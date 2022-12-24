Đêm tân hôn vì mệt nên ngủ thiếp đi, đến giữa đêm bị đánh thức bởi thứ âm thanh lạ lẫm, tôi choáng váng nhìn hành động vợ đang làm bên cạnh

Tâm sự 24/12/2022 07:07

Khi nghe được những âm thanh lạ lẫm vang lên ngay bên cạnh mình thì tôi đã lập tức bị đánh thức. Để rồi khi biết rõ những tiếng động ấy là gì và ai là người phát ra mớ âm thanh đó thì tôi không khỏi bàng hoàng sửng sốt.

Tôi và Vy đến với nhau nhờ sự mai mối của người thân. Cũng như những cặp đôi nên duyên nhờ mai mối khác, chúng tôi không có quá nhiều thời gian tìm hiểu vì thực sự là hai đứa đã thuộc dạng quá lứa lỡ thì cả rồi. Nhìn sơ qua tôi và Vy khá hợp nhau về quan điểm, tính cách cũng như tương xứng về điều kiện công việc và gia đình. Thiết nghĩ chẳng thể đi đâu để tìm được một đối tượng tốt hơn, tôi và cô ấy quyết định nên duyên vợ chồng, cùng nhau xây đắp một tổ ấm chung.

Mọi chuyện suôn sẻ và êm đẹp cho đến đêm tân hôn. Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa hai chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi đều từng yêu đương nên chắc chắn hai đứa không còn bỡ ngỡ và quá ngượng ngập nữa. Nhờ đó mà đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi và nồng nàn. Chuyện quá khứ của vợ, tôi không hề hỏi đến và cũng chẳng để bụng. Chỉ cần hiện tại và tương lai cô ấy đối xử tốt với chồng là được.

Đã một thời gian dài tôi không có bạn gái, chính vì thế trong đêm tân hôn tôi có đòi hỏi vợ hơi nhiều. Cũng may cô ấy đều đáp ứng nhiệt tình và vui vẻ. Mãi đến nửa đêm hai đứa mới mệt nhoài và ngủ thiếp đi.

Đêm tân hôn vì mệt nên ngủ thiếp đi, đến giữa đêm bị đánh thức bởi thứ âm thanh lạ lẫm, tôi choáng váng nhìn hành động vợ đang làm bên cạnh - Ảnh 1
Đã một thời gian dài tôi không có bạn gái, chính vì thế trong đêm tân hôn tôi có đòi hỏi vợ hơi nhiề - Ảnh minh họa: Internet

Tôi là một người rất thính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi tỉnh giấc. Chính vì thế khi nghe được những âm thanh lạ lẫm vang lên ngay bên cạnh mình thì tôi đã lập tức bị đ.ánh thức. Để rồi khi biết rõ những tiếng động ấy là gì và ai là người phát ra mớ âm thanh đó thì tôi không khỏi bàng hoàng sửng sốt.

Những tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ khe khẽ của phụ nữ khiến tôi rùng mình. Phải, người phát ra đám âm thanh nhạy cảm ấy không ai khác chính là vợ tôi. Vy đang tự thỏa mãn bản thân ngay bên cạnh chồng! Thật sự có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được lại có tình cảnh tréo ngoe như thế xảy ra!

Lúc đó tôi đã tỉnh táo hoàn toàn nhưng vẫn nằm im vờ như không hay biết gì. Tôi không biết phải đối mặt thế nào và phản ứng ra sao với vợ. Đó là một tình huống vô cùng tế nhị và nhạy cảm, tôi nghĩ cô ấy cũng không muốn bị chồng bắt gặp. Có lẽ nghĩ rằng tôi đã ngủ say nên Vy mới ngang nhiên làm điều đó ngay bên cạnh chồng mình.

Đêm tân hôn vì mệt nên ngủ thiếp đi, đến giữa đêm bị đánh thức bởi thứ âm thanh lạ lẫm, tôi choáng váng nhìn hành động vợ đang làm bên cạnh - Ảnh 2
Tôi càng nghĩ càng không thể hiểu nổi tại sao vợ lại làm như thế - Ảnh minh họa: Internet

Tôi càng nghĩ càng không thể hiểu nổi tại sao vợ lại làm như thế. Đêm tân hôn chúng tôi vừa kết thúc, tôi đòi hỏi cô ấy 3 lần liền chứ không phải chỉ qua loa cho xong. Tôi tự nhận thấy kỹ năng phòng the và vấn đề sinh lý của bản thân không đến nỗi nào. Những cô bạn gái trước đây của tôi chưa có ai phải phàn nàn về phương diện đó cả. Vậy hà cớ gì sau khi kết thúc đêm tân hôn mệt nhoài với chồng, vợ tôi vẫn phải tự thỏa mãn thêm cho bản thân?

Từ lúc ấy tới sáng tôi không thể ngủ nổi nữa. Tôi nghe rõ mồn một những động tác và âm thanh của vợ phát ra ngay sát cạnh mình. Một lúc lâu sau đó cô ấy mới im lặng dần và chìm vào giấc ngủ. Sáng ra vợ vẫn cư xử rất bình thường với tôi, tươi cười hòa nhã và hỏi thăm rất tình cảm. Nhưng cứ nghĩ đến hành động đêm hôm trước của vợ là tôi lại không thấy thoải mái chút nào.Có phải vợ tôi thuộc mẫu phụ nữ có nhu cầu quá cao hay không?

Cô ấy không sai bởi cơ thể mỗi người mỗi khác. Thế nhưng quan trọng là liệu chúng tôi có thể hòa hợp trong phương diện tình dục được hay không? Tôi e rằng mình khó mà thỏa mãn được vợ mất. Chuyện ấy không hài hòa thì hạnh phúc gia đình cũng bị ảnh hưởng và tình cảm vợ chồng sẽ sớm nhạt nhòa. Nghĩ mà thấy chán quá, vừa cưới nhau đã gặp chuyện thế này. Tôi phải làm gì đây?

Chê chồng 'béo như heo', tôi bắt đầu để ý anh hàng xóm 6 múi, tối đến mặc chiếc váy ngủ gợi cảm chủ động 'mời gọi', lăn lộn đến nửa đêm, anh ta mở ví đưa một thứ khiến tôi chết sững

Chê chồng 'béo như heo', tôi bắt đầu để ý anh hàng xóm 6 múi, tối đến mặc chiếc váy ngủ gợi cảm chủ động 'mời gọi', lăn lộn đến nửa đêm, anh ta mở ví đưa một thứ khiến tôi chết sững

Kéo tuột tôi vào phòng ngủ, chúng tôi lao vào nhau như những kẻ đói khát. Tôi đê mê trong vòng tay, mùi hương và sự ấm áp của anh ta. Không biết đã bao lâu rồi tôi mới có một cuộc ân ái nồng nàn, thỏa mãn đến thế.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 55 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng