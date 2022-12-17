Ngay từ ngày về ra mắt, S đã không có thiện cảm với mẹ chồng. Bởi bà lộ rõ bản tính tham lam, thực dụng của mình. Hôm đó, S có mua một giỏ hoa quả đắt tiền để biếu bố mẹ D, coi như là quà gặp mặt.

Bà nói: "Chị kiểm tra cho em xem đúng giỏ quà đó là 1 triệu không? Xem con bé ấy nói thật hay nói khống?". Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, nhưng mẹ chồng lại tiếp lời: "À, thì ra con bé nói thật. Thế thì nó cũng thuộc dạng có tiền đấy nhỉ? Lát nó về em mang giỏ quả ra, chị bán hộ em nhé. 1 triệu thì lấy tiền mà tiêu chứ ăn thì phí quá...".

Lúc S đến, mẹ D nhìn S một lượt để đánh giá cách ăn mặc, đầu tóc của S. Sau đó thì bà chú ý đến giỏ hoa quả. Mẹ chồng không ngần ngại hỏi S mua bao nhiêu tiền? Khi biết giá trị của món quà không dưới 1 triệu đồng thì bà không nói gì nữa. Nhưng S vô tình nghe được cuộc điện thoại của mẹ D trong nhà bếp với 1 người nào đó.

Trong bữa ăn, mẹ D chỉ chăm chăm hỏi về tiền lương và thu nhập của S. Bà còn hỏi cả gia cảnh nhà S nữa. Những câu như: "Bố mẹ cháu làm gì? Có lương hưu không? Nhà có mấy anh em, sau này lấy chồng thì bố mẹ có hứa cho gì không?...", làm S vô cùng khó chịu. Chưa hết, bà còn dặn dò S phải giữ vốn liếng sau này lấy chồng, đừng tiêu hoang hay đưa cho bố mẹ đẻ giữ. Mẹ chồng còn nói thẳng, con gái về nhà người ta làm dâu mà tay trắng sẽ bị khinh rẻ...

Sau hôm ấy, S đã thấy chán nản, muốn chia tay D. Nhưng bạn trai lại nói đỡ cho bà ấy rằng: "Mẹ anh cả đời vất vả nuôi 4 đứa con ăn học nên bà quý trọng đồng tiền là điều đương nhiên. Sau này mình cũng sống riêng chứ có sống chung với mẹ đâu mà em lo". D còn đảm bảo rằng mẹ sẽ không bao giờ hỏi đến chuyện tiền nong nữa. Chính điều này giúp S yên tâm và quyết định lấy anh.

Hôm cưới, S được bố mẹ đẻ rồi mọi người trong nhà trao cho tổng cộng 2 cây vàng. Còn nhà D chỉ có mẹ chồng lên tặng con trai chiếc nhẫn 2 chỉ vàng mà thôi. S để ý ánh mắt của mẹ D đang liếc trộm số vàng mà con dâu đeo trên người. Trong lòng S thầm cảm thấy coi thường.

Y như rằng, buổi tối, khi vợ chồng S vừa tắt đèn định đi ngủ thì mẹ chồng đập cửa ầm ầm. Thấy tiếng gõ cửa gấp gáp, D vội vàng ra mở cửa thì thấy mẹ anh đứng bên ngoài.

Vừa bước vào phòng, bà đã đi vào việc chính luôn: "2 đứa đưa vàng và tiền mừng cưới đây mẹ giữ. Chúng mày còn trẻ, chưa biết tiết kiệm, cầm 1 số tiền lớn như thế rồi lại tiêu pha hết. Đến lúc có việc thì không còn đồng nào. Đưa đây, mẹ đếm rồi giữ hộ, cần thì mẹ đưa cho".

D bối rối nhìn S vì không biết xử lý thế nào. Còn S nhẹ nhàng quay vào túi xách của mình lấy ra 1 tờ giấy rồi đưa cho mẹ chồng.

S bình thản nói: "Ngay bây giờ bọn con đã cần đến tiền này rồi mẹ ạ. Anh D làm ăn thua lỗ, nợ người ta cả mấy trăm triệu. Anh ấy tâm sự với con chứ không dám nói với mẹ. Con nghĩ phận mình là vợ thì cũng nên san sẻ với chồng, nên con quyết định dùng số vàng và tiền mừng cưới để trả nợ cho anh ấy. Đây là tờ vay tiền của anh D, mẹ xem đi, trừ vàng và tiền mừng, còn thiếu hơn trăm triệu nữa mẹ ạ. Chúng con không muốn mẹ lo lắng nên đã giấu giếm".

Mẹ chồng đọc kĩ 1 lượt nội dung ghi trên tờ giấy. Đọc đến đâu bà tái mặt đến đó, cuối cùng chẳng nói được câu nào. Mẹ chồng ấp úng hỏi con trai: "Dạo này làm ăn thua lỗ thế hả con. Sao không nói với mẹ...". D an ủi bà vài câu rồi khuyên mẹ mình về phòng ngủ sớm. Thấy chúng S còn thiếu hơn trăm triệu nữa mới trả hết nợ, nhưng mẹ chồng không nói gì. Bà chỉ lẳng lặng đi về phòng.

Ảnh minh họa

Thật ra, D đâu có nợ nần gì. Đây chỉ là 1 kế S chuẩn bị từ trước vì đoán được kiểu gì mẹ chồng cũng sẽ dòm ngó số tiền mừng và vàng cưới. Cũng may có D phối hợp ăn ý với S. Lần này mẹ chồng phải thất vọng rồi!