Dùng điện thoại của chồng để chúc mừng sinh nhật mẹ chồng, phản hồi sau đó khiến tôi tái mặt

Thế nhưng vì tôi cũng không có nhiều tiền trong tài khoản nên đã dùng tiền của chồng để chuyển cho mẹ chồng. Lúc đó chồng tôi không ở bên, nên tôi tự lấy điện thoại của anh để chuyển khoản.

Thời gian thấm thoắt trôi, tôi đã ngoài ba mươi tuổi. Gia đình cũng bắt đầu giục lấy chồng nhưng tôi chưa từng yêu đương, với tôi chuyện cưới xin còn xa nên chưa nghĩ đến. Sau đó công ty tôi có đợt chiêu mộ nhân tài cao cấp từ bên ngoài và một đồng nghiệp nam đã đến. Anh ấy mạnh hơn tôi và sau này trở thành lãnh đạo của tôi. Làm việc cùng nhau được vài tháng, tôi cảm thấy anh ấy có vẻ thích tôi vì anh thường xuyên mời tôi đi ăn tối và giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Dần dần tôi cũng cảm mến anh và chúng tôi yêu nhau. Tuy nhiên đến khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn, anh mới nói với tôi là anh đã từng kết hôn một lần và có một đứa con. Lúc này tình cảm trong tôi đã sâu đậm nên tôi không thể bỏ anh, tôi không bận tâm chuyện đó và chúng tôi cưới nhau.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi khá viên mãn, mỗi năm đều dành thời gian đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình cảm. Mẹ chồng tôi cũng rất tốt với tôi khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Khi tôi sinh con được vài năm thì mẹ chồng tôi bước sang tuổi 60. Lúc đó, vợ chồng tôi được công ty cử đi công tác nước ngoài một thời gian nên không về được. Vì vậy, tôi muốn chuyển 25 triệu cho mẹ chồng để bà mua gì thì mua, đồng thời bảo bà đưa tiền cho giúp việc để làm một bữa cơm ngon mừng sinh nhật, ngay sau khi chúng tôi về chúng tôi sẽ làm bù cho bà một bữa tiệc hoành tráng hơn.

Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng vì tôi cũng không có nhiều tiền trong tài khoản nên đã dùng tiền của chồng để chuyển cho mẹ chồng. Lúc đó chồng tôi không ở bên, nên tôi tự lấy điện thoại của anh để chuyển khoản. Tiện thể tôi dùng nick zalo của anh để gửi luôn hình ảnh sao kê cho mẹ chồng, không ngờ tôi đã gửi nhầm người. Người này có ảnh đại diện giống hệt ảnh zalo của mẹ chồng nhưng tên thì khác hẳn, vì gửi vội nên tôi không để ý. Tôi toan vào thu hồi tin nhắn và xin lỗi vì đã gửi nhầm thì phía bên kia đã phản hồi trước: "Sao anh yêu lại cho em tiền nữa à? 2 hôm trước anh vừa chuyển 50 triệu rồi mà, cẩn thận vợ anh mà biết lại rắc rối đấy". Khi thấy câu trả lời này, tôi đã sốc đến tái mặt, trực tiếp gọi video chat cho bên kia và hỏi cô ấy là ai. Từ video tôi thấy cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng vừa nhìn thấy tôi, cô ấy liền cúp máy khiến tôi càng tức giận. Khi chồng tôi về nhà, tôi ném điện thoại vào người anh ấy và yêu cầu ly hôn ngay. Khi thấy tôi biết chuyện đã bị phanh phui, anh đã quỳ xuống van xin tôi đừng ly hôn, nhưng tôi vẫn lựa chọn ly hôn không chút đắn đo. Bạn nghĩ rằng tôi làm điều này có đúng không?

Vừa trả hết nợ thì phát hiện chồng ngoại tình, danh tính của 'tiểu tam' khiến tôi giật mình Nghi ngờ chồng chơi cá độ bóng đá lại, tôi lén lút đọc trộm tin nhắn của anh thì phát hiện chồng tôi ngoại tình.

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