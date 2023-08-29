Được chồng tặng chiếc váy ngủ quyến rũ nên quyết định mặc luôn trong đêm, anh bất ngờ bảo tôi nằm xuống chụp ảnh làm kỷ niệm, hành động tiếp theo khiến tôi mất hết cả hứng!

Tâm sự 29/08/2023 06:35

Có thật là chuyện này tôi đã sai không? Nếu chồng thật lòng mua váy cho vợ vì thích và cảm thấy bị hấp dẫn, tại sao anh không "yêu" tôi?

Chồng tôi là một chuyên viên chất lượng cao phát triển dự án của công ty, trước đây công việc của anh bận bịu, thành ra không có nhiều thời gian dành cho vợ. Tôi lại dễ tủi thân, cộng thêm chuyện chưa có con nên nhiều hôm khóc một mình trong phòng. Mấy đợt vào dự án lớn, chồng tôi thậm chí thức đến 4, 5 giờ sáng để hoàn thành báo cáo. Tôi cũng chỉ chợp mắt được chút, mà không dám làm phiền anh hay giục anh đi ngủ sớm. Biết sao được, công việc của chồng tôi là vậy...

Đi cùng với biết bao áp lực là một mức lương tốt. Gia đình nội ngoại đôi bên cũng có nền tảng kinh tế tốt. Thành ra chỉ trong 2 năm đầu hôn nhân, vợ chồng tôi đã hoàn thành trả xong một căn chung cư cao cấp, và còn để dành ra tiết kiệm. Vợ chồng tôi mong ngóng có con mà mãi chẳng thấy được đón tin vui dù bây giờ sắp hết 3 năm hôn nhân.

Được chồng tặng chiếc váy ngủ quyến rũ nên quyết định mặc luôn trong đêm, anh bất ngờ bảo tôi nằm xuống chụp ảnh làm kỷ niệm, hành động tiếp theo khiến tôi mất hết cả hứng! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ một phần là do sức khỏe của chồng, anh đã hơi lao lực khi đi làm. Công việc ấy đâu có đơn giản, cộng thêm chuyện sức khỏe của tôi cũng không phải quá tốt. Vợ chồng có đi khám ở nhiều nơi, vẫn bình thường, ấy vậy mà chưa một lần nào tôi được nhìn thấy "2 vạch".

Thật may sao, trước khi đợt dịch lần này bùng phát, chồng tôi đã quyết định nghỉ làm ở công ty. Lúc tôi hỏi lý do thì anh bảo đã cống hiến đủ rồi và gặt hái nhiều thành tựu nhất định. Bỗng anh cũng cảm thấy không muốn làm công việc này nữa, nên định chuyển sang kinh doanh. Nhưng trước khi đi bước tiếp theo, anh sẽ thưởng cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi và dành cho vợ nhiều hơn. Nghe vậy thôi là tôi rất mừng. Đúng đợt giãn cách hai vợ chồng ở nhà cũng có thể là lúc chúng tôi hâm nóng tình cảm, biết đâu sau dịch lại có em bé.

Những ngày đầu sau khi chồng mới nghỉ việc, tôi thấy anh chăm tập thể dục thể thao hơn. Trước đây anh có tập gym, body cực kỳ đỉnh. Nhưng bẵng đi một thời gian đã không còn giữ được thân hình tuyệt vời trai tráng. Vậy mà chỉ sau có vài tuần tập luyện, tôi đã thấy chồng như "lột xác" hoàn toàn. Có thể vì chăm tập luyện thể thao kết hợp ăn uống nên nhu cầu sinh lý của chồng tôi tăng cao. Trung bình mỗi tuần, hai chúng tôi "sinh hoạt" 4-5 lần.

Được chồng tặng chiếc váy ngủ quyến rũ nên quyết định mặc luôn trong đêm, anh bất ngờ bảo tôi nằm xuống chụp ảnh làm kỷ niệm, hành động tiếp theo khiến tôi mất hết cả hứng! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản thân tôi là kiểu người ưa truyền thống, không có nhiều tài lắm trong chuyện "giường chiếu". Tôi cũng muốn thử mà thật sự ngại ngùng, không biết phải học hỏi từ đâu. Đến một hôm, chồng tặng cho tôi cái váy rất quyến rũ, sexy mà anh đặt trên mạng. Nhận hàng xong, tôi còn ngượng đỏ mặt vì không ngờ ông xã lại tâm lý đến vậy. Giặt sạch sẽ thơm tho phơi khô ráo, tôi chắc mẩm nếu mình mặc bộ này vào thì sẽ khiến đối phương ngây ngất phải biết.

Nào ngờ, tới buổi đêm hôm ấy, lúc tôi đã mặc vào người chiếc váy mà chồng tặng, anh lại bảo tôi nằm ra giường cho anh chụp ảnh. Ban đầu tôi tưởng chồng làm vậy để lưu lại khoảnh khắc quyến rũ của vợ rồi sẽ "nhập cuộc". Nhưng sau khi chồng chụp ảnh, anh kêu mệt rồi đi ngủ luôn. Tôi khá hụt hẫng, song cũng thông cảm vì lý do sức khỏe của ông xã. Tuy vậy, trong lòng tôi dấy lên nhiều hoài nghi.

Được chồng tặng chiếc váy ngủ quyến rũ nên quyết định mặc luôn trong đêm, anh bất ngờ bảo tôi nằm xuống chụp ảnh làm kỷ niệm, hành động tiếp theo khiến tôi mất hết cả hứng! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hôm sau, tôi lén lấy điện thoại của chồng kiểm tra, đúng là anh chụp tôi thật. Nhưng bất ngờ hơn, ở một file ảnh bị ẩn, anh ấy đã lưu một đoạn video "mát mẻ" của người phụ nữ mặc đúng chiếc váy anh tặng vợ. Tôi quá sửng sốt, không tin vào mắt mình. Vội vàng tôi lấy bằng chứng đưa cho chồng chất vất thì anh bắt đầu nạt nộ, quát mắng chuyện tôi xâm phạm quyền riêng tư. Từ hôm đó tới nay đã hơn 1 tuần chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau và còn không "sinh hoạt". Tôi xuống nước xin lỗi chồng, vậy mà anh cứ dửng dưng.

Có thật là chuyện này tôi đã sai không? Nếu chồng thật lòng mua váy cho vợ vì thích và cảm thấy bị hấp dẫn, tại sao anh không "yêu" tôi? Tôi đang nghi ngờ, anh đã quá đắm chìm vào đoạn clip kia để rồi quên vợ. Thậm chí, tôi còn sợ bản thân nhạy cảm, nghĩ nhiều lại tủi thân. Thực sự tôi bất lực quá...

Uống say đứng không vững, tôi lê thân mệt nhoài vào nhầm phòng khách sạn, sau đêm tê tái với người đàn ông lạ, đến sáng tôi bật ngửa vì nghe anh ta nói 1 câu

Uống say đứng không vững, tôi lê thân mệt nhoài vào nhầm phòng khách sạn, sau đêm tê tái với người đàn ông lạ, đến sáng tôi bật ngửa vì nghe anh ta nói 1 câu

Đêm đó, sau khi chơi chán chê chúng tôi đốt lửa nướng gà trong homestay và uống chút rượu rồi chơi trò nói thật. Vì vui nên tôi uống hơi nhiều.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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