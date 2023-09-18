Đêm nào nhà hàng xóm phát ra những âm thanh nhạy cảm và ám muội, tức tối sang góp ý tôi tá hỏa phát hiện đôi dép của ông xã mình ngay trước hiên nhà

Tâm sự 18/09/2023 06:31

Tôi không bao giờ nghĩ đến việc chồng phản bội mình. Bởi anh là người có học thức, vẻ ngoài đạo mạo, lại hay nói triết lý, rất nhã nhặn và tử tế. Nào ngờ người chồng giám đốc mà tôi luôn tự hào lại che giấu bí mật tày trời này.

Gia cảnh của anh không khá giả. Từ nhỏ anh đã phải vừa làm vừa học để trang trải học phí cũng như đỡ đần cha mẹ. Tốt nghiệp đại học, anh đi làm vài năm đã leo lên được chức vụ mà nhiều người mơ ước. Vì ngưỡng mộ sự tài hoa của anh mà tôi đã đổ gục từ ánh nhìn đầu tiên. Cả hai nhắn tin, hẹn hò qua lại rồi cuối cùng đi đến hôn nhân.

Anh là người đàn ông tử tế, hiểu tâm lý phụ nữ. Nhất là giai đoạn vợ mang bầu, anh chăm sóc vợ từng chút một. Anh lấy tiền tích cóp được nhiều năm nay đổi căn hộ khác lớn hơn để mẹ con tôi có cuộc sống thoải mái. Tôi cứ nghĩ bản thân đã vớ được "vàng mười" nào ngờ mọi việc lại không viên mãn như tôi nghĩ.

Thời gian ở cữ, tôi nghe người giúp việc nói có cô hàng xóm nào đó mới chuyển đến. Cô ấy xinh đẹp, thân hình nóng bỏng. Chồng tôi nhiệt tình giúp đỡ cô ấy chuyển nhà, rồi sửa hộ ống nước, bóng đèn hư. Hỏi anh thì anh nói cô ấy độc thân, không chồng, không bạn trai nên mới nhờ vả anh làm những chuyện đó. Là đàn ông, làm sao anh có thể từ chối được.

Đêm nào nhà hàng xóm phát ra những âm thanh nhạy cảm và ám muội, tức tối sang góp ý tôi tá hỏa phát hiện đôi dép của ông xã mình ngay trước hiên nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dạo gần đây, tôi cứ cảm thấy bất an. Ngày nào lúc nửa đêm cũng nghe tiếng động lạ ở căn nhà mới bên cạnh. Nghe nói cô gái ấy còn độc thân, tại sao lại có những tiếng động khiến người nghe đỏ mặt, tía tai như vậy. Những âm thanh đó ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi và con nên lần đó tôi quyết định nói chuyện tế nhị với cô hàng xóm.

Tuy nhiên, có vẻ cô ta không nghe lọt tai lời nhắc của tôi. Đêm đó tôi đành sang gõ cửa để nhắc nhở. Đi ngang phòng của chồng, tôi cảm thấy ngờ ngợ vì không có anh ở phòng. Từ ngày tôi ở cữ, hai vợ chồng ngủ riêng. Linh cảm của tôi mách bảo có chuyện gì đó không lành. Lấy hết can đảm, tôi sang nhà bên cạnh gõ cửa.

Không lâu sau, cô hàng xóm quấn chiếc khăn hờ hững đi ra mở cửa, vẻ mặt khó tôiu. Tôi xin cô ta nhỏ tiếng, cô ta chỉ gật đầu không nói gì. Trước khi cửa đóng, tôi loáng thoáng phát hiện đôi dép của chồng ở bên trong. Không nói nhiều, tôi đẩy mạnh cửa và thấy anh đang nằm trên giường của cô hàng xóm.

Đêm nào nhà hàng xóm phát ra những âm thanh nhạy cảm và ám muội, tức tối sang góp ý tôi tá hỏa phát hiện đôi dép của ông xã mình ngay trước hiên nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gặp nhau trong tình cảnh này, tôi đờ người. Anh cũng há hốc mồm không nói nên lời. Tôi không ngờ lại phát hiện chồng ngoại tình ngay bên cạnh nhà. Tôi sốc nặng khi người chồng giám đốc mà tôi thường tự hào lại làm trò ghê tởm như thế này sau lưng vợ.

Bắt tận tay cảnh chồng và nhân tình ôm nhau trên giường ngủ, chưa kịp đánh ghen, anh ta đã kéo tôi đi rồi nói ra sự thật bẽ bàng

Bắt tận tay cảnh chồng và nhân tình ôm nhau trên giường ngủ, chưa kịp đánh ghen, anh ta đã kéo tôi đi rồi nói ra sự thật bẽ bàng

Thời gian gần đây, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Đó là người yêu cũ của anh, cũng là người mà chồng tôi yêu nhất.

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