Dụ được gái ngoan vừa hí hửng thì em tiết lộ một bí mật động trời, nghe xong tôi nhanh chóng co chân bỏ chạy...

Vào nhà nghỉ, Dũng đòi hỏi em phải trao thân. Thế nhưng Hương lại tỉnh bơ nói câu này khiến anh chạy mất dép.

Bị say nắng em phục vụ ở quán cafe, ngày nào Dũng cũng đến đó trồng cây si tán Hương. Hương đẹp, dịu dàng lại là gái quê nên thục nữ khỏi phải nói. Tán tỉnh mãi em mới chịu làm bạn gái của Dũng. Sung sướng vì có người yêu vừa ngoan vừa xinh, Dũng đưa Hương đi giới thiệu khắp nơi cho bạn bè ghen tị. Vốn là người tham lam mới yêu được một tuần anh đã tính kế dụ bạn gái vào nhà nghỉ rồi. Biết Hương ngây thơ, Dũng giả đau bụng đòi vào nhà nghỉ nằm và tất nhiên Hương cũng đồng ý vì sợ bạn trai có vấn đề gì. Vào nhà nghỉ, Dũng đòi hỏi em phải trao thân. Thế nhưng Hương lại tỉnh bơ nói câu này khiến anh chạy mất dép.

Ảnh minh họa: Internet - Em là người chuyển giới, đã có rất nhiều anh vừa biết sự thật này liền bỏ em. Nếu anh đủ can đảm, em sẽ cho anh tất cả. Ra ngoài, Dũng vẫn chưa tin được điều khủng khiếp đó. Hương là người chuyển giới ư, anh suýt chút nữa thì mất đời trai với thằng con trai như vậy sao. Nghĩ mà Dũng cứ toát mồ hôi hột vì sợ. Không muốn yêu đương gì với Hương nữa, Dũng nhắn tin chia tay và cạch mặt Hương luôn đi tán tỉnh người khác. Hơn tháng sau gặp lại, Dũng nhếch mép khi thấy Hương lại nắm tay gã mới đi trên phố.

Ảnh minh họa: Internet Trái ngược với phản ứng hoang mang, bất ngờ thì Hương và gã kia nhìn nhau cười rồi quay ra nói với Dũng. - Thực ra vụ bữa trước tôi chỉ lừa để thử lòng anh thôi. Tôi là con gái 100% đấy, nhưng để thoát thân khỏi kẻ háo sắc như anh tôi phải dùng cách đó. Ai ngờ lại biết được con người thật của anh. Anh tồi hơn tôi nghĩ đó. May mà bỏ được anh, tôi gặp được người tử tế như anh ấy. Hạng đàn ông yêu chỉ nhăm nhe lừa con gái nhà người ta như anh thì không đáng được hạnh phúc đâu. Họ bước đi, Dũng đứng ngớ người ra vì mình bị lừa lại một vố đau điếng. Hóa ra Hương không phải trai cong mà em nói thế để thử lòng và trốn thoát khỏi Dũng thôi. Yêu lúc nào cũng đòi hỏi, bắt bạn gái trao thân giờ Dũng mới hiểu vì sao mình chưa được cô nào tôn trọng sau khi chia tay cả. Anh yêu như vậy, coi bạn gái không ra gì thì làm sao người ta có thể thương anh được đây. Sau vụ này, Dũng sẽ học cách yêu tử tế, không lừa bạn gái nữa để kiếm một tình yêu chân thật đúng nghĩa. Anh không muốn cả đời này bị gọi là sở khanh, đồ lừa đảo.

Nửa đêm nghe tiếng động phát ra từ nhà bếp, tôi rón rén xuống xem thử thì bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt Đêm qua, nửa đêm lại nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà bếp. Sợ có trộm, tôi rón rén xuống bếp rồi bật điện lên bất ngờ. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.

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