Ép lấy chồng già 60 tuổi, đêm tân hôn cô chuốc cho ông uống thật say để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, nghe câu nói của ông mà cô choáng váng

Tâm sự 23/12/2022 06:20

Chỉ đợi có thế, cô ép cho ông uống thật say để... chứng minh tình yêu. Nào ngờ, sáng hôm sau, nghe điều ông quyết định mà cô tá hỏa.

Gia đình Đào quanh năm sống bằng nghề nông, dưới cô còn có một em trai đang tuổi đi học nên gia đình cố gắng tiết kiệm thì cũng đủ lo cơm canh ba bữa, ở vùng cao, có cái ăn cũng là một may mắn rồi.

Thế nhưng, năm đó hạn hán, lũ lụt càn quét, ruộng lúa nhà Đào mất trắng, con trâu là tài sản giá trị nhất cũng bị cuốn theo dòng lũ, nhà cô cơm không có mà ăn. Nhìn cảnh đứa em trai đang tuổi ăn tuổi lớn phải đi mót lá khoai lang về luộc mà lòng cô đau xót nhưng tuổi còn nhỏ, cũng không thể giúp được gì cho bố mẹ.

Rồi chủ nợ tới đòi, không có tiền trả, chị em tôi sợ rúm ró, bố mẹ thì chạy đôn chạy đáo đi vay nợ người quen rồi bà con láng giềng nhưng gia cảnh nhà nào cũng túng thiếu như nhau, chẳng thể giúp được gì.

Hôm đó, mẹ kéo Đào vào buồng nói chuyện nhưng cô không ngờ rằng chuyện mà mẹ sắp nói với cô sẽ thay đổi cả cuộc đời mình như thế.

Đào nghe mẹ nói thế thì choáng váng hết cả đầu óc, vậy tức là bố mẹ định bán cô sang nhà ông Hai làm vợ hai sao.Ông Hai thì cô chẳng lạ gì nữa, ông ấy là người giàu nhất cái làng này nhưng mà lại là một ông già 60 tuổi, lấy ông ấy rồi tuổi xuân của cô còn đâu nữa. Đào sợ hãi, ngồi thụp xuống đất, nắm lấy gấu quần mẹ mà khóc, mà van xin.

Ép lấy chồng già 60 tuổi, đêm tân hôn cô chuốc cho ông uống thật say để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, nghe câu nói của ông mà cô choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mẹ cô nói một tràng dài, vừa nói vừa khóc, rạp người xuống lạy lục cô. Đào không còn cách nào khác, công ơn dưỡng dục bao nhiêu năm còn chưa trả, cô không thể làm ngơ trước chính những người thân trong gia đình mình được. Nuốt lại những giọt nước mắt đang nghẹn ứ trong cổ, Đào nắm tay mẹ kéo lên “Con gả, con sẽ gả cho ông Hai mà, mẹ ơi, mẹ đừng thế, con gả!”

Đám cưới của Đào diễn ra ở sân chính của căn ngói ba gian nhà ông Hai, ông Hai tuy đã 60 mươi nhưng tướng tá ông vẫn khỏe mạnh hơn tuổi thật rất nhiều. Mọi người xung quanh làng đến xem rất đông, phần vì hiếu kỳ, phần vì thương xót cho cô, mới 20 tuổi đầu đã phải gả cho lão già làm vợ.

Ông Hai cứ nhìn cô rồi cười tươi lắm, trái ngược hoàn toàn với không khí bên nhà cô, mặt ai nấy cũng buồn rười rượi, mẹ cô đưa cô sang còn khóc lóc cả chẳng đường từ nhà cô đến nhà ông Hai.

Đêm tân hôn, chỉ còn ông Hai và Đào ở trong buồng. Đào sợ sệt ngồi thui lủi tận trong góc phòng không dám lại gần ông Hai. Cô nhớ như in lời mà mẹ đã dạy mình, nhất định không để bản thân bị thiệt thòi.

-Trông em giống hệt người vợ quá cố của tôi vậy, cô ấy cũng hiền lành và xinh đẹp như em vậy, chỉ vì số mỏng mà mất sớm. Lần đầu nhìn thấy em, tôi cứ ngỡ như được nhìn thấy cô ấy. Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em.

 

Nói rồi, ông Hai cầm ly rượu lên, uống hết chén này đến chén khác, cứ hết là Đào lại cầm chai rót nhằm chuốc cho ông say. Cho đến khi Đào hơi ngà ngà thì ông Hai cũng nằm gục xuống, Đào thở phào, vậy là cô thoát được đêm nay rồi.

Đến nửa đêm, ông Hai tỉnh dậy bởi tiếng nói mớ ú ớ phát ra từ bên cạnh mình. Là giọng Đào đang nói trong cơn say: "Em xin lỗi, em yêu anh nhưng em vì gia đình nên mới thế". Tự nhiên nghe đến đây, mặt ông ta chùng xuống, không còn cảm giác muốn chiếm đoạt Đào như trước nữa. Hôm sau ông trả cô về nha mình và tuyên bố xóa nợ, không hiểu sao nhưng ông lại thấy vui khi làm điều đó.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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