Được hôm đón con tan học sớm, tôi suýt ngất tại chỗ khi thấy con gái đang cười nói vui vẻ trong lòng một người đàn ông

Tâm sự 30/10/2023 05:57

Mắt tôi nhòe đi lúc nào không hay. Tôi quay đi lau nước mắt, rồi đi đến trước mặt hai bố con. Anh thấy tôi thì tỏ ra e ngại, định quay lưng đi.

Tôi ly hôn chồng cách đây 4 năm, lý do là vì tôi phát hiện chồng vẫn không thể quên được tình cũ. Dù lúc ly hôn con gái tôi mới 4 tuổi nhưng tôi rất kiên quyết, tôi không cho chồng mình bất kì cơ hội nào. Vì lòng tự tôn của tôi quá cao, tôi không thể chấp nhận anh ở bên tôi mà còn nghĩ đến người phụ nữ khác.

Ai cũng nói tôi ích kỷ, sao không nghĩ cho con mà tha thứ cho chồng một lần. Lúc đó tôi không thấy mình sai. Nhưng sau này tôi lại thấy vì sao mình lại vội vàng ly hôn như thế, vì sao không cho chồng và bản thân một cơ hội, không thử một lần giữ mái ấm cho con. Bởi khi nhìn con lớn lên từng ngày, thấy con hay nhắc về bố của bạn bè với cặp mắt buồn bã, khi biết con nhớ bố mà không dám nói với mẹ, tôi đã thật sự thấy hối hận.

Được hôm đón con tan học sớm, tôi suýt ngất tại chỗ khi thấy con gái đang cười nói vui vẻ trong lòng một người đàn ông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tôi quyết định ly hôn, chồng tôi rất nhiều lần năn nỉ, thậm chí là cầu xin tôi tha thứ cho anh. Nhưng tôi dứt khoát chấm dứt. Anh là mối tình đầu của tôi, tôi cho anh tất cả, vì sao anh vẫn còn nhớ tới người cũ khi đã có gia đình với tôi? Đến nay đã 4 năm sau ngày ly hôn, chồng tôi vẫn một thân một mình, không quay lại với người cũ, cũng không có thêm người mới. Anh vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục tôi cùng con trở về.

Tôi biết có nhiều hôm anh lặng lẽ đứng dưới lầu nhìn lên phòng của mẹ con tôi. Tôi biết rất nhiều ngày anh âm thầm đi theo sau mẹ con tôi mỗi khi ra ngoài. Tôi cũng biết anh đã hối hận rất nhiều. Nhưng tôi như con chim sợ cành cong, một lòng ngã đau mà chẳng thể quên.

Thông thường, tôi đến đón con trễ khoảng 15 phút, vì công việc khá nhiều. Nhưng hôm đó là lần hiếm hoi tôi đến trường đón con đúng giờ. Từ xa đi tới, tôi bất ngờ khi thấy con đang ngồi cười nói vui vẻ trong lòng một người đàn ông. Khi đến gần, tôi lặng người nghe con nói với người đàn ông đó:

“Bố ơi, lần sau bố đến sớm hơn một chút nhé, như vậy con sẽ ngồi với bố được lâu hơn. Mẹ lúc nào cũng rước con trễ, con ở lại một mình buồn lắm”.

Được hôm đón con tan học sớm, tôi suýt ngất tại chỗ khi thấy con gái đang cười nói vui vẻ trong lòng một người đàn ông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Ừ bố sẽ đến sớm hơn một chút để ngồi với My lâu hơn nhé. My đừng trách mẹ, mẹ đi làm để kiếm tiền mua đồ đẹp cho My mặc nè, My phải thương mẹ”.

Mắt tôi nhòe đi lúc nào không hay. Tôi quay đi lau nước mắt, rồi đi đến trước mặt hai bố con. Anh thấy tôi thì tỏ ra e ngại, định quay lưng đi. Nhưng tôi liền gọi anh lại, hỏi anh có muốn về nhà ăn cơm cùng mẹ con tôi không? Khuôn mặt khắc khổ mệt mỏi của anh nở rộ ra một nụ cười vui vẻ. Con gái tôi hí hửng nhảy chân sáo, nắm tay cả bố và mẹ đi về nhà.

Và hôm đó tôi đã nghĩ, chúng tôi của sau này chắc sẽ còn nhiều lần trở về nhà cùng nhau, với dáng vẻ của một gia đình như thế.

Sau đêm gần gũi, lần nào vợ cũng nằng nặc đòi 500 ngàn, đến một ngày cô ấy mới nói một câu chấn động khiến tôi rụng rời chân tay

Sau đêm gần gũi, lần nào vợ cũng nằng nặc đòi 500 ngàn, đến một ngày cô ấy mới nói một câu chấn động khiến tôi rụng rời chân tay

Tôi và vợ lấy nhau đã 7 năm, có với nhau hai con đủ trai gái. Dù đã ở với nhau nhiều năm nhưng tôi và vợ vẫn giữ được tình cảm lãng mạn, ngọt ngào. Nhưng tôi là đàn ông, cũng có lúc không giữ được mình trước cám dỗ quá lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự vợ chồng góc tâm sự tâm sự chuyện eva chuyện vợ chồng chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 45 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu