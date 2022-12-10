Đưa chồng đến dự sinh nhật cô bạn thân, nửa đêm tỉnh dậy sau cơn say tôi 'cứng đờ người' bởi 'âm thanh lạ' phát ra ngay sau lưng mình

Tâm sự 10/12/2022 10:52

Vì hận thù do thua kém bạn thân mà bây giờ cô ta sẽ ngủ với chồng tôi ngay bên cạnh ảnh để cho thấy mình là kẻ chiến thắng? Tôi đúng là quá ngu ngốc khi bị vẻ ngoài hiền lành, chân thành của Xuân lừa phỉnh suốt những năm qua.

Cách đây đúng 1 tuần, tôi và chồng đến nhà cô bạn thân tên Xuân dự tiệc sinh nhật. Sau khi mọi người về hết chỉ còn lại vợ chồng tôi và Xuân vì tôi là bạn thân nhất của nó nên ở lại muộn. 3 đứa ngồi tựa vào sofa dưới sàn nhà, vừa uống rượu vừa nói chuyện và xem một bộ phim tình cảm đang chiếu trên tivi. Thú thật là tôi đã uống rất nhiều, rồi tôi lả đi gục vào vai chồng ngủ lúc nào chẳng hay.

Tôi không biết mình ngủ ở đâu và đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi nghe được những âm thanh lạ lùng vang lên ngay sau lưng. Đờ đẫn mở mắt ra, tôi phát hiện mình vẫn đang ở phòng khách nhà Xuân, tiếng tivi vẫn bật, ánh điện sáng lờ mờ.

Tuy nhiên những âm thanh đáng ngờ phía sau lưng tôi thì ngày một rõ nét, đập vào tai khiến tôi bàng hoàng bủn rủn. Cho đến khi nhân vật chính cất tiếng thì trái tim tôi như chìm trong băng giá khi biết hai kẻ đang làm tình mãnh liệt ngay trên sàn phòng khách chính là chồng tôi và Xuân! 

Đưa chồng đến dự sinh nhật cô bạn thân, nửa đêm tỉnh dậy sau cơn say tôi 'cứng đờ người' bởi 'âm thanh lạ' phát ra ngay sau lưng mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó không hiểu tại sao tôi cứ nằm cứng đờ như khúc gỗ, có lẽ vì quá sốc, quá đau đớn, bàng hoàng đến chết lặng và cũng căm hận tới tột cùng. Đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể tôi dường như mất đi khả năng hoạt động. Tôi cứ nằm như vậy, quay lưng về phía họ, trợn trừng mắt và chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối. Có lẽ đó sẽ là một đêm mà cả đời này tôi cũng không thể nào quên được.

 

Phần vì do thời tiết lạnh khi nằm trên sàn nhà không có chăn đắp, phần vì sự lạnh lẽo từ trong lòng trào dâng, cả người tôi lạnh ngắt, cứng đờ. Tôi cứ nằm đó, thậm chí cho đến khi hai kẻ dơ bẩn đó tiếp tục cuộc ân ái lần thứ hai. Tới gần sáng thì chồng tôi mới bế vợ vào phòng ngủ nhưng anh ta cũng không ngủ lại, đi đâu thì chẳng cần nghĩ cũng biết được.

Đưa chồng đến dự sinh nhật cô bạn thân, nửa đêm tỉnh dậy sau cơn say tôi 'cứng đờ người' bởi 'âm thanh lạ' phát ra ngay sau lưng mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sáng ra tỉnh dậy, tôi vẫn coi như không có chuyện gì, về nhà tắm rửa thay quần áo như bình thường. Từ sau hôm đó cho đến nay, tôi viện cớ bận bịu việc công ty nên đi sớm về muộn, không tiếp xúc gì nhiều với chồng. Vì tôi cảm thấy ghê tởm không muốn nhìn bộ mặt ấy. Song tôi cũng không muốn ly hôn một cách dễ dàng. Tôi muốn cho hai kẻ khốn nạn đó một bài học thật thích đáng. Tôi nên bắt đầu từ đâu và phải làm thế nào?

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Vậy nhưng có lẽ Trời sinh ra tôi làm đàn bà, Trời cho tôi cái nhạy cảm của phái đẹp, phái yếu, tôi cứ thấy ngờ ngợ, nghi nghi như chồng có cái gì đó giấu tôi.

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