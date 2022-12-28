Đến ngày đi đẻ, tôi đòi lại số vàng cưới mẹ chồng giữ hộ thì bà tiết lộ một chuyện động trời khiến tôi choáng váng

Vợ chồng N kết hôn giữa năm ngoái, định chờ qua đợt dịch mới đẻ con mà cuối cùng lại "bể kèo". N làm nhân viên công ty nhỏ lương tháng hơn 6 triệu, còn chồng làm quản lý xưởng may thu nhập cũng hơn 15 triệu. Nhà chồng cũng khá giả nên 2 đứa chẳng phải lo lắng gì, tiền lương có bao nhiêu N ăn tiêu thoải mái, thiếu chồng lại cho thêm.

Do bầu bí nên N được công ty cho ở nhà nghỉ dịch, mấy tuần trước chồng đưa N sang ngoại dưỡng thai. Đến khi em bé trong bụng được 30 tuần, N nhắn tin nhắc chồng bảo xin lại mẹ tiền mừng cưới để lấy phí chuẩn bị đi sinh. Anh ậm ừ hết 1 tuần vẫn chưa thấy động tĩnh, N hỏi liên tục thì mới kêu là ngại chưa dám hỏi mẹ.

Tuy nhiên có một chuyện N ấm ách mãi trong lòng là số tiền vàng mừng cưới đều bị mẹ chồng lấy hết. Hôm đám cưới lu bu bận rộn nên N chẳng để ý, mẹ chồng khuân hòm tiền về xong còn bắt N tháo hết vàng ra đưa cho bà giữ hộ. N ngần ngừ không muốn đưa vì đọc khá nhiều chuyện các chị em kể trên mạng rồi, nhưng mẹ chồng nói ngọt nhạt cả buổi nghe mệt quá nên N đành tháo hết vàng ra luôn. Bà cũng hứa hẹn rằng khi nào N sắp sửa sinh con sẽ trả lại nên N vui vẻ không nghĩ ngợi gì.

N đem chuyện kể hết với bố mẹ đẻ, ông bà cũng ngỡ ngàng nhưng khuyên N từ từ hẵng đòi lại. Dù mẹ chồng hứa như thế nhưng có thể bà ấy quên, để đến gần ngày sinh hỏi lại lần nữa xem sao. Mà chuyện này nhạy cảm nên bố mẹ N bảo thôi tạm gác lại cũng được, ông bà cho 20 triệu đi đẻ thoải mái, ở cữ cũng có ông bà anh chị giúp đỡ đây không phải lo. Nhưng N quyết tâm phải đòi lại bằng được tiền của mình, không muốn phiền bố mẹ. Vợ chồng N không thiếu thốn đến mức cái gì cũng phải ngửa tay xin nhà ngoại, nếu mẹ chồng không trả tiền như lời hứa thì N sẽ làm ầm lên.

Đến tuần 35 N bắt đầu nặng nề khó đi lại, không tiện quay về nhà chồng nữa nên quyết định ở lại bên ngoại chờ đi đẻ. Chồng N chạy qua lại giữa 2 nhà để gửi đồ cho vợ, N bảo đi mua sắm đồ cho con sơ sinh thì anh cũng chả biết mua, mới có ít quần áo, khăn xô, tã lót linh tinh. Ngày nào N cũng giục chồng hỏi mẹ xem bao giờ trả lại tiền, anh bắt đầu gắt gỏng kêu N quá quắt.

Đến tuần 36 thì N trở dạ khi vừa ngủ dậy lúc sáng sớm. Cả nhà vội vã bắt taxi đưa N lên bệnh viện, mãi tận chiều chồng N mới vào. Đau quằn quại mà chưa đẻ được, N vẫn nhắc bảo chồng đóng viện phí nhưng ông bà ngoại đã đóng hết rồi. 8h tối mẹ chồng mới ung dung đi vào thăm, N hỏi bà có nhớ lời hứa không thì bà đáp một câu ráo hoảnh trước mặt mọi người: "À tiền vàng cưới của con ấy hả, mẹ cho họ hàng vay lấy lãi hết rồi!".

Bố mẹ, anh chị và chồng N đều sốc không nói nên lời, nhìn nhau với ánh mắt hoang mang. N vừa đau vừa nghẹn, tức không làm gì được nên chỉ nhắm mắt khóc. Thế là nguyên 9 tháng bầu bí mẹ chồng chẳng quan tâm con dâu cái gì, được vài bữa cơm thôi còn lại đều là một tay bố mẹ và anh chị ruột N chăm. Rồi tiền đi sinh bà cũng cố tình quỵt, N cố gắng tin tưởng bà bao nhiêu thì bây giờ càng thất vọng bấy nhiêu. Chồng N cũng dốt nát không biết điều, lần đầu sinh con mà cái gì cũng ngơ ngác, toàn bộ chi phí đều do nhà ngoại bỏ ra hết, anh không biết gửi biếu bố mẹ N cái gì để phụ thêm...

Ảnh minh họa

Đến lúc đẻ xong thì mẹ chồng N chỉ lo nhìn mặt cháu trai, không quan tâm đến con dâu vừa đau vừa mệt ngoài giường bệnh.