đoán, em ấy sẽ bẫy tôi một đứa con, đến khi mang thai rồi mới tiết lộ sự thật về đứa con riêng kia, đặt tôi vào thế “sự đã rồi”. Đến nước đó thì còn ân ái gì nữa, tôi thật sự mất sạch hứng thú. Tôi đã nói lời chia tay vì chuyện Hà có con là một phần, phần nữa vì Hà đã nói dối tôi. Nhưng sau khi về nhà Hà vẫn bám theo nài nỉ tôi xin được tha thứ. Thật sự phiền phức vô cùng, tôi phải làm sao để Hà từ bỏ ý định đó đây?

Gật đầu lời tỏ tình mùi mẫn của trưởng phòng, nhưng ngày hôm sau nghe lời thì thầm của chị đồng nghiệp mà tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực Tối đó, Q ngỏ lời yêu đương với tôi, tôi bẽn lẽn gật đầu đồng ý làm bạn gái anh. Đêm đó, anh còn nhắn tin mùi mẫn, chúc tôi ngủ ngon, hẹn non thề biển. Tôi cứ tưởng mình đã gặp được đúng người đàn ông của đời mình.

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