Được em đồng nghiệp trẻ đẹp tán tỉnh, tôi chẳng ngại ngần làm luôn một việc khiến cô kinh hãi tột độ...

Tâm sự 10/07/2023 05:35

Sao anh có thể đành lòng từ chối sự dâng hiến từ một người phụ nữ xinh đẹp, tràn đầy sức sống và nhiệt tình như Hương?

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng từng trẻ trung và xinh đẹp. Thế nhưng thời gian trôi đi với những gánh nặng làm vợ, làm mẹ, làm dâu khiến cho phụ nữ không còn giữ được vẻ đẹp thanh xuân phơi phới ấy nữa.

Dũng (35 tuổi) chia sẻ vợ chồng anh kết hôn đến nay được 8 năm và đã có 2 bé trai khỏe mạnh, thông minh.

“Cuộc sống vợ chồng tôi có thể coi như êm ấm và hạnh phúc. Kinh tế từ chỗ hai bàn tay trắng hiện tại cũng mua được nhà tậu được xe và có chút tiết kiệm để lo cho tương lai con cái. Công việc của tôi đã ổn định với vị trí không đến nỗi nào”, Dũng kể.

Cách đây 4 tháng công ty Dũng có một nữ nhân viên mới tên Hương. Cô nàng là cấp dưới trực tiếp của anh. Hương vừa ra trường không lâu, trên khuôn mặt xinh xắn vẫn còn vương sự thơ ngây. Thế nhưng nét khờ dại đó cũng không thể che lấp được đôi mắt sáng ngời thông minh của cô nàng. Ngoài ra Hương còn là một nhân viên chăm chỉ, nỗ lực. Chính vì thế Hương nhanh chóng nhận được sự quý mến của Dũng và cô nàng cũng tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, khâm phục vị sếp giỏi giang.

Được em đồng nghiệp trẻ đẹp tán tỉnh, tôi chẳng ngại ngần làm luôn một việc khiến cô kinh hãi tột độ... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ của Dũng và Hương ngày càng thân thiết, gắn bó. Tuy nhiên Dũng vẫn ý thức được anh là đàn ông đã có gia đình nên luôn cố gắng giữ giới hạn với Hương. Cho dù nhiều lúc nhìn nụ cười rạng rỡ của Hương, Dũng không khỏi xao xuyến trong lòng. Anh tự biện minh cho bản thân rằng phàm là đàn ông thì thật khó cưỡng lại được sức hút của cô nàng. Hơn nữa anh và Hương chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, giữa hai người chưa hề có lời nói mờ ám hay hành động nào vượt quá giới hạn.

Tối ấy phòng làm việc của Dũng tổ chức liên hoan nhân dịp vừa ký được một hợp đồng tốt. Mọi người đều vui vẻ, ai cũng uống khá nhiều rượu. Hai má Hương ửng hồng, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Dũng chăm chú khiến anh chợt thấy rung động trong lòng. Đêm ấy chính anh là người đưa Hương về nhà, dìu cô nàng vào tận phòng ngủ.

Đỡ Hương vào giường, Dũng đang định đặt cô nàng xuống thì Hương quàng tay qua cổ Dũng rồi nhướn người muốn hôn anh. Dũng quay mặt đi tránh nụ hôn của Hương, để nụ hôn ấy rơi vào má.

Có lẽ hành động của Dũng khiến Hương rất thất vọng và tức giận. Để rồi một cô gái thông minh như Hương lại thốt ra câu hỏi cho thấy sự nhỏ nhen và đố kỵ đang sục sôi trong lòng: “Em không đẹp hơn vợ anh hay sao?”.

Hương đã ngắm kỹ không sót bức ảnh nào vợ Dũng đăng trên facebook, cô ta thừa hiểu giữa bản thân và vợ Dũng ai là người xinh đẹp, hấp dẫn hơn. Do đó câu hỏi của Hương thực chất là lời hờn dỗi, trách móc sự vô tình của Dũng. Sao anh có thể đành lòng từ chối sự dâng hiến từ một người phụ nữ xinh đẹp, tràn đầy sức sống và nhiệt tình như Hương?

Được em đồng nghiệp trẻ đẹp tán tỉnh, tôi chẳng ngại ngần làm luôn một việc khiến cô kinh hãi tột độ... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hương cứ nghĩ Dũng sẽ mềm lòng sau câu hỏi đầy nũng nịu và có phần trách cứ của cô ta. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như Hương nghĩ. Trái lại, Dũng lập tức đứng hình rồi tỏ rõ vẻ hoảng hốt. Sau đó anh lập tức đẩy Hương ra trước sự kinh hãi của cô nàng:

“Em nghỉ sớm đi nhé, anh phải về đây kẻo vợ anh mong. Còn câu hỏi của em thì anh nghĩ anh không cần thiết phải trả lời. Bởi chúng ta có là gì của nhau đâu. Em có đẹp hơn thì cũng không liên quan gì đến anh cả. Cô ấy mới là người quan trọng trong cuộc sống của anh, không thể thay thế được”.

“Đêm ấy trên đường về trong lòng tôi chỉ còn sự hoảng hốt và hối hận vô cùng. Bản thân tôi đã dễ dãi và yếu lòng để cô ta tiếp cận mình. Câu nói đó của Hương thật sự thức tỉnh tôi…”, Dũng cho hay.

Anh không phủ nhận một trong những điểm hấp dẫn ở Hương đó là sự tươi trẻ và ngoại hình ưa nhìn. Nếu so sánh nhan sắc hiện tại của Hương và vợ Dũng thì chắc chắn vợ Dũng không thể so bì được. Bởi Hương Thắng vợ anh ở 10 năm tuổi trẻ, sự so sánh trong trường hợp này thật khập khiễng.

Nói về vợ Dũng khi xưa, cô cũng không thua kém Hương là bao, mỗi người mỗi vẻ đẹp. Giờ đây cô già đi và xuống sắc hơn. Làn da cô không còn căng bóng mịn màng, khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn, mái tóc có phần xơ cứng, đặc biệt là phần bụng với những vết rạn xấu xí. Tất cả là vì đâu? Vì anh, vì các con và vì gia đình chứ chẳng vì ai khác!

Được em đồng nghiệp trẻ đẹp tán tỉnh, tôi chẳng ngại ngần làm luôn một việc khiến cô kinh hãi tột độ... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dũng chưa bao giờ chê vợ xấu cho dù anh có ngưỡng mộ vẻ đẹp của Hương đi chăng nữa. Giây phút nghe câu hỏi của Hương, anh thảng thốt nhận ra một điều kể cả bây giờ thì vợ anh vẫn thật đẹp. Vẻ đẹp trải qua năm tháng, chứa đựng những vất vả, hy sinh dành cho gia đình. Và hơn ai hết, anh cần phải nâng niu, yêu thương cô nhiều hơn.

Đêm ấy Dũng về nhà thì vợ con đã ngủ say. Anh khẽ khàng lên giường ôm chặt vợ vào lòng. Ngửi mùi hương quen thuộc của cô và nghe tiếng thở đều đều bên cạnh, trong lòng anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Thật may mắn là anh vẫn chưa làm điều gì có lỗi với vợ, đã biết dừng chân đúng lúc để bảo vệ sự yên bình và trân quý hiện tại này.

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