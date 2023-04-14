Đưa vợ sắp cưới đi mua sắm, nhìn cô ấy ngẩn ngơ mà tôi khổ tâm không nguôi, chẳng dám nói ra 'bí mật' khủng khiếp kia

Tâm sự 14/04/2023 05:55

Tôi áy náy lắm, lương tâm cắn rứt không biết có nên nói cho Nhung biết về bí mật khủng khiếp kia hay không.

Tôi và Nhung yêu nhau gần 2 năm nay và chúng tôi đang lên kế hoạch cho đám cưới. Không có gì thay đổi thì cuối năm hai đứa tôi sẽ về chung một nhà.

Thời gian trước tôi đưa vợ sắp cưới đi chơi dịp cuối tuần, có ghé vào siêu thị sắm đồ. Đến khu vực bày bán đồ sơ sinh, Nhung lập tức sà vào ngắm nghía và mân mê từng món đồ xinh xắn ấy với vẻ say mê không muốn buông tay. Nhìn ánh mắt ngời sáng vui vẻ của cô ấy, tôi biết Nhung rất khao khát được làm mẹ.

Đã có vài lần Nhung nói với tôi rằng cô ấy muốn sinh con ngay sau đám cưới, phần vì tuổi tác không còn trẻ, phần vì cô ấy yêu thích trẻ con lắm. Những lúc ấy tôi chỉ gượng cười cho qua. Tới hôm đó nhìn cô ấy nâng niu từng món đồ sơ sinh thì tôi không khỏi chua xót và khổ tâm tột cùng.

 

Đưa vợ sắp cưới đi mua sắm, nhìn cô ấy ngẩn ngơ mà tôi khổ tâm không nguôi, chẳng dám nói ra 'bí mật' khủng khiếp kia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi áy náy lắm, lương tâm cắn rứt không biết có nên nói cho Nhung biết về bí mật khủng khiếp kia hay không. Sự thật là tôi không thể có con. Trước khi yêu Nhung, tôi và bạn gái cũ đã "thả" để bầu trước rồi mới cưới nhưng mãi không thành công. Khi đi khám, tôi bàng hoàng nhận được kết quả mình không có tinh trùng. Và cô bạn gái ấy đã lập tức nói lời chia tay tôi.

Yêu Nhung, tôi quyết định giấu bí mật ấy vì không muốn bị bỏ rơi lần nữa. Vậy nhưng chứng kiến khao khát được làm mẹ của Nhung, tôi thấy rất khổ tâm. Từ hôm đó đến nay, cứ mỗi lần gặp cô ấy là tôi lại thấy áy náy, khổ sở, vừa muốn nói với Nhung bí mật cay đắng kia nhưng cũng sợ mất đi cô ấy. Tôi phải làm thế nào trong hoàn cảnh trớ trêu này?

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Hiện tại tôi và Khoa đã có một đứa con chung, gia đình 4 người khá êm ấm. Hai vợ chồng làm việc tự do, thu nhập mỗi tháng cũng chỉ đủ chi tiêu, hiện vẫn đang phải thuê phòng trọ.

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