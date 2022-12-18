Đêm tân hôn thấy chiếc ga mốc meo trắng toát trên giường, tôi 'sởn gai óc' khi biết sự thật động trời phía sau

Tâm sự 18/12/2022 14:55

Nghe anh tâm sự, em càng thấy trân trọng và yêu thương người đàn ông này hơn. Thế rồi quen nhau được một năm, hai đứa quyết định về chung một nhà.

Em hoang mang quá các chị ạ. Cách đây 1 tháng, em vẫn tự tin và hạnh phúc khi chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Vậy mà bây giờ, em không biết nên làm thế nào nữa. 

Chồng em đã từng trải qua một đời vợ. Trước khi đến với nhau, chồng em cũng chia sẻ: “Vợ anh mất được 5 năm rồi. Bọn anh yêu nhau 4 năm mới tổ chức đám cưới. Vậy mà cưới xong thì cô ấy mắc bạo bệnh rồi qua đời. Từ đó đến nay, anh sợ tổn thương nên chẳng dám mở lòng nữa”.

Nghe anh tâm sự, em càng thấy trân trọng và yêu thương người đàn ông này hơn. Thế rồi quen nhau được một năm, hai đứa quyết định về chung một nhà. Thú thật là lần đầu lấy chồng, em cũng muốn mình được làm một đám cưới thật hoành tráng để bố mẹ còn nở mày nở mặt với mọi người. Có điều nghĩ kỹ lại, em quyết định đám cưới sẽ được làm tối giản nhất có thể. 

 

Đêm tân hôn thấy chiếc ga mốc meo trắng toát trên giường, tôi 'sởn gai óc' khi biết sự thật động trời phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng em thấy vậy cũng thương vợ, nói sẽ hết lòng bù đắp cho em. Nhưng suốt từ khi lấy nhau đến bây giờ, em nhận ra những lời anh nói dường như chỉ là hứa suông thôi các chị ạ. 

Ngay đêm tân hôn, em đã khóc cạn nước mắt vì chồng. Bình thường ai cưới cũng được sắm đồ phòng cưới mới tinh. Em tưởng nhà chồng cũng sẽ làm thế.

Vì em đã chấp nhận cưới hỏi nhẹ nhàng thì việc mua đồ phòng cưới là điều tối thiểu rồi chứ? Ai ngờ bước vào phòng cưới, mọi thứ đều giữ nguyên như lúc ban đầu. Mà có phải đồ còn dùng tốt đâu. Cái tủ quần áo cũng xập xệ lắm rồi, cánh cửa còn không khép kín được thì có gì mà phải tiếc?

Chưa hết, mệt quá em nằm lên giường thì thấy ga giường bị mốc. Em nhớ là chiếc ga giường ấy không giống ga giường trước đây em đến chơi nên mới nói chồng:

“Anh này, mua kiểu gì mà bị người ta lừa rồi. Ga giường mới mà chưa gì đã mốc đen là sao? Anh mua ở đâu, mai em đến chửi cho một trận”.

Đêm tân hôn thấy chiếc ga mốc meo trắng toát trên giường, tôi 'sởn gai óc' khi biết sự thật động trời phía sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đầu chồng em còn ậm ờ không nói cơ, anh cứ bảo: “Ôi không có gì đâu. Em đừng làm quá lên”.

"Không là không thế nào? Mà em biết anh mua ở đâu rồi. Cả khu này có mỗi một nhà bán chăn ga thôi, mai em ra nói cho biết mặt”.

Sợ em làm to chuyện, chồng mới bảo: “Thôi em, anh có mua nhà họ đâu. Bộ chăn ga này là lúc trước vợ anh nằm. Cô ấy nằm được nửa năm thì mất nên sau đó anh cất đi, giờ mới lôi ra dùng. Không biết nó bị mốc một mảng như thế”.

Nghe đến đó mà em nổi hết da gà lên. Sao lại tiếc đến nỗi không mua được một bộ chăn ga mới chứ? Sau hôm ấy em mới biết, bàn trang điểm cũng là của chị ấy đã dùng. Hôm đó bọn em cãi nhau một trận kịch liệt. Cuối cùng em phải tự mình đi mua đồ phòng cưới. Dù đó là trách nhiệm của chồng và nhà chồng. 

Nói thật là đến tận bây giờ, dù sống chung nhà nhưng em vẫn thắc mắc về việc chồng giữ nguyên đồ của vợ cũ để dùng như thế. Em hỏi thì chồng cứ chối bay biến. Các chị ơi, có khi nào chồng em vẫn còn tình cảm với người cũ không? 

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Cuối cùng chúng tôi ra tòa, kiện cáo chia tài sản cả 2 năm mới xong. Suốt thời gian đó tôi với chồng gần như là kẻ thù, cạch mặt nhau hẳn. Hai đứa con anh cũng chẳng thèm quan tâm ngó ngàng đến chúng.

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