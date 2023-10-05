Đêm tân hôn, phục vụ chồng đến mệt lả, đang giây phút ngọt ngào, vợ điếng người khi nghe được yêu cầu từ người đàn ông 'chung chăn gối'

Thật không ngờ, anh có thể đưa ra yêu cầu đó ngay đêm tân hôn. Bây giờ tôi không biết phải làm gì cả!

Yêu nhau hơn 4 năm thì Minh Đăng và tôi quyết định đi đến hôn nhân, khỏi phải nói tôi hạnh phúc như nào. Thế nhưng trong cuộc hôn nhân của Minh Đăng thì mọi người bàn tán xì xào khi mà anh đường đường là người đàn ông thành đạt vậy mà lại đi cưới tôi gái nghèo như tôi. Thú thật thì tôi cũng thấy tự ti lắm, nhiều lúc tôi không biết rốt cuộc Minh Đăng yêu mình vì lý do gì. Kể từ giây phút nghe Minh Đăng nói yêu tôi vô điều kiện, thì tôi hoàn toàn tin rằng trên đời này tồn tại tình yêu chân thành. Suốt mấy năm yêu tôi cổ hủ muốn giữ gìn cái ngàn vàng đến đêm tân hôn nên cũng biết rõ Minh Đăng kiềm chế khổ sở như nào. Thế nên lần này cưới về tôi hứa sẽ chiều chồng hơn.

Ảnh minh họa: Internet Và rồi một đám cưới đẹp như mơ của Minh Đăng và tôi diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Cả buổi lễ ai cũng khen ngợi Minh Đăng khi cưới được vợ xinh đẹp, nghe những lời khen đó thì tôi thấy mình tự tin lên hẳn. Sau khi khách khứa về hết thì tôi chủ động kéo luôn chồng lên phòng rồi chủ động ôm hôn anh nồng nhiệt. Đêm đó Minh Đăng và tôi có một đêm tân hôn trọn vẹn, khi giọt máu quý giá của đời con gái dính trên ga giường thì tôi vui sướng lắm. Tôi đang nghĩ từ nay mình và Minh Đăng đã là vợ chồng sướng khổ có nhau. Cứ tưởng mọi thứ để tốt đẹp, nào ngờ khi tôi đang lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc thì bất ngờ Minh Đăng vùng dậy mặc lại quần áo rồi chia đơn ly hôn ngay trước mặt tôi.

- Đơn ly hôn ư? Anh đang đùa kiểu gì vậy hả chồng? Em không thích đùa thế này đâu. Nhìn ánh mắt chồng thì tôi biết rằng anh đang thay đổi thái độ vô cùng dữ dằn. Chưa dừng lại ở đó Minh Đăng còn kéo va ly toàn tiền đô la ra khiến tôi càng sửng sốt. Nhìn tôi, Minh Đăng thỏ thẻ. - Đây là số tiền lớn...nó có thể cho em ăn tiêu cả đời mà không hết. Tất nhiên là phải có điều kiện rồi. Em cũng biết là anh đang muốn leo lên cái ghế phó giám đốc đúng không? Lần này anh có cơ hội rồi...tổng giám đốc đã để ý tới anh. Nhưng ông ta nói nếu anh muốn thì phải ly hôn em rồi nhường em cho ông ta 1 năm. Thậm chí ông ta còn cho chúng ta số tiền rất lớn, anh sẽ chia đôi cho em một nửa. - Vậy ra...anh đang bán vợ để đổi sự nghiệp ư? - Sao em lại gọi là anh bán vợ chứ? Anh đang nhờ em thôi, đơn ly hôn này sẽ là giả...lão già đó không biết đâu. Em chỉ cần đến sống với lão sếp anh 1 năm thôi...lão ta cũng sắp chết rồi nên em đừng có lo. Chỉ mình anh, em và lão ta biết việc này, đến khi xong việc em vẫn là vợ anh. Nghe được những lời nói ấy của chồng mà tôi không dám tin đó chính là người đàn ông mình yêu. Hóa ra suốt 4 năm nay chỉ là lừa dối hết, Minh Đăng vẫn ham tiền, ham địa vị mà tàn nhẫn bán đi vợ mình. Ngay đêm đó tôi đã ký đơn ly hôn nhưng tôi lại kéo va ly về nhà mẹ đẻ. tôi thà bị tiếng vừa cưới đã bỏ chồng còn hơn đi làm cái chuyện nhục nhã như Minh Đăng nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-tan-hon-phuc-vu-chong-en-met-la-ang-giay-phut-ngot-ngao-vo-ieng-nguoi-khi-nghe-uoc-yeu-cau-tu-nguoi-an-ong-chung-chan-goi-621754.html