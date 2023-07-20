Trước khi cưới, có một chuyện em vẫn giấu bố mẹ đó là chồng em từng có một đời vợ. Tuy nhiên giữa anh ấy và vợ cũ chưa có con chung, có thể coi như là trai tân. Em sợ bố mẹ giữ định kiến cũ sẽ phản đối đám cưới, vì thế mà giấu nhẹm đi.

Em và chồng làm đám cưới sau có nửa năm yêu đương. Chồng em 33 tuổi, chẳng còn trẻ trung gì nữa. Anh ấy sốt ruột chuyện vợ con, cũng muốn lên chức bố lắm rồi. Em thì vì yêu chồng nên chấp nhận làm đám cưới sớm dù bố mẹ em khuyên nên tìm hiểu thêm.

Đêm tân hôn, sau màn nồng nàn thì chồng em mệt lăn ra ngủ. Em vì quá hạnh phúc, phần nữa cũng do lạ giường nên nằm trằn trọc mãi không ngủ được.

Đám cưới của tụi em diễn ra tưng bừng vui vẻ. Chồng sợ em phải chịu thiệt thòi nên hết lòng bù đắp cho em, biến em trở thành cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Bỗng em phải giật nảy mình khi nghe được tiếng gõ cửa khe khẽ nhẹ nhàng. Nghiêng tai lắng nghe một lát, thấy đúng là có người đang gõ cửa phòng tân hôn của tụi em thật. Để rồi sau đó em phải sững sờ khi nhìn thấy mẹ chồng đứng ngoài cửa phòng.

- Ra đây mẹ nói chuyện một lát, đừng đánh thức nó dậy.

Mẹ chồng em hạ thấp giọng bảo em như vậy. Không hiểu mẹ chồng đêm hôm còn có chuyện gì muốn tâm sự với con dâu. Nếu là về nghĩa vụ làm dâu thì đợi đến sáng mai nói cũng được mà.

- Chuyện nó có một đời vợ con cũng biết rồi đúng không. Nhưng chắc con chưa biết thực ra nó có một đứa con trai riêng với vợ cũ rồi. Chẳng qua con dâu cũ của tôi căm ghét chồng quá nên cấm tiệt nó không được gặp con.

Đợi em ngồi xuống, mẹ chồng ngồi sát ngay bên cạnh rồi ghé vào tai thủ thỉ khiến em giật bắn người. Trước sự kinh hãi của con dâu, mẹ chồng tiếp tục tiết lộ những tin tức kinh khủng không thể tưởng tượng nổi.

Khi xưa chồng em ly hôn vợ cũ vì anh ta thường xuyên đánh đập chị ấy chứ không phải là vì những mâu thuẫn không thể dung hòa giống như anh ta nói. Lúc trước em hỏi sâu hơn thì anh ta còn tỏ vẻ cao thượng bảo rằng không muốn nói xấu vợ cũ, khiến em thầm cho rằng mình tìm được người đàn ông quân tử.

Ảnh minh họa: Internet

Rồi nữa, số tiền anh ta vung ra để tán tỉnh, chiều chuộng em trong suốt thời gian yêu đương và cả cái đám cưới lung linh lãng mạn kia đều là đi vay cả. Bây giờ anh ta đã nợ cả gốc lẫn lãi lên đến cả tỷ đồng, trong khi lương hàng tháng chỉ được hơn chục triệu một chút.

Căn nhà đang ở này cũng cắm sổ đỏ vay ngân hàng mất rồi. Để anh ta đầu tư làm ăn nhưng với thói tiêu hoang và bất tài của anh, chuyện làm ăn nhanh chóng đổ bể. Anh ta sống kiểu phông bạt làm màu, luôn tỏ vẻ mình là người giàu có, thực chất bên trong rỗng tuếch chẳng có gì.

Vợ cũ của chồng em cũng bị lừa với chiêu thức tương tự. Căn bản chồng em rất đẹp trai lại có cái miệng khéo léo như rót mật vào tai. Đến khi cưới nhau về mới lòi ra bao nhiêu tật xấu, nào thì vũ phu, lười biếng lại còn ngoại tình. Thế nhưng cũng phải mãi chị ấy mới dứt ra được, nguyên nhân bởi anh ta sử dụng một thủ đoạn vô cùng đê tiện.

Đó là anh ta lén lút quay lại những cảnh ân ái vợ chồng, vợ đòi ly hôn thì sẽ dọa tung chúng ra. Chuyện ấy là điều bình thường giữa vợ chồng chẳng có gì đáng xấu hổ, thế nhưng ai muốn cảnh khỏa thân của mình bị phơi bày trước mặt người khác?

- Lúc vợ chồng gần gũi chú ý cấm được để nó quay phim lại. Và tránh thai đi nữa. Đợi một thời gian xem những điều tôi nói có đúng không rồi hãy đưa ra quyết định cho mình.

Sau khi thì thào với em những lời đó thì mẹ chồng quay về phòng riêng. Bà nói cùng là phận phụ nữ nhưng đợi đến khi ván đã đóng thuyền bà mới tiết lộ sự thật cho em biết. Mà cũng phải thôi, dẫu sao chồng em cũng là con trai của bà.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm ấy em không ngủ nổi, trằn trọc băn khoăn chẳng biết những điều mẹ chồng nói có đúng hay không. Làm thế nào để kiểm chứng điều đó? Nhỡ đâu đây là cái bẫy của mẹ chồng để chia rẽ vợ chồng em thì sao, bởi vì bà ghét em chẳng hạn?