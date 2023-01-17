Đi ngang phòng vô tình thấy chị dâu đang cắt nát chiếc áo tôi mới mua tặng mẹ chồng, tôi nóng mặt giật lại trách móc chị thì bàng hoàng khi nghe lý do

Tâm sự 17/01/2023 18:50

Lúc đi qua phòng chị dâu, tôi giật mình thấy chị đang ngồi cắt rời chiếc áo mà tôi đã mua tặng mẹ chồng. Tôi chạy lại, giật lấy và hỏi tại sao lại cắt chiếc áo mới tinh thế?

Nhà bố mẹ chồng khá rộng nhưng gia đình anh cả đã sống ở đó nhiều năm nay. Anh chị cũng không có ý chuyển ra ngoài, vì thế vợ chồng tôi đã ra ở riêng ngay sau khi cưới.

Bố mẹ chồng tôi rất hiền lành tử tế, chị dâu sống chung với ông bà chỉ có lợi. Bố chồng lương cao, bao tiền điện nước ăn uống cho gia đình chị dâu nhiều năm nay. Dù nhà ngoại rất gần nhưng không bao giờ chị dâu gửi con. Câu cửa miệng của chị là cháu ông bà nội thì ông bà phải trông nom.

Chị dâu thường ăn nói cộc cằn với mẹ chồng nhưng lại rất mềm dẻo với bố chồng. Có lẽ bố chồng có uy hơn, dù sao ông từng là lãnh đạo.

2 tuần trước, tôi qua nhà mẹ chồng chơi. Bà chỉ ra chiếc áo của chị dâu đang phơi trên dây phơi rồi nói rất thích màu và dáng của áo đó, muốn mặc thử, nếu vừa sẽ mua. Không ngờ đúng lúc mặc thử áo thì chị dâu đi làm về. Mẹ chồng vội vàng cởi áo ra trả, chị dâu giật phăng chiếc áo trên tay mẹ, rồi ném vào máy giặt và nói những câu khó nghe.

Đi ngang phòng vô tình thấy chị dâu đang cắt nát chiếc áo tôi mới mua tặng mẹ chồng, tôi nóng mặt giật lại trách móc chị thì bàng hoàng khi nghe lý do - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không thể chấp nhận được thái độ hỗn hào của chị ấy. Ngay lập tức tôi đưa mẹ chồng đi đến các cửa hàng để tìm được chiếc áo đó mua cho bà.

Ngày hôm qua, tôi mua con gà về luộc, mang qua biếu bố mẹ chồng cái đùi. Có lẽ ông bà đã ra ngoài tập thể dục, không thấy ai ở nhà nhưng cửa vẫn mở.

Lúc đi qua phòng chị dâu, tôi giật mình thấy chị đang ngồi cắt rời chiếc áo mà tôi đã mua tặng mẹ chồng. Tôi chạy lại, giật lấy và hỏi tại sao lại cắt chiếc áo mới tinh thế?

Chị dâu bảo không thích người khác mặc áo chị ấy nên vứt bỏ thôi. Tôi nhìn size M rồi nói là áo chị size L, còn chiếc áo đang bị cắt là của tôi mua tặng mẹ. Chị dâu ngớ người rồi mở tủ lật tung đồ trong đó và cuối cùng cũng tìm thấy chiếc áo của chị rơi xuống phía dưới.

Chị xấu hổ quá, bảo tôi đừng nói chuyện này cho ai biết, sau đó chị cắt bỏ tem size L đi và trả chiếc áo đó vào tủ cho mẹ chồng. Chị cười cười và bảo tôi coi như chưa nhìn thấy gì.

Đi ngang phòng vô tình thấy chị dâu đang cắt nát chiếc áo tôi mới mua tặng mẹ chồng, tôi nóng mặt giật lại trách móc chị thì bàng hoàng khi nghe lý do - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi về kể lại chuyện đã xảy ra với chồng, bảo mẹ với chị dâu không hợp nhau. Mẹ vất vả cả đời vì chồng con rồi, giờ lại phải nhẫn nhịn với chị dâu xấu tính nữa, thật đáng thương. Tôi khuyên chồng nên bảo anh cả dạy dỗ lại vợ hay gia đình chuyển ra ở riêng để cho mẹ đỡ khổ.

Nhưng chồng tôi sợ anh em bất hòa nên không dám nói. Tôi thật sự không biết phải khuyên chị dâu thế nào để sống tốt hơn với mẹ chồng đây?

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