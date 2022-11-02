Đi xem mắt 3 cô gái, cuối cùng tôi cũng biết nguyên nhân vì sao đến giờ họ vẫn ế mặc dù rất xinh đẹp và giỏi giang

Tâm sự 02/11/2022 20:01

Đến ngày hôm nay những cô gái này vẫn là gái ế. Nếu như yêu cầu của họ với đối phương đừng cao như thế thì có lẽ họ đã sớm có được người bạn đời rồi, đâu phải đợi đến ngày hôm nay vẫn làm gái ế nữa.

Năm nay tôi đã từng đi xem mắt ba cô gái như thế và cuối cùng cũng không đi đến đâu. Nhưng qua những lần gặp gỡ ấy tôi mới phát hiện ra vì sao những cô gái đó vẫn còn ế đến bây giờ. 

Cô gái đầu tiên sinh năm 1989, năm nay đã 28 tuổi. Cô ấy cao hơn tôi, thân hình khá ổn nhưng tướng mạo và công việc cũng bình thường. Tôi và cô ấy quen biết là do đồng nghiệp giới thiệu. Mới gặp mặt cô ấy đã hỏi tôi thu nhập bao nhiêu và công việc thế nào? Đã có xe và có nhà chưa? Tôi nói chưa có xe và cũng chưa có nhà, thu nhập của tôi cũng chỉ khoảng 10 triệu một tháng vậy là cô ấy nói luôn chúng tôi chỉ có thể là bạn bè bình thường thôi. Vì có thiện cảm với cô ấy nên tôi hỏi tại sao không thể làm người yêu? Cô ấy nói tính cách của hai chúng tôi không hợp nhau, cô ấy không có thiện cảm với tôi. Tôi hiểu vì hiện tại mình không có nhà cũng không có xe, không thể mang đến những điều mà cô ấy đang cần nên chúng tôi không thể tiếp tục.

Đi xem mắt 3 cô gái, cuối cùng tôi cũng biết nguyên nhân vì sao đến giờ họ vẫn ế mặc dù rất xinh đẹp và giỏi giang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô gái thứ hai cũng đã 30 tuổi, là công chức nhà nước, công việc tương đối ổn định. Tôi và cô ấy quen biết thông qua một người bạn học. Khi gặp mặt cô ấy liền nói, vì nể mặt người bạn của tôi lắm nên mới gặp mặt, vì tôi không phù hợp với yêu cầu của cô ấy. Tôi hỏi vậy thì cô ấy có yêu cầu gì với bạn trai của mình? Cô ấy thẳng thắn nói rằng người mà cô ấy muốn phải làm trong cơ quan nhà nước hoặc cũng phải là dân kinh doanh. Nếu làm kinh doanh thì phải làm lớn, còn nếu làm công ăn lương thì phải là quản lý cao cấp của một công ty có tiếng. Tôi chợt nghĩ, vậy thì thôi, dù gì thì tôi cũng không có được những gì cô ấy mong muốn.

Cô gái thứ ba là một giáo viên mầm non 32 tuổi. Bố cô ấy là bạn thân của cậu tôi. Cậu cho thông tin của cô ấy để tôi tự liên hệ. Tôi và cô ấy đã kết bạn trên mạng xã hội nhưng cả hai không thấy được tấm hình nào của nhau, ngay cả trong nhóm bạn trên mạng cũng không có tấm hình nào của đối phương. Tôi nói muốn xem hình thì cô ấy hỏi ngược lại tôi: “Nếu như hai người thực sự yêu nhau thì tướng mạo còn quan trọng nữa không?”. Tôi nghĩ cũng đúng nên không hỏi xin hình cô ấy nữa.

Đi xem mắt 3 cô gái, cuối cùng tôi cũng biết nguyên nhân vì sao đến giờ họ vẫn ế mặc dù rất xinh đẹp và giỏi giang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cứ như vậy chúng tôi nói chuyện rất ăn ý. Qua cách nói chuyện cô ấy thấy rằng tính cách của tôi rất tốt và đồng ý muốn tiếp tục. Tôi cứ nghĩ rằng lần này chắc chắn sẽ thành công nên đã hẹn gặp cô ấy. Ai ngờ đâu hôm đó gặp tôi xong cô ấy không nói chuyện gì khác nữa. Về đến nhà cô ấy nhắn rằng tôi và cô ấy không hợp nhau nên sẽ không tiếp tục. Sau đó cậu tôi mới tiết lộ vì cô ấy thấy tôi vừa lùn vừa mập nên không muốn tiếp tục hẹn hò. Do tướng mạo tôi xấu xí quá nên cô ấy đã từ chối khéo như vậy.

Đến ngày hôm nay những cô gái này vẫn là gái ế. Nếu như yêu cầu của họ với đối phương đừng cao như thế thì có lẽ họ đã sớm có được người bạn đời rồi, đâu phải đợi đến ngày hôm nay vẫn làm gái ế nữa.

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