Đến nhà đồng nghiệp ăn giỗ, tôi hoảng loạn tinh thần khi thấy vợ xộc xệch từ phòng ngủ của vợ chồng cậu ta đi ra

Tâm sự 28/04/2023 01:45

Sau khi vợ tôi sinh con thì nghỉ làm hẳn. Một mình cáng đáng kinh tế nên tôi bị áp lực và hay có những hành động không đúng với cô ấy. Tôi biết mình sai nhưng vẫn không thể kiềm chế được bản thân mỗi khi nóng giận.

Sau khi vợ tôi sinh con thì nghỉ làm hẳn. Một mình cáng đáng kinh tế nên tôi bị áp lực và hay có những hành động không đúng với cô ấy. Tôi biết mình sai nhưng vẫn không thể kiềm chế được bản thân mỗi khi nóng giận.

3 tháng nay, vợ tôi ít hỏi xin tiền hơn. Tôi cứ nghĩ cô ấy đã biết cách chi tiêu, tiết kiệm. Không ngờ hôm qua, khi đến nhà đồng nghiệp ăn giỗ, tôi mới phát hiện ra việc cô ấy giấu giếm mình.

Lúc đó là 7 giờ tối. Thường khi tan làm, tôi sẽ đi hóng gió hoặc đi nhậu với bạn bè tới 9 giờ đêm mới về nhà ngủ. Vừa vào nhà cậu đồng nghiệp, tôi đã tá hỏa khi thấy vợ mình trong bộ dạng xộc xệch từ phòng ngủ của vợ chồng cậu ta đi ra. Nghĩ vợ dám léng phéng sau lưng mình, tôi lao đến chất vấn và có tát vợ một cái.

Đến nhà đồng nghiệp ăn giỗ, tôi hoảng loạn tinh thần khi thấy vợ xộc xệch từ phòng ngủ của vợ chồng cậu ta đi ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ của cậu đồng nghiệp thấy thế liền lớn tiếng chửi lại tôi. Chị ấy nói vợ tôi đến làm giúp việc theo giờ. Hôm nay, trong lúc nấu nướng bị ngất xỉu nên chị ấy mới dìu vào phòng nghỉ ngơi. Hiểu rõ mọi chuyện, tôi xấu hổ, nhục nhã quá. Thật không ngờ vợ lại giấu tôi đi làm giúp việc cho người khác. Càng oái oăm hơn khi đó là đồng nghiệp của tôi.

Giờ vợ tôi đòi ly hôn, tôi biết sai nên xin lỗi mà cô ấy không đồng ý. Tôi phải làm sao để níu kéo vợ đây? 

Nghe tiếng rên rỉ ú ớ trong phòng ngủ, tôi ghé mắt nhìn vào khung cửa sổ rồi kinh hãi đánh rơi cả ví tiền xuống đất

Nghe tiếng rên rỉ ú ớ trong phòng ngủ, tôi ghé mắt nhìn vào khung cửa sổ rồi kinh hãi đánh rơi cả ví tiền xuống đất

Cảnh tượng trong phòng, dưới ánh đèn ngủ khiến tôi sửng sốt, đánh rơi cả ví tiền xuống đất.

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