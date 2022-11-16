Chia tay chồng, tôi nuôi con và bắt đầu cuộc sống mới. Thi thoảng chồng cũ vẫn qua nhà đưa con đi chơi, mua sắm đồ chơi cho thằng bé.

Chồng cũ và tôi và cùng tham gia công tác đoàn rồi yêu nhau lúc nào không hay, đúng kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mưa dầm thấm đất. Khi tôi ra trường được 2 năm thì chúng tôi kết hôn. Trong 2 năm đầu tiên về chung một nhà, chúng tôi có một cuộc sống khá hạnh phúc. Nhưng sau đó, khi mẹ chồng tôi chơi hụi và vỡ nợ đến mức phải bán nhà đền tiền cho người ta, bà chuyển tới sống cùng vợ chồng tôi thì mâu thuẫn bắt đầu. Mẹ chồng tôi không làm gì nhưng lại bắt chúng tôi mỗi tháng chu cấp cho bà 4 triệu để tiêu vặt trong khi thời điểm ấy tôi đi làm vất vả mà cả tháng cũng chỉ được có 8 triệu, tôi phải lo sinh hoạt cho cả nhà, còn lương của chồng thì để trả nợ cho căn nhà chung cư mà chúng tôi mua trả góp. Mặc dù có mẹ chồng ở cùng nhưng con tôi vẫn phải đi gửi sớm vì bà không trông cháu, thậm chí những hôm tôi về muộn thì con cũng phải nhờ cô trông giúp vì bà chẳng bao giờ đi đưa đón cháu.

Ảnh minh họa: Internet Tôi và mẹ chồng vốn không hợp nhau, nay sống cùng nhau khiến cuộc sống ngột ngạt vô cùng, tâm lý của tôi trở nên bất an mỗi lần về nhà. Mẹ chồng cũng luôn than vãn về cuộc đời quá cay đắng, phàn nàn về việc vợ chồng tôi vô dụng, không biết kiếm tiền, không thể cho bà một cuộc sống tốt. Khó khăn, áp lực tiền bạc khiến tình cảm vợ chồng tôi chẳng còn thắm đượm như thủa trước. Mâu thuẫn đôi bên ngày một nhân lên, tôi ám ảnh với cảnh cuối tháng hết tiền, trong khi mẹ chồng thản nhiên mua váy áo, mỹ phẩm cả triệu bạc. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trở nên đỉnh điểm khi bà đưa cô con gái của bạn về nhà tôi chơi. Tôi nghe đâu cô ta là con nhà giàu, thích chồng tôi từ ngày chúng tôi chưa cưới. Cô ta cứ qua lại nhà tôi ăn uống, nói cười với mẹ chồng khiến tôi ức chế. Biết tôi không vui nhưng chồng cũng không có động thái nào tháo gỡ.

Trong lần tôi về nhà mẹ đẻ cúng giỗ thì mẹ chồng và cô ta gạ chồng tôi uống rượu say, sau đó đưa anh lên giường... Khoảng 2 tháng sau cô ta báo có thai thì chồng tôi cúi mặt xin lỗi tôi về sự cố đó. Đến nước này thì dù không muốn tôi cũng ký vào đơn ly hôn vì thấy cuộc sống của mình áp lực quá. Ảnh minh họa: Internet Chia tay chồng, tôi nuôi con và bắt đầu cuộc sống mới. Thi thoảng chồng cũ vẫn qua nhà đưa con đi chơi, mua sắm đồ chơi cho thằng bé. Trong một lần nhậu say anh nói với tôi đã chia tay cô vợ hai kia vì đứa nhỏ cô ta đẻ ra thực ra là của người khác, anh chỉ là kẻ đổ vỏ thảm hại. Anh cũng nói thực ra suốt thời gian qua anh chưa từng quên được tôi, anh muốn chúng tôi tái hợp để cho con trai được đủ đầy bố mẹ. Chúng tôi đã ly hôn hơn 2 năm, chứng kiến cảnh con thiếu thốn tình cảm của bố nên tôi cũng có ý định tái hôn với chồng cũ. Hôm ấy tôi về lại căn chung cư có mẹ chồng ở đó, tôi cũng mua một giỏ hoa quả tới thăm bà. Vừa đến cửa tôi đã nghe thấy cái giọng nói ám ảnh mình suốt bao năm. Tôi thấy bà bảo với chồng cũ của tôi rằng sẽ đồng ý cho chúng tôi tái hôn với điều kiện chúng tôi đi làm được bao nhiêu tiền phải đưa cho bà giữ, bà sẽ là người lo sinh hoạt cho cả nhà... Nghe đến đây tôi quay đầu về thẳng, cái tính ham mê chơi hụi rồi đề đóm của bà thì tôi còn lạ gì. Đưa tiền cho bà khác gì giao trứng cho ác, với lại tiền tôi kiếm được thì tôi giữ hà cớ gì mà bà đòi quản. Với tính cách đó của mẹ chồng và sự nhu nhược của chồng cũ thì dù có tái hôn tôi cũng khó có được hạnh phúc trọn vẹn.

Phản ứng bất ngờ của chị dâu sau khi vô tình biết tôi vào khách sạn với chồng cũ Cuộc sống của mẹ đơn thân với tôi có lẽ như thế là quá ổn sau hơn 2 năm ly hôn. Tuy nhiên, duy chỉ có một điều mà tôi và chồng cũ không thể thoát ra được đó là "chuyện giường chiếu".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dinh-tai-hon-voi-chong-cu-nhung-toi-gian-tim-nguoi-khi-tinh-co-nghe-cuoc-doi-thoai-cua-me-con-anh-525038.html