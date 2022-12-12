Em gái giúp việc tuổi xuân mơn mởn thích tắm đêm khiến chồng tôi mất ngủ, nửa đêm phải 'mò' đến phòng tìm em

Tâm sự 12/12/2022 11:58

Thật ra có một việc tế nhị tôi không thích ở cô giúp việc đó là em thường tắm khi đêm đã muộn. Mấy lần nhắc nhở nhưng Vy bẽn lẽn rằng em quen như vậy từ ngày ở quê.

Không rõ tôi và Sinh ai là người “dính” tình yêu “sét đánh” trước? Chỉ biết rằng ngay buổi đầu ngồi cùng bàn trong lớp học tiếng Anh buổi tối ở một trung tâm trong phố, hai đứa tôi đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Để dù sau đó mặc dù Sinh biết tôi hơn anh 2 tuổi nhưng anh vẫn cương quyết “giữ” tôi bằng một đám cưới đầm ấm sau 2 năm yêu nhau tha thiết.

Vợ, chồng tôi hạnh phúc đón bé gái đầu lòng khi Sinh bước qua tuổi 24 và tôi 26. Sinh là nhân viên của công ty môi giới bất động sản, còn tôi là nhân viên của một ngân hàng tư nhân nên việc nghỉ dài ngày ở nhà chăm con là không thể. Do đặc thù công việc, Sinh có nhiều mối quan hệ nên chưa đến ngày tôi phải đi làm, Sinh đã đưa về nhà một cô gái trẻ, khỏe mạnh có khuôn mặt ưa nhìn và giọng nói nhẹ nhàng, chất phác.

Em gái giúp việc tuổi xuân mơn mởn thích tắm đêm khiến chồng tôi mất ngủ, nửa đêm phải 'mò' đến phòng tìm em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô gái tên Vy 20 tuổi, đã học xong lớp 11, nên tôi không cần nhiều thời gian để chỉ bảo cho cô việc nội trợ, việc sử dụng máy móc, thiết bị gia dụng trong nhà. Vy đã có 1 năm chăm con nhỏ cho chị gái ở quê, nên tôi hoàn toàn yên tâm khi giao con cho em. Việc gì Vy cũng làm ngon lành, gọn ghẽ, khiến tôi không những biết ơn chồng đã tìm được người giúp việc ưng ý mà còn đề xuất tăng lương cho Vy chỉ sau nửa năm Vy ở với gia đình tôi.

Thật ra có một việc tế nhị tôi không thích ở cô giúp việc đó là em thường tắm khi đêm đã muộn. Mấy lần nhắc nhở nhưng Vy bẽn lẽn rằng em quen như vậy từ ngày ở quê, bởi nhà tắm ở quê rất sơ sài, em đợi mọi người ngủ hết mới dám tắm, lâu dần thành quen khó bỏ… Thôi, cũng chẳng có gì to tát vả lại Vy ở buồng riêng, gần nhà tắm nên cũng không ảnh hưởng, phiền lụy gì đến sinh hoạt của vợ chồng tôi.

Thế nhưng nghĩ vậy mà không phải vậy, khi mà cách đây chưa đầy 1 tuần tôi đã được mục sở thị, bắt tận tay Sinh và cô giúp việc trẻ khỏe, dịu dạng, chất phác tên Vy đang quấn lấy nhau trong phòng riêng của Vy.

Em gái giúp việc tuổi xuân mơn mởn thích tắm đêm khiến chồng tôi mất ngủ, nửa đêm phải 'mò' đến phòng tìm em - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do trong bữa tiệc mừng con gái tròn năm, vui bạn bè nên tôi uống mấy li bia rồi đi ngủ sớm, khuya muộn tỉnh giấc không thấy Sinh đâu, nghĩ anh đang dùng nhà vệ sinh nên dù có nhu cầu tôi cũng ráng đợi. Vậy mà càng đợi càng không thấy Sinh trở vào, sốt ruột tôi mở cửa phòng và chết sững vì gặp cảnh Sinh và Vy đang âu yếm nhau.

Sinh tỏ ra ân hận, nhanh mồm thú nhận rằng đây là lần đầu, là lỗi do Vy hay tắm khuya làm anh mất ngủ rồi không kiềm chế nổi!

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Nghe giọng điệu của em gái vợ mà tôi hoang mang tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra, có vẻ là một chuyện khá nghiêm trọng.

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