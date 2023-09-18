Đến thăm con sau 5 năm ly hôn, vợ cũ nhìn tôi bằng ánh mắt thảng thốt rồi tiết lộ sự việc động trời khiến tôi sụp đổ, bủn rủn tay chân

Tâm sự 18/09/2023 01:15

Căn nhà không có cửa cổng nên tôi đi thẳng vào và càng ngạc nhiên khi trong nhà chẳng có một thứ gì có giá trị. Mấy năm qua, mẹ con cô ấy đã sống trong hoàn cảnh túng thiếu đến vậy sao?

Sống với vợ cũ hai năm thì chúng tôi ly hôn. Hồi đó, mẹ tôi không thích Lan (tên vợ cũ tôi) nên liên tục gây khó dễ, soi mói từng chút. Cô ấy dù cố gắng đến đâu vẫn không hài lòng bà. Cảm thấy cuộc sống quá bí bách đau khổ, Lan đã chủ động đề nghị ly hôn. Cô ấy ra đi tay trắng, chỉ mang theo mỗi đứa con trai. Thời gian đầu, tôi vẫn còn tình cảm với vợ cũ nên hay đến tìm rồi muốn nối lại tình xưa. Nhưng Lan kiên quyết từ chối và cắt đứt mọi liên lạc.

5 năm trôi qua, tôi đã có vợ mới được 3 năm nhưng vợ mới lại không thể có con. Mẹ tôi bắt đầu hối hận nên thúc ép tôi tìm lại đứa cháu năm xưa. Dò hỏi biết bao người, tôi mới tìm được nhà của vợ cũ ở một vùng quê xa xôi, hẻo lánh, cách nhà tôi tận 200km.

 

Đến trước nhà cô ấy, tôi bất ngờ vì căn nhà nhỏ xíu, mái tôn. Căn nhà không có cửa cổng nên tôi đi thẳng vào và càng ngạc nhiên khi trong nhà chẳng có một thứ gì có giá trị. Mấy năm qua, mẹ con cô ấy đã sống trong hoàn cảnh túng thiếu đến vậy sao?

Đến thăm con sau 5 năm ly hôn, vợ cũ nhìn tôi bằng ánh mắt thảng thốt rồi tiết lộ sự việc động trời khiến tôi sụp đổ, bủn rủn tay chân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Còn đang nhìn ngó xung quanh thì một cậu nhóc gầy gò, đầu tóc trụi nhẵn cầm ly nước từ nhà dưới đi lên. Thấy tôi, thằng bé ngơ ngác hỏi tôi tìm ai? Nhìn đứa nhỏ 6 tuổi trước mặt, mắt tôi cay xè. Thằng bé quá giống tôi, từ ánh mắt, khóe môi và cả làn da. Chỉ có điều, nhìn con xanh xao, gầy còm đến đáng thương. Tôi ôm thằng bé vào lòng, liên tục nói: "Là bố, bố đến thăm con".

Con trai tôi nhìn tôi một cách ngờ vực. Cùng lúc đó, vợ cũ tôi đi chợ về. Thấy tôi, cô ấy kinh ngạc đánh rơi cả túi thức ăn xuống nền nhà. Trưa đó, tôi, Lan cùng con trai đã ăn bữa cơm gia đình cùng nhau. Tôi để con ngồi trong lòng mình, hỏi vợ cũ vì sao con lại ốm yếu và đầu trọc lóc thế kia?

Lan nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống bàn ăn. Cô ấy nói thằng bé bị ung thư, bao nhiêu tiền bạc đều chữa trị cho con nên căn nhà trước kia cũng phải bán để mua mảnh đất nơi xa xôi này cho rẻ. Mỗi tháng con chỉ được về nhà vài ngày thôi, phần lớn thời gian đều ở viện.

Tôi chết sững, không thể nào tưởng tượng nổi vợ con mình phải trải qua cảnh này. Giờ tôi chỉ còn mỗi đứa nhỏ này, nếu con chết, tôi và bố mẹ mình phải làm sao đây? Tôi khuyên vợ cũ cho tôi dẫn con về nội, cô ấy lại kiên quyết không cho. Giờ tôi vẫn giấu mẹ mình vì sợ bà sốc. Phải làm sao bây giờ?

Đeo vàng kín cổ bước vào phòng tân hôn, đang động phòng trong bóng tối bỗng đèn bật sáng, tôi hoảng hốt rồi tông cửa chạy thẳng khi nhìn thấy gương mặt của chú rể

Đeo vàng kín cổ bước vào phòng tân hôn, đang động phòng trong bóng tối bỗng đèn bật sáng, tôi hoảng hốt rồi tông cửa chạy thẳng khi nhìn thấy gương mặt của chú rể

Đến đêm khuya, có người mở cửa, Hương hồi nộp đợi khoảnh khắc vợ chồng gặp nhau. Nhưng khi đèn được bật lên thì Hương hoảng hồn tái mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 7 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 1 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng