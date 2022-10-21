Điếng người khi vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa chồng và bạn thân

Tôi nên khen chồng có trí tưởng tượng phong phú hay nên uất hận vì cách anh so sánh vợ quá tệ hại đây?

Xin chào Hướng Dương,

Vợ chồng tôi sống với nhau 5 năm. Chồng tôi có tâm hồn bay bổng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những chuyện vẩn vơ. Lương của anh rất thấp, chỉ đủ chi tiêu thôi.

Phần tôi, tôi vừa phải quán xuyến chuyện nhà cửa, vừa phải gánh vác kinh tế trong nhà. Cũng may cửa hàng tôi buôn bán đắt nên tôi mới có thể lo chi tiêu cho gia đình 4 người cũng như đối nội đối ngoại. Chồng luôn nói những lời yêu thương nồng thắm, trân trọng vợ và phụ giúp tôi việc nhà.

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Nhưng hôm qua, tôi vô tình nghe anh trò chuyện với một người bạn thân. Cả hai ngồi xem một bộ phim về những cô nàng nóng bỏng. Rồi chồng tôi nói rằng: "Vợ giống như nước rửa bát, có tác dụng lau dọn nhà cửa sạch sẽ nhưng lại không có giá trị thưởng thức. Còn những cô nàng này giống như nước hoa, lúc nào cũng thơm phức và đầy quyến rũ. Nếu như được thử một lần thì còn gì bằng?".

Rồi cả hai bật cười khoái chí. Tôi cầm đĩa trái cây, nghe mà chết lặng. Hóa ra, trong mắt chồng, tôi chỉ là nước rửa bát thôi. Anh còn có tư tưởng ngoại tình với những cô nàng "nước hoa". Tôi buồn và giận chồng Hướng Dương ạ. Tôi cảm thấy chán chồng quá.

(vungocti...@gmail.com)

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