3 người chúng tôi gọi 1 chiếc taxi. Đi được nửa đường, sếp đột ngột bảo taxi rẽ vào 1 khách sạn. Ông ta nói mệt quá vào đó ngủ tạm 1 đêm. Tôi và cậu đồng nghiệp dìu sếp lên phòng rồi quay xuống. Lúc ấy đã hơn 11 giờ đêm rồi.

Hôm đó công ty tôi tổ chức tiệc liên hoan. Tàn tiệc thì sếp có vẻ say rượu, bảo tôi cùng 1 cậu đồng nghiệp nữa đưa ông ta về. Tôi chẳng hiểu tại sao chỉ cần đưa sếp về mà cần lắm người thế. Nhưng sếp đã chỉ định, sao tôi dám không nghe lời?

Tôi không nghĩ ngợi gì, hỏi số phòng rồi đưa đồ lên cho sếp. Nhưng tôi sao ngờ được, đây lại là 1 cái bẫy giăng sẵn cho mình! Sếp mở cửa cho tôi rồi lập tức sập lại, chốt trong ngay. Sau đó ông ta mượn hơi men ôm chầm lấy tôi sàm sỡ. Tôi kêu la đẩy ra thì ông ta liên tục hứa hẹn sẽ tạo điều kiện cho tôi trong công việc, chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.

Nhưng chúng tôi vừa lên taxi định về thì cậu đồng nghiệp nhận được điện thoại. Cúp máy, cậu ta đưa cho tôi 1 túi tài liệu, nói rằng sếp bảo tôi cầm lên cho ông ta. Vừa nãy sếp để quên ở hàng ghế sau, chỗ ông ta ngồi.

Sức phụ nữ sao bì lại được sức của đàn ông, nhất là khi ông ta lại đang khát tình như vậy. Quần áo của tôi bị ông ta lột ra gần hết. Lúc nguy cấp tôi liền hét lên bảo muốn vào nhà vệ sinh tắm rửa, ông ta mới chịu buông tôi ra. Tôi lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh, vơ vội cái khăn tắm quấn quanh người. Rồi nhân lúc lão sếp lơ đãng, tôi chạy một mạch ra cửa, mở chốt ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi khách sạn.

Nhân viên lễ tân nhìn thấy tôi thì kinh hãi vô cùng. Nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm nữa. Lão sếp không đuổi theo, chắc hẳn ông ta thừa biết giằng co giữa đường sẽ đem lại ảnh hưởng xấu thế nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi định bụng ra đường sẽ gọi điện cho đứa bạn thân tới đón. Nhưng tôi không thể ngờ nổi, ngay cổng khách sạn, tôi lại bất ngờ gặp Huy - bạn trai mình ở đó! Sao anh lại ở đây vào giờ này?

Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, trong lòng tôi chỉ còn lại sự tủi thân, uất ức, muốn nhào vào lòng anh để được bảo vệ, chở che. Nhưng Huy chỉ nhìn tôi đầy căm hận và đau đớn.

“Tôi đối xử với cô thế nào mà cô lại nỡ lòng làm thế với tôi?”, anh gào lên như điên dại, rồi quay người chạy một mạch ra ngoài. Tôi nhìn lại bộ dạng của mình, đành cắn răng nhờ bạn đến cứu giúp chứ không đuổi theo Huy nữa.

Hôm sau bình tĩnh hơn, tôi và anh đã gặp nói chuyện. Huy bảo là Thư nhắn tin bảo anh tới đón tôi ở khách sạn đó. Anh cứ nghĩ tôi say rượu không về được, nào ngờ lại được chứng kiến 1 màn đặc sắc như thế.

Thư sao? Thư là đồng nghiệp của tôi, vào làm trước tôi vài năm. Cô ta cũng biết Huy, quen anh qua 1 lần tôi mang anh đi dự liên hoan của công ty. Tại sao cô ta lại làm vậy?

Tôi kể lại với Huy toàn bộ mọi chuyện, nói rằng đó chỉ là 1 tai nạn, tôi là người bị hại chứ tôi thật sự không có ý đồ gì với lão sếp cả. Mãi sau anh mới thở dài chán nản: “Dù là thế thì anh vẫn không thể gạt ra khỏi đầu những hình ảnh giữa em với lão ta. Em lúc ấy thậm chí còn không mặc gì trên người rồi, em có chắc là em với lão ta chưa xảy ra chuyện gì không?”.

Tóm lại anh không tin tôi, mà tin thì cũng không thể bỏ qua được. Vì anh cho rằng tôi bị “bẩn” khi có gã đàn ông khác chạm vào rồi. Cuộc nói chuyện của chúng tôi đi vào bế tắc. Anh ra về, những ngày sau đó thì lạnh nhạt, hờ hững với tôi chẳng khác gì đã chia tay.

Tôi đến gặp Thư, cô ta thản nhiên thừa nhận đã đi theo xe taxi chở mấy người chúng tôi. Lúc biết tôi vào khách sạn 1 mình, cô ta liền báo cho Huy biết. Tôi hỏi tại sao cô ta phải làm như thế nhưng Thư chỉ cười đầy ẩn ý chứ không nói gì. Lúc ấy thì tôi hiểu rồi, Thư đã có ý với bạn trai tôi từ trước và muốn chia rẽ chúng tôi.

Cô ta cũng biết lão sếp háo sắc, còn tôi mới vào làm chưa tường tận chuyện này. Thấy sếp chỉ định tôi đưa lão về, cô ta nhận định ngay lão định giở trò, nên mới lén đi theo. Nếu tôi chấp nhận qua đêm với lão sếp, vậy Huy sẽ tóm gọn tôi ngoại tình chẳng còn nghi ngờ gì! Trường hợp còn lại, tôi chạy thoát được thì đã nhếch nhác lắm rồi.

Tôi căm hận Thư vô cùng nhưng chẳng làm gì được. Cô ta khăng khăng bảo có ý tốt nhắn cho Huy tới đón bạn gái. Thái độ của Huy càng khiến tôi buồn hơn. Tôi phải làm gì để anh tha thứ cho tôi đây?