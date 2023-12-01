Được hôm ôm vợ ngủ nướng, 5h sáng bỗng có tiếng gọi liên hồi, lúc này tôi mới phát hiện bí mật được giấu kín bấy lâu...

Tâm sự 01/12/2023 04:50

Tầm 5 giờ sáng tôi thấy vợ đột ngột thức giấc. Kéo vợ lại ngủ thêm, tôi bảo cô ấy không cần dậy sớm làm gì vì chẳng mấy khi tôi được nghỉ ở nhà với vợ thế này.

Tôi và vợ cưới nhau được 4 năm và có một cô con gái nhỏ. Vợ tôi nghỉ làm ở nhà từ khi mang bầu cho đến nay. Phần vì thu nhập của tôi cũng khá, đủ để lo cho cả nhà, phần vì tôi thường xuyên đi công tác xa. Nếu vợ cũng đi làm nữa thì tôi không yên tâm cả về con nhỏ lẫn mẹ già.

Mẹ tôi là người phụ nữ tốt, rất thương con quý cháu, tính bà lại chăm chỉ, chịu khó từ xưa. Tôi tin chắc vợ sống với mẹ sẽ rất thoải mái và sung sướng. Những năm qua không hề thấy vợ và mẹ phàn nàn gì về đối phương nên tôi cũng thầm yên tâm. Công việc bận rộn và thường xuyên đi công tác nên chuyện nhà chuyện cửa tôi giao phó hết cho vợ và mẹ.

Hôm vừa rồi đáng lẽ tôi sẽ có chuyến công tác kéo dài khoảng 3 tuần. Thế nhưng đêm ấy sếp tổng đột ngột thông báo chuyến công tác của tôi bị hoãn lại đến tháng sau. Chẳng những thế sếp còn cho tôi nghỉ vài ngày để có thời gian dành cho gia đình. Vậy là sáng hôm sau tôi sung sướng ôm vợ ngủ nướng, con gái thì đã về chơi bên bà ngoại từ mấy hôm nay.

Được hôm ôm vợ ngủ nướng, 5h sáng bỗng có tiếng gọi liên hồi, lúc này tôi mới phát hiện bí mật được giấu kín bấy lâu... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tầm 5 giờ sáng tôi thấy vợ đột ngột thức giấc. Kéo vợ lại ngủ thêm, tôi bảo cô ấy không cần dậy sớm làm gì vì chẳng mấy khi tôi được nghỉ ở nhà với vợ thế này. Vợ ngần ngừ một lát rồi cũng nằm xuống ôm chồng ngủ tiếp. Ai ngờ vợ chồng tôi vừa nằm thêm được khoảng 15 phút thì cánh cửa phòng bỗng bị đập mạnh dữ dội. Rồi tôi nghe được những tiếng mắng chửi chát chúa từ bên ngoài vọng vào: "Giờ này mà còn chưa dậy, ngủ trương xác ra thế hả em dâu? Dạy nấu bữa sáng cho mẹ ăn đi chứ, làm dâu mà để mẹ chồng nhịn đói bữa sáng à? Có phải hôm qua hai vợ chồng chia tay nhau mệt mỏi quá hay không mà đến giờ còn chưa lết xác dậy được?", không ngờ lại là giọng nói của chị gái tôi.

Chị tôi đem con về nhà chơi từ hôm qua. Tối qua trong bữa cơm tôi đã thông báo với mọi người về chuyến đi công tác của mình. Theo kế hoạch là 4h sáng tôi đã phải ra sân bay nên có lẽ chị gái nghĩ rằng tôi không ở trong phòng.

Vợ nghe được tiếng chị chồng thì giật thót người cuống quýt ngồi dậy nhưng tôi nắm chặt tay vợ kéo lại, ra hiệu cho cô ấy im lặng. Chị tôi gọi thêm mấy câu không thấy em dâu lên tiếng thì lao xuống dưới nhà. 5 phút sau cả mẹ tôi cũng lên đập cửa phòng chúng tôi.

Được hôm ôm vợ ngủ nướng, 5h sáng bỗng có tiếng gọi liên hồi, lúc này tôi mới phát hiện bí mật được giấu kín bấy lâu... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Mấy năm nay về làm dâu nhà tao mày chẳng làm được tích sự gì, chỉ ăn với chơi. Mày đừng tưởng có chồng chiều là tao không dám làm gì mày. Bây giờ mày muốn làm phản rồi phải không? Sáng bảnh mắt ra còn không chịu dậy cơm nước dọn dẹp. Con thì tống về nhà ngoại, mày đúng là đồ đàn bà ích kỷ và lười biếng…", giọng mẹ tôi cay nghiệt vang lên.

Trời ơi tôi thật sự không thể tin được thường ngày vợ sống ở nhà với mẹ chồng thêm cả chị chồng thường xuyên qua chơi thế nào. Tại sao chỉ một sáng cô ấy dậy muộn gia đình tôi đã chửi mắng, chỉ trích cô ấy tới mức này. Mà nào có phải vợ dậy muộn, tôi nhìn đồng hồ cũng mới 5h30 sáng. Mẹ tôi dứt lời thì vợ không dám im lặng nữa, lật đật mở cửa. Cô ấy vừa ló mặt ra đã lĩnh trọn cái tát như trời giáng của mẹ chồng vì tội hỗn láo, mẹ chồng gọi khản cả cổ mà không thèm đáp lời.

Tôi cứ tưởng vợ ở nhà sung sướng lắm nhưng hóa ra những thứ mà cô ấy phải chịu thật quá sức tưởng tượng của tôi. Cũng may qua chuyến công tác bị hoãn đột xuất này tôi mới phát hiện bí mật động trời ấy ngay trong chính nhà mình.

Tôi bật dậy lao ra chắn trước mặt vợ. Mẹ và chị gái nhìn thấy tôi xuất hiện thì họ tái mét mặt, lắp bắp hoảng hốt không nói nên lời. "Con thật sự thất vọng về mọi người, không nghĩ mẹ và chị lại đối xử với vợ con như vậy", tôi bỏ lại một câu cho hai người rồi kéo vợ ra ngoài ăn sáng, uống cà phê. Cả sáng ấy tôi hỏi han vợ về tất cả mọi chuyện để rồi càng thương cô ấy vô cùng.

Hóa ra mấy năm qua vợ luôn nín nhịn và cam chịu vì không muốn để tôi lo lắng mà yên tâm làm việc. Mẹ và chị gái như người hai mặt, trước và sau lưng tôi thì họ đối xử với vợ tôi khác hẳn nhau. Tôi chỉ muốn ở riêng để mẹ chồng nàng dâu khỏi xích mích và vợ tôi được thảnh thơi, nhẹ nhõm. 

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