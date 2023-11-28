Đến nhà đồng nghiệp ăn giỗ, tôi thất thần 'hoá đá' khi thấy vợ xộc xệch, gương mặt trắng bệch từ phòng ngủ của vợ chồng anh ta đi ra

Tâm sự 28/11/2023 04:45

3 tháng nay, vợ tôi ít hỏi xin tiền hơn. Tôi cứ nghĩ cô ấy đã biết cách chi tiêu, tiết kiệm. Không ngờ hôm qua, khi đến nhà đồng nghiệp ăn giỗ, tôi mới phát hiện ra việc cô ấy giấu giếm mình.

Sau khi vợ tôi sinh con thì nghỉ làm hẳn. Một mình cáng đáng kinh tế nên tôi bị áp lực và hay có những hành động không đúng với cô ấy. Tôi biết mình sai nhưng vẫn không thể kiềm chế được bản thân mỗi khi nóng giận.

 

3 tháng nay, vợ tôi ít hỏi xin tiền hơn. Tôi cứ nghĩ cô ấy đã biết cách chi tiêu, tiết kiệm. Không ngờ hôm qua, khi đến nhà đồng nghiệp ăn giỗ, tôi mới phát hiện ra việc cô ấy giấu giếm mình.

Đến nhà đồng nghiệp ăn giỗ, tôi thất thần 'hoá đá' khi thấy vợ xộc xệch, gương mặt trắng bệch từ phòng ngủ của vợ chồng anh ta đi ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó là 7 giờ tối. Thường khi tan làm, tôi sẽ đi hóng gió hoặc đi nhậu với bạn bè tới 9 giờ đêm mới về nhà ngủ. Vừa vào nhà cậu đồng nghiệp, tôi đã tá hỏa khi thấy vợ mình trong bộ dạng xộc xệch từ phòng ngủ của vợ chồng cậu ta đi ra. Nghĩ vợ dám léng phéng sau lưng mình, tôi lao đến chất vấn và có tát vợ một cái.

Vợ của cậu đồng nghiệp thấy thế liền lớn tiếng chửi lại tôi. Chị ấy nói vợ tôi đến làm giúp việc theo giờ. Hôm nay, trong lúc nấu nướng bị ngất xỉu nên chị ấy mới dìu vào phòng nghỉ ngơi. Hiểu rõ mọi chuyện, tôi xấu hổ, nhục nhã quá. Thật không ngờ vợ lại giấu tôi đi làm giúp việc cho người khác. Càng oái oăm hơn khi đó là đồng nghiệp của tôi.

Đêm tân hôn đang 'bùng cháy' thì nghe tiếng rục rịch trong tủ, vùng dậy tưởng có trộm thì 'tá hỏa' khi thấy cặp mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm

Đêm tân hôn đang 'bùng cháy' thì nghe tiếng rục rịch trong tủ, vùng dậy tưởng có trộm thì 'tá hỏa' khi thấy cặp mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm

Chúng tôi đổ người trên giường, hạnh phúc ôm lấy nhau. Nhưng đang khúc cao trào thì tôi nghe thấy tiếng động lạ trong tủ quần áo.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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