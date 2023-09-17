Dọn dẹp phòng, tôi nhặt được lọ thuốc bổ giấu dưới nệm mẹ chồng, mở ra bên trong lại chứa một bí mật khiến cả nhà choáng váng

Hôm qua trong lúc dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đám giỗ bố chồng, tôi thấy dưới nệm mẹ chồng tôi nằm có một lọ thuốc bổ cũ

Tôi mới tình cờ phát hiện được một bí mật kinh hoàng của mẹ chồng tôi. Thật tình thì mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không được tốt lắm. Mẹ chồng tôi tính tình hà khắc, khó chịu và hay soi mói con dâu. Bà tiết kiệm đến keo kiệt.

Mỗi tháng mẹ chồng bắt chồng tôi phải đưa hết tiền lương cho bà rồi bà chi tiêu trong nhà. Thậm chí có tháng mẹ chồng còn hỏi cả lương tôi. Bà luôn miệng nói muốn tiết kiệm cho vợ chồng tôi nhưng thực chất lại đem tiền cho con gái vay. Đã vậy bữa cơm trong nhà lúc nào cũng lặp đi lặp lại mấy món nghèo nàn dinh dưỡng khiến tôi bực bội thêm.

Tiền lương tôi khá cao nên tôi tự mình dành dụm và có ý định ra ở riêng. Nhưng việc này hơi khó khăn vì chồng tôi là con trai một. Tôi cũng bàn với chồng nhiều lần và lần nào hai vợ chồng cũng cãi nhau cả.

Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, tôi phát hiện được bí mật kinh hoàng mà mẹ chồng cất giấu. Hôm qua trong lúc dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đám giỗ bố chồng, tôi thấy dưới nệm mẹ chồng tôi nằm có một lọ thuốc bổ cũ. Tò mò, tôi mở ra xem thử và chết lặng khi thấy thứ bên trong. Đó là một tờ phiếu siêu âm thai và hóa đơn thanh toán phá thai Hướng Dương ạ!

Bố chồng tôi mất lâu rồi. Còn ngày siêu âm lại cách đây 5 năm. Như vậy cũng đủ hiểu mọi chuyện. Cả gia đình không ai biết cả. Tôi bỗng nhớ lại 5 năm trước, mẹ chồng tôi bỗng nhiên bị ra máu và nói là bị rong kinh trước khi mãn kinh. Bà nằm lì trên giường cả tuần liền. Thì ra khi đó mẹ chồng tôi đã phá thai. Tôi choáng váng thật sự.

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