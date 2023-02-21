Đi làm xa gửi con riêng nhờ bố mẹ chồng chăm sóc, ngày bất ngờ trở về tôi đờ đẫn khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ông bà

Tâm sự 21/02/2023 16:50

Cách đây 1 năm vợ chồng tôi có về thăm nhà, lần này tôi về 1 mình vì chồng bận việc quá. Tôi cố tình bảo chồng đừng báo với bố mẹ do muốn chứng kiến mọi thứ ở nhà một cách tự nhiên nhất.

Cưới nhau được nửa năm, chồng tôi đưa ra ý kiến hai vợ chồng vào làm cho người bạn thân của anh ấy trong Nam cách nhà đến hơn nghìn cây số. Người bạn đó rất tốt, đang có một cơ sở kinh doanh phát đạt. Chồng tôi là chỗ tin tưởng, vào đó có thể làm quản lý, còn tôi cũng có công việc trong xưởng. Chỗ ăn ở không cần lo, lại được nuôi cơm, hai vợ chồng mỗi tháng để ra số tiền gấp đôi, ba ở nhà. 

Tôi nghe rất thích nhưng nếu đi thì con riêng của tôi phải làm sao? "Gửi nhờ ông bà trông hộ chứ sao? Em lo bố mẹ không chăm tốt cho thằng bé à?", chồng tôi nói. Gửi con riêng cho bố mẹ chồng chăm sóc, tôi thật không yên tâm. Trước đám cưới ông bà đã phản đối, chê tôi là gái nạ dòng còn đèo bòng thêm con trai nhỏ. Nhưng vì chồng tôi cương quyết làm đám cưới nên ông bà đành xuôi theo. 

Đi làm xa gửi con riêng nhờ bố mẹ chồng chăm sóc, ngày bất ngờ trở về tôi đờ đẫn khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ông bà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong nửa năm chung sống, bố mẹ chồng tỏ ra khá bình thường với con trai tôi. Dẫu vậy có chắc khi vợ chồng tôi không có nhà thì sẽ không có chuyện gì xảy ra? Nhưng vì tin chồng và cũng muốn đi làm kiếm tiền, tôi đã "mạo hiểm" để con riêng ở nhà nhờ bố mẹ chồng chăm sóc giúp. Khi ấy con trai tôi lên 4 tuổi, giờ đã qua 2 năm, thằng bé 6 tuổi rồi. Mỗi lần hỏi chuyện qua điện thoại thì con đều tỏ ra yêu quý bố mẹ chồng tôi, 2 năm qua thằng bé cũng lớn phổng phao thêm. Tôi nghĩ con ở nhà với ông bà cũng không đến nỗi nào. 

Cách đây 1 năm vợ chồng tôi có về thăm nhà, lần này tôi về 1 mình vì chồng bận việc quá. Tôi cố tình bảo chồng đừng báo với bố mẹ do muốn chứng kiến mọi thứ ở nhà một cách tự nhiên nhất. Về đến nhà mới gần 5 giờ sáng, hàng xóm xung quanh còn chưa dậy, tôi nghĩ chắc bố mẹ chồng và con trai mình vẫn đang ngủ. 

Nhưng khi bước vào sân, tôi giật mình nghe tiếng con khóc trong nhà. Vội vã bước nhanh vào, tôi sững người nhìn một khung cảnh ở phòng ngủ của bố mẹ chồng. 

Bố chồng đang bế con trai tôi, mẹ chồng dùng khăn ướt lau người thằng bé. Vừa lau bà vừa xuýt xoa: "Khổ thân cháu tôi bị ốm sốt khó chịu lắm phải không? Cả đêm qua ngủ cũng không ngon. Bà lau người cho hạ sốt, sau đó ăn sáng rồi uống thuốc là sẽ khỏi ngay thôi…". 

Xong việc, bà bế cháu rồi bảo bố chồng: "Ông xuống bếp xem nồi cháo nhừ chưa thì múc lên đây một bát để tôi cho cháu ăn". Bố chồng đứng dậy ra ngoài, nhìn thấy tôi, ông giật mình bất ngờ. Lúc đón con trai từ tay mẹ chồng, trong lòng tôi xúc động vô cùng, cố gắng lắm mới không rơi nước mắt. 

Đi làm xa gửi con riêng nhờ bố mẹ chồng chăm sóc, ngày bất ngờ trở về tôi đờ đẫn khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ông bà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con trai tôi bị viêm amidan nên sốt cao cả đêm hôm trước, mẹ chồng cũng không ngủ được vì lo cho thằng bé. Sau lần này trở về, tôi hoàn toàn yên tâm vì bố mẹ chồng thật sự quá tốt. Dù khi trước phản đối nhưng tôi đã về làm dâu thì ông bà thật lòng đón nhận, còn coi thằng bé chẳng khác gì cháu mình. 

Lần này quay vào vợ chồng tôi cũng chỉ định làm thêm một thời gian nữa rồi về nhà. Tôi năm nay đã 33 tuổi, chồng bảo về thôi còn sinh con kẻo muộn. Tôi cũng rất muốn sớm sinh cháu nội cho bố mẹ chồng. Nhưng tuổi tác của tôi bây giờ đã không còn trẻ như lần sinh con đầu nên khá lo lắng. Tôi cần chuẩn bị những gì trước khi mang bầu để có thể nhanh chóng mang thai và sinh con khỏe mạnh, thuận lợi? 

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