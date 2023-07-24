Đêm nào vợ cũng tăng ca cùng sếp đến khuya, về nhà thì than mệt, nghi ngờ có điều mờ ám nên tôi tìm đến tận nơi để rình thì thấy một cảnh tượng 'bàng hoàng'

Ấy vậy mà thời gian gần đây chẳng hiểu vợ làm thêm việc gì ở cơ quan mà thấy cô ấy đi tối ngày. Không còn cảnh mỗi ngày đi làm về có vợ đợi cơm sẵn, tôi thấy chán nản mệt mỏi, bụng đói cồn cào, tay chân rã rời vậy mà phải lao vào bếp nấu ăn. Cơm nước, tắm rửa cho mấy bố con xong đâu đấy rồi lại phải ngồi đợi vợ bên mâm cơm. Tôi thấy thèm những giây phút có vợ bên mâm cơm thế chứ.

Hàng ngày mở mắt ra tôi đã được vợ nấu sẵn bát mì hay bát phở đặt trên bàn, tôi chỉ việc ăn xong rồi phóng xe đi làm, đến tối thì có thể thỏa thích tụ tập bạn bè hay về nhà là đã có cơm để chén chẳng lo lắng gì cả. Còn mọi việc trong gia đình đã có bàn tay người vợ đảm đang của tôi lo hết. Ai cũng tấm tắc khen tôi sướng, có vợ hiền đảm đang.

Thương vợ nên tôi làm mọi việc nhà, đến cái bát vợ cũng chẳng phải đụng tay, chỉ việc đi làm về rồi ngủ nghỉ cho khỏe. Vậy mà nhiều khi nhớ vợ muốn được vợ chiều một đêm nhưng em toàn kêu đau chỗ này chỗ kia, rồi nhắm mắt ngủ tít khiến tôi bức xúc khó chịu trong người.

Khi cơm canh nguội lạnh rồi mới thấy mặt mũi vợ bơ phờ chở về nhà. Mà nào vợ có thèm ăn ngay đâu cô ấy kêu đau đầu rã rời tay chân, thương vợ tôi lại phải lấy dầu gió xoa bóp, vắt nước cam cho vợ uống và mát xa toàn thân cho vợ khỏe lên rồi tôi mới được ăn cơm. Để rồi cứ đến 12h đêm mới là thời gian cả gia đình tôi chìm vào giấc ngủ.

Vợ đi làm từ sáng sớm đến tối khuya mới về thậm chí làm cả thứ bảy chủ nhật nữa khiến gia đình tôi lúc nào cũng buồn rầu như đưa đám. Nhiều lần hỏi vợ tăng ca đến bao giờ mới hết thì vợ chỉ ngao ngán lắc đầu:

- Em chịu, cái đó phải hỏi sếp em thôi.

- Anh chán cảnh em đi làm tối ngày lắm rồi, mọi việc đều đổ lên đầu anh, đàn ông gì mà rời cơ quan đã tất bật chạy đi đón con rồi lại phải quay ra chợ đi mua từ mắm, cuộn giấy đến cái chổi. Ở cơ quan là sếp hết người này đến người khác phục vụ, về nhà thì làm như ô sin vậy, mọi người mà biết anh làm những việc của đàn bà họ cười cho thối mũi.

- Anh tưởng em thích lắm à, nhiều tháng nay em có nhìn thấy ánh nắng mặt trời đâu, lúc nào cũng như người thiếu chất vậy.

- Ai biết được em làm việc hay hú hí với thằng nào?

- Sao anh lại nghĩ em vậy chứ, em không thích đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Câu nói vu vơ của tôi khiến vợ bối rối lảng tránh sang chuyện khác. Nhìn thái độ khác lạ của vợ khiến tôi nghi ngờ nhưng không nói ra mà tự tìm hiểu sự việc.

Để kiểm tra độ thủy chung của vợ, tôi quyết định gọi mẹ tôi lên chăm sóc các cháu để tôi có thời gian theo dõi vợ. Đứng ngoài cổng cơ quan của vợ từ xa, tôi thấy mọi người về từ lâu rồi mà chẳng thấy vợ mình ra, cố chờ đợi trong màn đêm đang ngày càng dày đặc, lúc ấy khoảng gần 8h đêm, cuối cùng cũng thấy vợ tôi bước ra khỏi cơ quan. Hình như không chỉ mỗi vợ tôi mà có cả ông sếp bước ra nữa, tự nhiên trong lòng nổi cơn ghen muốn lao vào đập cho tan nát bộ mặt lão già béo ú kia để thỏa lòng.

Nhưng hai người chỉ đi với nhau thì làm gì có đủ bằng chứng để mà kết tội họ chứ, với lại nhìn cách nói chuyện của vợ với lão già kia có vẻ rất đàng hoàng không như kiểu tình nhân tình ngãi. Sau một hồi suy tính tôi quyết định rút lui về nhà êm thấm coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhiều ngày sau đó tôi cũng giờ ấy tôi đến trước cổng cơ quan vợ tôi làm để tiếp tục theo dõi, mọi việc cứ lặp đi lặp lại giống nhau quá, cảm giác sắp mất vợ cứ len lỏi trong suy nghĩ của tôi khiến tôi không thể đứng từ xa theo dõi được nữa, nhân lúc bảo vệ đổi ca đi ăn cơm tôi lẻn vào trong tìm vợ. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng đến được phòng vợ tôi, cô ấy đang một mình làm việc chăm chỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Đứng ở ngoài nhìn vào thấy thương vợ quá, chợt tình thương của tôi bị khựng lại khi thấy lão sếp của vợ tự mở bước vào, hắn mon men lại bên vợ tôi rồi cười nói:

- Em làm việc tốt lắm, anh thật đúng khi đã chọn em làm việc này, thôi nghỉ tay đi em.

Vừa nói tay hắn vừa đụng vào vai vợ tôi, thấy vậy cô ấy vội đứng dậy khiến tay hắn hết cơ hội tiến xa hơn. Hắn nhăn mặt bảo:

- Cho anh làm tí rồi chức trưởng phòng sẽ là của em, ở đây có mỗi anh với em chẳng ai biết được đâu, em cho anh đi mà, anh sẽ giữ bí mật cho.

Vừa nói hắn vừa lao vào ôm vợ tôi, tôi đang định nhảy vào để bắt quả tang ai ngờ hành động của vợ khiến tôi chùn chân. Cô ấy đẩy hắn ra và ném tập tài liệu trên bàn vào mặt hắn rồi chửi:

- Vậy hóa ra anh bắt tôi làm việc về muộn mỗi ngày vì mục đích này sao, thảo nào tôi cứ thắc mắc sao anh không chọn những người khác mà cứ việc gì cũng là tôi. Tôi thật ngu ngốc để chồng con khổ sở ở nhà đến đây làm hùng hục cho người ta lợi dụng sờ mó lung tung. Anh hãy ôm lấy mớ giấy tờ này mà làm đi, từ nay tôi sẽ không làm về muộn nữa.

- Cô tưởng mình là ai chứ, ngày mai cô hãy nghỉ việc đi, không có cô tôi có người khác phục vụ tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe hắn nói cho vợ tôi nghỉ việc, mặt cô ấy tái đi lo lắng nhưng một lát sau cô cầm chiếc túi rồi ra về ném lại cho hắn một câu:

- Tôi thà về với chồng con mình còn hơn chung đụng giường chiếu với kẻ dâm đãng như ông.

Bước ra cửa hai vợ chồng chạm mặt nhau, vợ bối rối nhìn chồng rồi úp mặt vào người tôi khóc nức nở, còn tôi dang tay ra ôm vợ, trong lòng cảm thấy hạnh phúc khi có người vợ yêu gia đình hết mực. Suốt mấy tháng qua vợ tôi đã cố gắng hết sức để làm việc cho vừa lòng sếp nhưng đến khi sếp đi quá giới hạn thì cô ấy đã biết tự bảo vệ hạnh phúc gia đình chứ quyết không đánh đổi gia đình để có công việc tốt. Từ nay tôi sẽ không bao giờ dám nghi ngờ vợ nữa. Chính em đã dạy cho tôi về lòng tin vào tình yêu, kể từ ngày ấy "anh yêu em nhiều lắm em biết không".