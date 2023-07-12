Đi làm sớm nên ghé vào quán xôi ăn sáng, tôi bật ngửa, run rẩy đánh rơi cả bát khi bác bán hàng khoe ảnh con trai

Tâm sự 12/07/2023 02:56

Dường như bác ấy đang rất vui nên chủ động hỏi chuyện yêu đương, hò hẹn và kết hôn của mấy đứa chúng tôi. Sau đó thì bác khoe con trai bác sắp lấy vợ, cô bạn gái xinh xắn, có học thức lắm. Thế rồi dù mấy đứa chẳng ai hỏi nhưng bác ấy vẫn chủ động lấy điện thoại cho chúng tôi xem ảnh con trai mình.

Tôi và bạn trai tên Phong đã yêu nhau được 8 tháng. Vì bố mẹ Phong hiện tại đang ở nước ngoài nên tôi vẫn chưa có dịp ra mắt họ.

Cách đây 1 tháng tôi phát hiện mang thai, đi siêu âm thì em bé mới được 6 tuần thôi, thế nhưng nếu chúng tôi không sớm tổ chức đám cưới thì chẳng mấy mà bụng tôi sẽ to lên.

 

Khi tôi báo tin mang thai, Phong vô cùng mừng rỡ, lập tức thông báo cho bố mẹ. Khổ nỗi ông bà không về nước được vì tình hình dịch bệnh, tuy hơi tiếc song điều đó cũng không ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân đại sự của chúng tôi. Chẳng những vậy bố mẹ Phong còn hứa khi nào con trai kết hôn sẽ mua cho anh một căn hộ sang xịn ở trong nước để chúng tôi ở. Nghe Phong thông báo, hứa hẹn, tôi vui mừng khôn xiết. 

Sau đó vài ngày tôi đi làm sớm, có ghé qua quán xôi trong ngõ nhỏ cách công ty một đoạn để ăn sáng. Tôi khá thích quán xôi này nhưng nó không gần công ty lắm nên cũng lâu rồi tôi không tới.

Tôi và hai cô gái nữa vừa ăn xôi vừa trò chuyện với bác bán hàng. Dường như bác ấy đang rất vui nên chủ động hỏi chuyện yêu đương, hò hẹn và kết hôn của mấy đứa chúng tôi. Sau đó thì bác khoe con trai bác sắp lấy vợ, cô bạn gái xinh xắn, có học thức lắm. Thế rồi dù mấy đứa chẳng ai hỏi nhưng bác ấy vẫn chủ động lấy điện thoại cho chúng tôi xem ảnh con trai mình. Bác rất tự hào về cậu con trai bảnh bao, tài giỏi.

Đi làm sớm nên ghé vào quán xôi ăn sáng, tôi bật ngửa, run rẩy đánh rơi cả bát khi bác bán hàng khoe ảnh con trai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi run rẩy đánh rơi cả bát xôi trên tay khi nhìn thấy mặt con trai bác ấy. Người đàn ông trong điện thoại của bác không ai khác chính là Phong - chồng sắp cưới của tôi!

Tôi giả vờ không có chuyện gì, cố gắng tìm hiểu thông tin thì được biết nhà bác ở vùng ngoại thành, làm nông là chủ yếu. Lúc vụ mùa nhàn rỗi, bác trai đi phụ xây còn bác gái vào trung tâm thành phố bán xôi sáng kiếm thêm. Bác có 3 người con, hai cô con gái đều đã lấy chồng cả nhưng họ không được học hành đến nơi đến chốn. Chỉ có Phong tốt nghiệp đại học rồi đi làm, ở trọ trong thành phố. Mức lương của Phong cũng khá nhưng Phong chưa bao giờ biếu bố mẹ được đồng nào mà dành hết chi tiêu cá nhân. Phong xây dựng cho mình một vỏ bọc khá giả để lừa dối người khác về xuất thân.

Phong nói dối bố mẹ ở nước ngoài chắc là vì không muốn dẫn tôi về nhà. Có lẽ Phong sẽ đợi khi bụng tôi lớn hơn mới lật bài ngửa. Đến lúc ấy thì tôi buộc lòng phải cưới Phong, căn nhà kia chính là "mồi nhử" để tôi vui vẻ chờ đợi và tin tưởng vào Phong hơn.

Sau đó tôi đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với Phong, tất cả đúng như tôi đã biết. Phong bảo sợ tôi bỏ anh sau khi biết về gia cảnh thật nhà mình. Tôi cũng xuất thân từ một gia đình nghèo khó, ước mơ của tôi là có thể trụ vững ở thành phố, lấy một người chồng có điều kiện khá giả. Do đó nếu biết hoàn cảnh nhà Phong ngay từ đầu, tôi sẽ không bao giờ chọn anh.

Từ đó đến nay Phong xin lỗi, hứa hẹn đủ điều nhưng tôi vẫn chưa đồng ý. Tôi phải làm thế nào đây? Không nỡ bỏ con vì thương con nhưng kết hôn với Phong thì tôi không cam lòng chút nào! Chưa nói tôi còn thấy Phong thật vô tâm và ích kỷ với bố mẹ nữa. 

 

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