Định 'hàn gắn tình cảm' với vợ cũ sau 2 năm ly hôn nhưng vừa đi công tác về, nhìn một thứ đỏ chót trên bàn khiến tôi phải chết lặng

Tâm sự 11/12/2022 04:50

Tôi và vợ cũ ly hôn sau hơn 2 năm chung sống. Lúc ấy đứa con gái đầu lòng của chúng tôi vừa tròn 1 tuổi. Nguyên nhân ly hôn vì tôi muốn đoàn tụ với tình yêu đích thực của đời mình, chính là cô người yêu cũ.

Tôi thương con gái nhưng cuộc đời quá dài để sống với người phụ nữ mình không yêu. Người yêu cũ là người tôi từng yêu sâu nặng, sau này cô ấy kết hôn, tôi cũng lập gia đình, cứ tưởng hai người sẽ trở thành hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp lại. Ai ngờ cô ấy ly hôn rồi đến tìm tôi, cô ấy bảo chưa bao giờ yêu chồng, trong lòng chỉ đau đáu bóng hình tôi. Và tôi nhận ra mình vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Tôi quyết tâm không thể mất cô ấy thêm một lần nữa. 

Những tưởng sau thời gian dài xa cách được trở về bên nhau, chúng tôi sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu nồng nàn của mình mình. Vậy nhưng thực tế lại khác xa với tưởng tượng, hôn nhân và yêu đương thực sự cách biệt một trời một vực.

Định 'hàn gắn tình cảm' với vợ cũ sau 2 năm ly hôn nhưng vừa đi công tác về, nhìn một thứ đỏ chót trên bàn khiến tôi phải chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn gái tôi vừa lười biếng lại vụng về không biết nấu ăn, cô ấy cũng chẳng khéo chăm con. cô ấy không chịu phấn đấu, thu nhập thấp nhưng lại rất thích sắm sửa trưng diện cho bản thân. Thậm chí cô ấy còn vay nợ để xúng xính làm đẹp. Và tất nhiên tôi luôn là người phải gánh những khoản chi phí ấy. 

Thê là chưa đầy 1 năm chung sống, tôi và cô ấy đã chính thức chia tay. Sau lần này có lẽ cả hai đều không còn ý định quay lại với nhau thêm lần nào nữa. Tôi về nhà sống với bố mẹ, càng ngày càng thấy nhớ vợ cũ và tổ ấm mà chúng tôi đã từng có với nhau. Tôi liên lạc qua lại nhiều hơn với vợ cũ, đến thăm nom con gái thường xuyên hơn. Mỗi lần tôi hỏi cô ấy có người mới chưa, vợ cũ đều mỉm cười không trả lời. 

Định 'hàn gắn tình cảm' với vợ cũ sau 2 năm ly hôn nhưng vừa đi công tác về, nhìn một thứ đỏ chót trên bàn khiến tôi phải chết lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó sau chuyến công tác 2 tuần trở về, tôi dự định hẹn gặp vợ cũ ăn tối rồi bày tỏ tình cảm. Tôi đã mua một món quà rất đẹp để tặng cô ấy. Vậy nhưng khi vừa bước vào nhà, đặt vali xuống thì tôi điếng người nhìn thấy một món đồ trên bàn. Chiếc thiệp mời đỏ chói, người được mời là bố mẹ tôi, cô dâu chú rể chính là vợ cũ và một người đàn ông tôi không quen biết!

“Cái Hương nó tái hôn, nó mời bố mẹ nhưng chắc nó không mời con đâu để đỡ khó xử…” - mẹ tôi bước ra thở dài nói. Vợ cũ tôi chuẩn bị tái hôn rồi. Cảm xúc trào dâng không kìm nén được, tôi bật khóc ngay tại chỗ. Vậy là tôi không còn cơ hội nào để quay về bên cô ấy nữa… 

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Công việc đang thuận lợi thì không may một lần trở về nhà trọ tôi bị ngã rạn xương khuỷu tay. Ở thành phố này chẳng có ai thân quen nên tôi đành gọi điện cho chị chủ, nhờ chị chở tôi đến bệnh viện, cho tôi tiền điều trị rồi hàng ngày mua cơm đem đến tận nhà trọ cho tôi tới khi tôi bình phục.

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