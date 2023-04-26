Đi hưởng tuần trăng mật, sau 'màn quấn quýt' chồng mãnh liệt, có người bất ngờ gõ cửa rồi tôi run rẩy khi thấy mặt anh ta

Tâm sự 26/04/2023 05:10

Bất ngờ, tôi nghe tiếng gõ cửa. Chúng tôi đến một nơi xa để nghỉ dưỡng, tôi và chồng cũng không hề gọi dịch vụ gì từ khách sạn, vậy đây là ai?

Tôi vừa kết hôn cách đây vài ngày. Nhật, chồng của tôi, là người đàn ông ưu tú. Anh không chỉ tốt tính mà còn tài giỏi, có ngoại hình ưa nhìn. Tôi có ngoại hình khá, nhưng dịu dàng, khéo léo nên được lòng nhiều người. Nhật rất quý trọng và yêu thương tôi, ở bên anh tôi luôn cảm thấy được chiều chuộng, chở che.

Sau khi tổ chức đám cưới, tôi và chồng đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Đêm đầu tiên sau khi chính thức trở thành vợ chồng, tôi và chồng quấn quýt bên nhau tới khi mệt nhoài. Chồng tôi sau đó ngủ ngon lành, còn tôi vì lạ chỗ nên vẫn thức.

Bất ngờ, tôi nghe tiếng gõ cửa. Chúng tôi đến một nơi xa để nghỉ dưỡng, tôi và chồng cũng không hề gọi dịch vụ gì từ khách sạn, vậy đây là ai? Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, liền đi ra mở cửa. Khi vừa nhìn thấy người đàn ông trước cửa, tôi kinh hồn bạt vía, run rẩy hoảng lọan. Anh ta là chồng cũ của tôi!

Đi hưởng tuần trăng mật, sau 'màn quấn quýt' chồng mãnh liệt, có người bất ngờ gõ cửa rồi tôi run rẩy khi thấy mặt anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng cũ cười nửa miệng, bắt tôi phải ra ngoài nói chuyện với anh ta. Anh ta còn hăm dọa mình đang ở gần đây, tốt nhất là tôi nên nghe lời. Tôi lạnh toát người, tái mặt khi nghe chồng cũ nói: “Em nên biết là vì anh bỏ em nên em mới có cơ hội lấy chồng giàu. Giờ anh có chút thiếu tiền, em giúp anh vay anh ta 500 triệu là được rồi”.

Tôi nhìn khuôn mặt đểu cáng của chồng cũ mà trong lòng hoảng loạn. Ngày còn trẻ, tôi từng bỏ nhà ra đi vì bị anh ta dụ dỗ, tôi còn lén đi đăng ký kết hôn với anh ta. Sau một năm sống chung, tôi bị anh ta phản bội nên trở về nhà. Cuộc hôn nhân đó tôi luôn che giấu, ngoài bố mẹ tôi ra thì không ai biết tới.

Thậm chí, sau này khi tôi muốn làm thủ tục ly hôn để đến với chồng mới, chồng cũ còn dùng dằng đòi tiền tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn cắt đứt với anh ta nên đáp ứng ngay. Chẳng ngờ được, anh ta lại tìm đến mình đòi tiền nữa. Giờ tôi có nên nói sự thật với chồng không, nhưng nếu anh không chấp nhận được thì phải làm sao đây? Hay là tôi cứ vay mượn cho chồng cũ tiền?

 

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