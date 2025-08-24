'Ế chỏng chơ' suốt 28 năm, cô gặp ngay trai đẹp "6 múi - cao mét 8", 6 tháng sau cưới luôn chỉ sau 1 lần đi cầu duyên

Tâm sự 24/08/2025 18:40

Sau 1 tháng thì 2 đứa em yêu nhau, em tỏ tình trước, 3 tháng thì dẫn nhau về gặp phụ huynh, phụ huynh 2 bên quyết định là 3 tháng sau cưới.... thế là có đám cưới của em ngày hôm nay các chị ạ. 

Mới đây, trong một hội nhóm dành riêng cho phụ nữ, cô nàng tự nhận mình "28 tuổi vẫn ế chỏng chơ, chưa một lần được trai tán" bỗng 'vớ' được chồng như ý nguyện sau buổi đi chùa cầu duyên khiến hội chị em bàn tán xôn xao.

Cô nàng chia sẻ:  

Hôm nay là đám cưới của em các chị ạ. 

Nghĩ lại cũng lạ lắm, em đến năm 28 tuổi vẫn ế chỏng chơ, chưa một lần được trai tán hay được một ai thích thầm, nghĩ nó buồn khủng khiếp, bạn bè thì 3-4 mối tình vắt vai, thất tình lên thất tình xuống, khóc như mưa, còn em chưa từng biết cảm giác thất tình hay nắm tay bạn khác giới là gì. 

Thấy bản thân vô duyên quá, em mới đi chùa cầu duyên thử, vừa khấn và thắp hương xong thì trời cũng bắt đầu mưa to, em chạy vội vào hiên chùa để trú, vừa nhắm mắt, cắm đầu cắm cổ chạy thì va phải một anh, cao m8, đẹp trai vô cùng, em hoảng hốt xin lỗi, thì anh ý kéo tay em chạy vô hiên để trú, vừa kéo vừa bảo "nhanh lên em không ướt hết giờ " 

'Ế chỏng chơ' suốt 28 năm, cô gặp ngay trai đẹp '6 múi - cao mét 8', 6 tháng sau cưới luôn chỉ sau 1 lần đi cầu duyên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào hiên trú thì anh ý chủ động cởi áo khoác đưa cho em, em bảo không cần đâu anh, thì a ý nói, em mặc sơ mi trắng kìa, mưa này nên khoác áo anh vào. Eo ôi... lúc đấy em đã có cảm tình với anh ngày rồi, sao trên đời lại có người con trai tinh tế thế nhỉ. 

2 đứa em trú được khoảng 15 phút thì trời ngừng mưa, anh hỏi em ở đâu, đi xe máy à, em bảo em đi xe buýt, anh ấy cười rồi nói em ở đâu anh chở về, chả hiểu lúc ý em nghĩ gì mà cũng leo lên xe anh để anh chở về, trong khi anh là người mà em chưa bao giờ gặp. Chở về xong thì hoá ra em với anh ở cùng khu, anh bảo cho anh số điện thoại thi thoảng liên lạc đi cafe cho đỡ buồn, em không do dự mà cho khẩn trương luôn. 

Sau 1 tháng thì 2 đứa em yêu nhau, em tỏ tình trước, 3 tháng thì dẫn nhau về gặp phụ huynh, phụ huynh 2 bên quyết định là 3 tháng sau cưới.... thế là có đám cưới của em ngày hôm nay các chị ạ. 

Các chị có tin vào duyên kiếp không, em cảm giác như em với anh đã từng rất yêu nhau rồi ấy, vừa gặp mặt đã thấy rất thân thuộc, quen nhau 6 tháng bọn em cảm giác như vô cùng hợp nhau và hạnh phúc lắm, anh luôn quan tâm em từ cái nhỏ nhặt nhất và chăm lo cho em. 

Các chị mà ế thì đừng sợ có thể duyên các chị chưa đến, làm buổi cầu duyên đi, biết đâu lại gặp được tân lang như ý giống em, chúc các chị em may mắn nhé... 

Không rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng bài chia sẻ của cô nàng vẫn đang nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

Thử lòng vợ và nhân tình, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá không thể mua bằng tiền

Thử lòng vợ và nhân tình, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá không thể mua bằng tiền

Tôi lừa dối vợ cách đây 4 tháng. Người tình của tôi trẻ đẹp, lại có học thức và ăn nói duyên dáng vô cùng. Chỉ nói chuyện vài lần, tôi đã có thiện cảm đặc biệt với cô ta. Cuối cùng, tôi bỏ qua mọi rào cản để tỏ tình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 26/8/2025, 3 con giáp 'chạy trời không thoát số sướng', Thần Tài độ mạng giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày

Đúng ngày mai, thứ Ba 26/8/2025, 3 con giáp 'chạy trời không thoát số sướng', Thần Tài độ mạng giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 3 phút trước
Quen chồng đại gia của bạn, tôi không dám 'vác' mặt ra đường 1 năm trời vì câu nói bạc hơn vôi của người tình giàu có

Quen chồng đại gia của bạn, tôi không dám 'vác' mặt ra đường 1 năm trời vì câu nói bạc hơn vôi của người tình giàu có

Tâm sự 3 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp nam phát tài, nữ thịnh vượng, sự nghiệp nở rộ, an nhàn sung sướng

Sau đêm nay, 3 con giáp nam phát tài, nữ thịnh vượng, sự nghiệp nở rộ, an nhàn sung sướng

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan hiền, trong ngày cưới chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan hiền, trong ngày cưới chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Tâm sự 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đi thực tế, 6 sinh viên gặp nạn tử vong, 24 sinh viên bị thương

Đi thực tế, 6 sinh viên gặp nạn tử vong, 24 sinh viên bị thương

Thế giới 35 phút trước
Bị chê con không giống bố, vợ trẻ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Tâm sự 53 phút trước
Nóng: Bắt giữ khẩn cấp người đàn ông chém vợ hờ, đốt nhà gây cháy chợ ở Cà Mau

Nóng: Bắt giữ khẩn cấp người đàn ông chém vợ hờ, đốt nhà gây cháy chợ ở Cà Mau

Đời sống 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/8/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/8/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong phòng ngủ

Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong phòng ngủ

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm: 'Tôi muốn ra quê thăm nhưng không dám, mình lấy tư cách gì?"

Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm: 'Tôi muốn ra quê thăm nhưng không dám, mình lấy tư cách gì?"

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quen chồng đại gia của bạn, tôi không dám 'vác' mặt ra đường 1 năm trời vì câu nói bạc hơn vôi của người tình giàu có

Quen chồng đại gia của bạn, tôi không dám 'vác' mặt ra đường 1 năm trời vì câu nói bạc hơn vôi của người tình giàu có

Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan hiền, trong ngày cưới chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan hiền, trong ngày cưới chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong phòng ngủ

Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong phòng ngủ

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày và cái kết

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày và cái kết

Nhận tin chồng ngã xe nằm viện, vợ hốt hoảng chạy vào và 'hóa đá' khi thấy bố đẻ 'bồi' mấy cú đấm vào mặt chồng

Nhận tin chồng ngã xe nằm viện, vợ hốt hoảng chạy vào và 'hóa đá' khi thấy bố đẻ 'bồi' mấy cú đấm vào mặt chồng