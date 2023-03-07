Đêm tái hôn chuẩn bị động phòng, vừa ra đóng cổng thì thấy con trai đứng khóc, chồng nói một câu khiến tôi 'ứa nước mắt'

Tâm sự 07/03/2023 21:50

Đời em đã một lần lỡ dở vì yêu nhầm sở khanh. Thế nên em chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đi bước nữa với chồng mới mà luôn xác định ở vậy nuôi con.

Trước đây, khi còn là sinh viên năm cuối, em yêu hắn say đắm. Hắn học trường khác còn em học trường khác. Em và hắn gặp nhau khi cả hai đi sinh nhật 1 người bạn chung. Và rồi ngay lần gặp nhau đầu tiên, hắn đã chú ý tới em. Hắn xin em số điện thoại rồi suốt ngày nhắn tin gọi điện làm quen. Thấy hắn cũng chân thành và nhất mực quan tâm đến mình, em cũng bắt đầu chú ý tới hắn. Sau 5 tháng quen biết, chúng em bắt đầu hẹn hò với nhau. Rồi chuyện gì đến đã đến, em đã trao đời con gái quý giá nhất của em cho hắn.

 

Cứ ngỡ có được em rồi, hắn sẽ trân trọng và đối tốt với em hơn. Nào ngờ ngày em mang bầu, em bảo hắn đám cưới thì hắn nói chỉ yêu em cho đỡ buồn. Hắn bảo, ở quê nhà hắn cũng đã có vợ có con rồi. Hắn bảo em nếu không muốn con sinh ra không có bố thì đi phá thai đi. Rồi hắn cho em 1 sấp tiền bảo đền bù thanh xuân cho em. Còn cái thai, em muốn xử lý thế nào tùy em, hắn không có liên quan.

Nghe hắn nói như vậy và biến mất khỏi cuộc đời em khi em cần hắn nhất mà em cay đắng quá. Bao ê chề, đau khổ, em không biết phải làm sao. Em quyết tâm giữ cái thai lại và cố gắng làm xong khóa luận tốt nghiệp. Cũng may, ngày em ra trường, cái thai mới chỉ được 4 tháng. Em cố gắng làm lụng ngày đêm cho tới tận lúc đẻ để có tiền đi đẻ và ở cữ.

Khi ở cữ, em vẫn ở căn nhà trọ một mình. Bên cạnh em chỉ có đứa bạn thân sang chăm sóc. Cũng may từ khi con sinh ra đời đến khi con 1 tuổi, em vẫn có tiền hắn ném cho đợt nào để trang trải tằn tiện. Sau đó, em gửi con đi làm và lương tháng cũng đủ để 2 mẹ con chi tiêu hàng tháng.

Tận khi con trai em tròn 1 tuổi, em mới mang cháu về nhà ngoại để thú nhận mọi chuyện. Bố mẹ em sốc lên sốc xuống khi bây giờ mới biết em đã có con ngoài giá thú. Nhưng họ cũng rất thương mẹ con em. Bố mẹ em còn bảo, em lỡ dở đã khổ lắm rồi nên họ dang tay đón nhận mẹ con em mà không trách cứ con gái mình. Bố mẹ còn bảo em để cu Tít ở nhà cho ông bà nuôi mà yên tâm đi làm. Nhưng em không nghe theo. Em muốn em ở đâu thì con ở đó.

Cứ thế, hàng tháng bố mẹ ở quê chu cấp cho 2 mẹ con rất nhiều thực phẩm sạch. 2 mẹ con em sống trên thành phố dù côi cút nhưng do em vừa đi làm lại chăm chỉ mang việc về nhà làm thêm nên cuộc sống cũng thoải mái hơn. Em đã có thể lo cho con em ăn học, bằng bạn bằng bè như bao đứa trẻ khác.

Đêm tái hôn chuẩn bị động phòng, vừa ra đóng cổng thì thấy con trai đứng khóc, chồng nói một câu khiến tôi 'ứa nước mắt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con trai em, tuy không có bố nhưng sống rất tình cảm. Con quan tâm đến mẹ và rất ngoan ngoãn, nghe lời mẹ. Cho tới cuối năm ngoái, em gặp anh. Anh cũng từng bị đổ vỡ trong hôn nhân. Những lần 2 anh em ngồi tâm sự với nhau rất hiểu nhau nên em và anh cũng tính chuyện về chung 1 nhà. Hai bên gia đình rất ủng hộ 2 đứa chuyện này. Bởi vì anh thì chưa có con cái, lại cách nhà em chỉ 7km.

Thấy em đi bước nữa cùng chồng mới, mẹ em cứ bảo để con trai lại cho bà nuôi cho em về nhà chồng thoải mái. Còn anh dù rất thương yêu 2 mẹ con nhưng anh cũng nói rằng, thời điểm mới này sẽ chưa đưa con về nhà chồng sống với em được. Bởi vì, về đó em vẫn sống chung với bố mẹ chồng. Sống như vậy, anh sợ em đưa con riêng về sống cùng sẽ chưa sẵn sàng. Anh bảo, cưới xong khoảng vài tháng, sắp xếp cuộc sống ổn thỏa bằng việc ra riêng ở, vợ chồng sẽ đón con trai em về bên đó chăm sóc.

Em cũng đã nói ráo với con trai, hãy cố gắng đợi mẹ và bố sắp xếp vài tháng rồi sẽ đón con về sống cùng sau. Con rất hiểu chuyện nên đồng ý.

Ngày em tái hôn, con cứ ôm rịt lấy em không muốn rời. Nhưng sau con cũng phải buông mẹ ra để mẹ theo xe hoa về nhà chồng mới. Nào ngờ, lúc không ai để ý, sau khi dự đám cưới mẹ ở nhà trai, trốn ngay vào bụi rậm gần cửa ngõ để không phải về nhà ngoại.

Lúc tối sắp đi ngủ, em ra đóng cửa ngõ thì bất ngờ nghe tiếng con gọi. Em ngạc nhiên khi thấy con xuất hiện trước mặt em.Con bảo con không muốn về nhà ngoại ở, đêm nay con muốn ngủ với mẹ.

Đúng lúc này, chồng mới của em cũng ra ngõ. Thấy con em lù lù ở đó, anh vội bảo em đưa con vào nhà tắm rửa rồi lấy quần áo cho con mặc. Anh còn bảo: “Thằng bé quấn em như thế, anh nghĩ thôi cho con sống luôn ở đây với nhà mình”. Tối ấy, anh còn cho con ngủ lại trên giường tân hôn của 2 vợ chồng.

Thấy anh đối xử với con riêng của vợ như vậy mà em thấy ấm áp, hạnh phúc. Em biết, phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng em sẽ bù đắp cho anh…

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