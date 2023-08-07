Đêm đến là vợ lẻn vào phòng tắm, tôi lén lút theo dõi rồi 'thất kinh' khi biết bí mật cay đắng mà em giấu kín bấy nay

Cho đến mấy đêm nay, vì không ngủ được nên tôi thức khuya chơi game và thấy vợ lén lút vào phòng tắm. Nghi ngờ, đêm qua tôi quyết đợi để theo dõi vợ, xem vợ làm gì trong ấy.

Vợ chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Vợ tôi hiền lành, biết nhường nhịn chồng, thu vén trong gia đình chu toàn nên được cả nhà tôi yêu mến. Về chuyện chăn gối, chúng tôi cũng hòa hợp với nhau. Nhưng hai tháng nay, bỗng dưng vợ tôi thay đổi đến mức đáng sợ. Đầu tiên là cô ấy trốn tránh sự gần gũi của chồng, chuyển qua phòng khác ngủ. Rồi sau đó, cô ấy lạnh nhạt, lúc nào cũng mệt mỏi, không nấu ăn, không dọn nhà nữa. Tôi nhắc thì vợ vừa dọn vừa kêu ca. Ảnh minh họa: Internet Cứ như thế, chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn và cãi vã nhau. Cho đến mấy đêm nay, vì không ngủ được nên tôi thức khuya chơi game và thấy vợ lén lút vào phòng tắm. Nghi ngờ, đêm qua tôi quyết đợi để theo dõi vợ, xem vợ làm gì trong ấy.

Khi vợ vừa vào phòng tắm được một lúc thì tôi cũng xô cửa vào. Có lẽ vì bất ngờ quá nên vợ tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Còn tôi, thấy cảnh tượng trước mắt mà tôi lặng người. Vợ tôi đang thoa thuốc lên hai bầu ngực, vẻ mặt đau đớn, thậm chí còn khóc vì đau. Nhìn ngực vợ đã thâm đen, tôi bàng hoàng. Thì ra vợ tôi bị ung thư vú ạ. Nhưng cô ấy giấu tôi, không muốn tôi lo lắng và tự điều trị bằng thuốc dân gian vì chúng tôi không có tiền do mới xây nhà mới xong, vẫn còn nợ ngân hàng một khoản lớn. Nhìn vợ chịu đau, tôi thương thắt ruột. ơi, tôi phải làm gì để giúp vợ trong hoàn cảnh này đây?

Ảnh minh họa: Internet Chào bạn, Đột ngột biết vợ bị ung thư là một điều khó chấp nhận được và sẽ rất bấn loạn. Nhưng bạn ạ, bạn càng bấn loạn bao nhiêu, vợ bạn sẽ càng đau khổ bấy nhiêu. Điều cô ấy cần bây giờ là một chỗ dựa vững chắc cả về tinh thần lẫn kinh tế. Và bạn phải mạnh mẽ, bình tĩnh thì mới có thể là chỗ dựa tốt nhất cho vợ. Bây giờ bạn nên đưa vợ đến bệnh viện uy tín để xét nghiệm, điều trị theo phác đồ do bác sĩ đưa ra. Việc sử dụng các bài thuốc dân gian dễ khiến bệnh tiến triển theo chiều hướng xấu và để lại di chứng. Về việc này, bạn và vợ cần gấp rút thực hiện, không nên chần chừ, không nên do dự thêm một giây phút nào nữa. Về kinh tế, bạn hãy nhờ đến gia đình hai bên, bạn bè thân thiết. Chắc chắn mọi người sẽ không khoang tay làm ngơ khi biết tình trạng bệnh và sự kiệt quệ kinh tế của gia đình bạn. Đây cũng là lúc để bạn nhận ra, ai mới thật sự quan tâm, thương yêu, trân quý mình. Những người có ơn với mình trong lúc khốn khó nhất, bạn hãy khắc cốt ghi tâm và báo đáp khi có cơ hội. Ảnh minh họa: Internet Cuối cùng, mong bạn hãy ở bên cạnh, động viên, an ủi vợ. Đừng bao giờ nặng lời với cô ấy bởi cô ấy đã đủ đau đớn, khổ sở rồi. Hãy dùng tình yêu, sự dịu dàng để đối đãi với cô ấy trong lúc cô ấy đang chông chênh nhất. Sức mạnh tinh thần đi cùng với những biện pháp chữa trị tối ưu nhất có thể sẽ giúp được vợ bạn có thêm nghị lực, niềm tin chiến thắng trong hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư vú. Thân gửi.

Sau nửa năm chồng qua đời, đêm ấy anh trai của chồng bất ngờ gõ cửa, buông lời đề nghị 'sảy cha còn chú, để anh làm chồng em’ khiến tôi sững người Chuyện tình cảm của em truân chuyên lắm. Vợ chồng em yêu nhau 4 năm mới kết hôn. Thời điểm đó, bọn em lăn ra làm để kiếm tiền. Dự định sau này sẽ mua nhà và có một số vốn để ổn định cuộc sống. Lúc đầu bọn em đã tính toán như thế, nào ngờ bọn em cưới chưa được bao lâu, nhà chồng em lại xảy ra chuyện.

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