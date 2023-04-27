Đêm tân hôn, cứ tưởng sẽ có khoảng thời gian 'động phòng nồng cháy', nào ngờ chồng nói một câu khiến vợ xấu hổ vơ vội chiếc áo choàng bỏ chạy

Tâm sự 27/04/2023 08:45

Để chuẩn bị cho đêm tân hôn, em đã mặc một chiếc váy đỏ gợi cảm đợi chồng về. Sau khi đi ăn với bạn, chồng em trở về nhưng bộ dạng của anh khác hẳn trước đó.

Lúc nãy mẹ em gọi điện, bà hỏi cảm giác khi làm cô dâu mới thế nào. Em chẳng biết nói gì, giọng còn nghẹn ngào nói dối rằng nhà chồng đối xử với mình tốt lắm. Kỳ tình em đang ở nhà bạn thân, còn chồng em, chẳng biết bây giờ anh ấy đang đi uống rượu với bạn hay là nằm ở nhà đắp chăn ngủ nữa.

Chuyện tình cảm của em lận đận lắm. Trước đây em từng lỡ dại có thai với người yêu cũ. Anh ta vốn dĩ không thật lòng yêu em. Vì thế khi biết em có thai, anh ta đã ngay lập tức chối bỏ trách nhiệm.

Thú thật lúc ấy em không có kinh tế, bản thân cũng chưa đủ tự tin làm mẹ nên đã quyết định phá bỏ cái thai. Tuổi trẻ bồng bột, em chỉ nghĩ rằng làm vậy để giải thoát cho con. Bởi nếu em không có điều kiện, sinh con ra chỉ làm con thêm khổ.

Hôm em làm thủ thuật, bác sĩ cũng khuyên em rất nhiều. Nhưng em vẫn quyết tâm làm, bởi em không đủ dũng khí để là một người mẹ đơn thân. Sau khi bỏ đứa bé ấy, em đã xin việc chỗ khác.

Đêm tân hôn, cứ tưởng sẽ có khoảng thời gian 'động phòng nồng cháy', nào ngờ chồng nói một câu khiến vợ xấu hổ vơ vội chiếc áo choàng bỏ chạy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nửa năm trước, em và chồng chính thức yêu nhau. Trong mắt chồng em, anh luôn nghĩ em là một người thuần khiết và trong sáng. Bởi khi yêu nhau, em luôn giữ mình và không cho chồng đi quá giới hạn.

Sợ chồng thất vọng vào đêm tân hôn, trước khi làm đám cưới, em đã thú nhận mình đã từng ăn nằm với người yêu cũ. Chồng em bất ngờ lắm, anh hỏi em còn giấu anh chuyện gì nữa không? Thấy chồng mình quá căng thẳng, em không dám nói đến chuyện đứa con mà mình đã từng phá bỏ. Còn chồng em sau 3 ngày suy nghĩ, anh quyết định tha thứ cho những chuyện mà vợ đã giấu kín.

Chuyện đã không có gì cho đến hôm nay, cũng là ngày cưới của vợ chồng em. Để chuẩn bị cho đêm tân hôn, em đã mặc một chiếc váy đỏ gợi cảm đợi chồng về. Sau khi đi ăn với bạn, chồng em trở về nhưng bộ dạng của anh khác hẳn trước đó.

Anh đẩy em ngã dúi xuống giường, rồi trừng mắt: “Cô đã từng phá thai phải không? Định giấu tôi đến bao giờ nữa. Bạn tôi chính là người đã làm phẫu thuật cho cô đấy”. Nghe chồng nói, em xấu hổ quá nên vơ vội chiếc áo choàng bỏ chạy.

Khi đến nhà bạn thân, em chỉ dám kể là giận vì chồng uống say chứ chẳng còn mặt mũi mà nhận mình là người sai trước. Giờ là 11 giờ đêm, em vẫn không thể nào chợp mắt được khi nghĩ đến chuyện mình đã giấu chồng một chuyện động trời. Em không biết phải làm sao để chồng chịu lắng nghe và tha thứ cho mình nữa. Các chị có thể giúp em được không?

Đêm tân hôn, cứ tưởng sẽ có khoảng thời gian 'động phòng nồng cháy', nào ngờ chồng nói một câu khiến vợ xấu hổ vơ vội chiếc áo choàng bỏ chạy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
Phát hiện vợ đêm nào cũng lén lút ra khỏi phòng cả tiếng đồng hồ, chồng lén lún theo dõi rồi lẳng lặng bật khóc vì bộ dạng tả tơi đến xót xa

Phát hiện vợ đêm nào cũng lén lút ra khỏi phòng cả tiếng đồng hồ, chồng lén lún theo dõi rồi lẳng lặng bật khóc vì bộ dạng tả tơi đến xót xa

Cả tháng nay, đêm nào tôi tỉnh dậy, tôi cũng không thấy vợ đâu. Tôi là một người đa nghi, thời gian trước, tôi để ý thấy vợ vẫn còn liên lạc với người yêu cũ. Vì không muốn bị phản bội thêm một lần nào nữa, tôi quyết tâm tìm hiểu rốt cuộc vợ đi ra ngoài lúc nửa đêm để làm gì.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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