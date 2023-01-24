Đợt này tôi đang mang thai, lại tốn thêm tiền thăm khám và để dành sinh con, thành ra lúc nào cũng phải chi tiêu tiết kiệm.

Tôi không hiểu tại sao chồng cứ phải sĩ diện, luôn tỏ ra mình giàu có, dù hoàn cảnh thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Vợ chồng tôi lấy nhau khi cả hai chưa có gì cả. Căn hộ hiện tại là mua trả góp, hàng tháng, chúng tôi vẫn phải đóng 10 triệu tiền lãi.

Nhà đang lúc khó khăn, em chồng tôi lại đến sống cùng. Cô ấy bị hiếm muộn, mấy năm nay chạy chữa không được. Bây giờ quyết định lên Hà Nội để làm thụ tinh nhân tạo. Nói chung sẽ là một cuộc chiến trường kỳ, và suốt thời gian thụ tinh cũng như bầu bí, cô ấy sẽ ở lại nhà chúng tôi để tiện đường đi khám.

Cùng là phụ nữ, tôi chẳng có lý nào mà khó khăn với em chồng. Có điều từ ngày cô ấy đến, nhà thêm một miệng ăn, chuyện sinh hoạt của chúng tôi cũng bị đảo lộn. Hôm nào em rể lên thì hai vợ chồng họ ra ngoài thuê nhà nghỉ, còn hôm nào em rể về thì em chồng lại ở nhà tôi.

Bình thường nhà có gì ăn nấy, chẳng bao giờ chồng tôi phàn nàn. Vậy mà em vừa đến ở, anh đã bắt tôi phải mua đồ ngon về nấu. Hôm nào tôi đi làm về muộn, cơm canh sơ sài, chồng lại càu nhàu nói tôi không biết nghĩ cho em.

Tính đến giờ, em chồng đã ở nhà tôi hơn 3 tháng. Chiều qua là lần đầu tiên cô ấy đưa tiền ăn cho tôi. Nghĩ thấy đó là trách nhiệm của em chồng. Hơn nữa hoàn cảnh gia đình tôi cũng đang lúc khó khăn, tôi cầm số tiền đó.

Vậy mà buổi tối khi nghe tôi kể lại, chồng sửng cồ: "Em nói cái gì? Nghĩ sao mà em cầm tiền ăn của nó? Em nó đã tốn cả trăm triệu mới có được đứa con, mình là anh chị, không đỡ đần được thì thôi. Đến vài đồng tiền ăn mà em cũng tính toán là sao?".

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Lúc đó ức chế quá, tôi chẳng giấu gì mà nói thẳng: "Anh chỉ biết nghĩ đến em gái anh, còn vợ con anh thì sao? Nếu anh cứ sĩ diện thế này, rồi cũng có ngày nhà mình kiệt quệ. Em không trả đâu, anh nghĩ sao thì nghĩ".

Và sau câu nói đó, tôi bị chồng dọa đến nỗi tim bắn ra ngoài. Vì vợ bầu bì, anh không dám dùng vũ lực nên đã đấm tay vào tường đến rớm máu. Còn tôi chỉ biết khóc trong sợ sệt. Sang đến ngày hôm nay, không khí gia đình tôi vẫn căng thẳng như vậy. Tôi không biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu nữa. Mọi người giúp tôi với, tôi có nên trả lại tiền cho em chồng để êm chuyện không?