Tôi bỏ lên phòng mà không thể tin được điều mình đang chịu. Đêm tân hôn lẽ ra phải hạnh phúc lắm, nồng nhiệt lắm. Thế mà chỉ có mình tôi trống vắng, nằm khóc lặng lẽ, tủi thân một mình.

Tôi là cô dâu mới. Tôi mới có chồng được gần một tuần nay nhưng không hề thấy hạnh phúc, chỉ thấy u ám, mệt mỏi, chán nản. Chồng tôi cái gì cũng tốt, duy nhất một điểm tôi không thích là quá nghe lời mẹ. Bố anh mất sớm, anh ở với mẹ từ thời 5 tuổi đến bây giờ. Mẹ anh không đi bước nữa vì sợ anh khổ nên cứ lo làm để nuôi anh ăn học. Tôi biết ơn mẹ chồng vì điều đó lắm. Nhưng cũng vì thế mà chồng tôi ỷ lại, yêu mẹ, dựa dẫm và nghe lời mẹ tuyệt đối. Trong mắt anh, mẹ là duy nhất, là số 1, còn vợ chỉ là thứ yếu.

Hồi còn yêu, tôi nghe anh kể về mẹ đến mức phát chán. Hầu như chuyện gì mẹ anh làm cũng tốt, cũng đẹp, cũng đáng khen. Tôi kể với mẹ tôi, mẹ tôi còn nói rằng chỉ cần tôi sống tốt với mẹ chồng, chắc chắn tôi sẽ giữ được chồng. Tôi cũng đến chơi nhà anh vài lần và thấy mẹ anh là một người hiền lành, chu đáo, ăn nói nhẹ nhàng. Tôi đã nghĩ rằng làm dâu một người phụ nữ như thế sẽ rất dễ. Vì thế, tôi chấp nhận làm vợ anh. Đám cưới tôi không quá hoàng tráng nhưng ấm cúng, đủ lễ nghi. Trên lễ đường, mẹ chồng nắm lấy tay tôi, hứa hẹn sẽ yêu thương tôi như con gái. Bà còn khẳng định nếu chồng có làm tôi buồn, bà sẽ dạy dỗ lại anh. Mọi người ở đám cưới đều cho rằng tôi may mắn khi có được một gia đình chồng tốt như thế.

Đám cưới tôi không quá hoàng tráng nhưng ấm cúng, đủ lễ nghi - Ảnh minh họa: Internet Nhưng có ai ngờ, ngay đêm tân hôn, tôi đã phải khóc nức nở vì tủi thân. Tôi mặc váy ngủ đỏ khêu gợi, định bụng sẽ có một đêm tân hôn đáng nhớ với chồng. Ấy thế mà tôi đợi mãi đến tận 11 giờ vẫn không thấy anh lên. Tôi lò dò xuống lầu tìm anh và sững người khi thấy anh đang nằm ôm mẹ. Hai mẹ con họ thủ thỉ vừa trò chuyện vừa xem ti vi. Tôi nói buồn ngủ, gọi anh lên ngủ. Anh cười rồi nói một cách rất tự nhiên là đêm nay sẽ ngủ với mẹ, bảo tôi tự ngủ một mình. Tôi ngớ người, mẹ anh vẫn nằm rất bình thường, tay không ngừng gãi lưng cho chồng tôi.Thấy tôi còn đứng chần chừ, anh lớn tiếng quát kêu tôi lên ngủ đi, mai mốt gì rồi anh lên. Tôi bỏ lên phòng mà không thể tin được điều mình đang chịu. Đêm tân hôn lẽ ra phải hạnh phúc lắm, nồng nhiệt lắm. Thế mà chỉ có mình tôi trống vắng, nằm khóc lặng lẽ, tủi thân một mình. Tôi giận chồng, giận cả mẹ chồng. Không lẽ mẹ định giành giật con trai với tôi ư? Đêm tân hôn lẽ ra phải hạnh phúc lắm, nồng nhiệt lắm, thế mà chỉ có mình tôi trống vắng, nằm khóc lặng lẽ, tủi thân một mình - Ảnh minh họa: Internet Không chỉ thế, ngay hôm sau, chồng tôi còn nói một tuần chỉ ngủ với tôi 2 đêm thôi, còn lại phải ngủ với mẹ. “Anh không muốn mẹ anh buồn khi anh có vợ. Vợ có thể bỏ được chứ mẹ, anh không bỏ được”. Từng lời anh nói cứ như đ.âm thẳng vào tim tôi. Mới cưới đã thế này, thử hỏi sau này tôi phải sống làm sao? Chỉ cần tôi lỡ lời với mẹ anh thôi, có lẽ cũng đủ để anh ly dị tôi rồi. Tôi chán nản quá, chán đến không thể cười được. Hãy cho tôi lời khuyên về cuộc hôn nhân này với?

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