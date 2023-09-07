Đi họp lớp rồi cùng tình cũ qua đêm trong nhà nghỉ, sáng sớm lặng lẽ ra về thì tối mặt khi thấy người bước ra từ phòng đối diện

Tâm sự 07/09/2023 13:57

Đêm đó, tôi và Dũng quấn quýt nồng nàn, trong tâm trí chỉ có đối phương, quên hết mọi thứ khác.

Cách đây 1 tuần, chồng tôi thông báo sẽ đi công tác trong 5 ngày. Hai vợ chồng mới lấy nhau gần một năm và chưa có con, chồng vắng nhà chỉ có mình tôi buồn tẻ. Vậy nên tối hôm thứ hai sau khi chồng xa nhà, tôi đã đi chơi với nhóm đồng nghiệp ở công ty cũ.

Ở buổi tụ họp, tình cờ thế nào lại có mặt Dũng, người yêu cũ của tôi. Khi trước tôi và Dũng làm cùng công ty, sau khi chia tay, tôi chuyển việc còn Dũng thì vẫn làm tại đó. Ba năm rồi hai đứa không liên lạc. Tối ấy có uống vài chén rượu nên những cảm xúc xưa cũ cứ thế ùa về.

Tôi với Dũng tâm sự rất nhiều chuyện, rồi cuối cùng không hiểu sao tôi lại theo anh ấy vào khách sạn. Lúc đó hành động của tôi hoàn toàn bị cảm xúc chi phối. Tôi nghĩ dù sao chồng cũng vắng nhà, chỉ một đêm với người cũ để sống lại những giây phút nồng nàn mãnh liệt khi trước chắc hẳn không phải điều gì quá nghiêm trọng. Sáng mai chúng tôi lại trở về là chính mình và chồng tôi sẽ không thể nào biết được bí mật đó.

Đi họp lớp rồi cùng tình cũ qua đêm trong nhà nghỉ, sáng sớm lặng lẽ ra về thì tối mặt khi thấy người bước ra từ phòng đối diện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó, tôi và Dũng quấn quýt nồng nàn, trong tâm trí chỉ có đối phương, quên hết mọi thứ khác. Tôi để mặc bản thân trôi theo thứ cảm xúc ngoài luồng này, với suy nghĩ chỉ đêm nay thôi sẽ không có lần sau nên không ảnh hưởng gì tới hôn nhân.

Mãi 4 giờ sáng chúng tôi mới ngủ thiếp đi. Ngủ chưa được bao lâu thì Dũng có việc phải về sớm. Tôi cũng dậy, nghĩ bụng về nhà rồi ngủ tiếp, đằng nào chồng cũng đi công tác chưa về.

Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ nổi khi tôi và Dũng từ trong phòng khách sạn bước ra, nhìn sang dãy phòng khách sạn đối diện thì phải hóa đá khi thấy một người đàn ông không hề xa lạ. Người đó chính là chồng tôi. Anh và một người phụ nữ khác cũng vừa hay từ căn phòng đối diện mở cửa ra ngoài!

Cuộc đụng độ 4 người quá mức bất ngờ ấy, cuối cùng kết thúc bằng việc tôi và chồng về nhà nói chuyện. Nghe anh ta thú nhận, hóa ra không phải chồng tôi đi công tác mà nói dối vợ để tiếp đón người yêu cũ từ Sài Gòn ra ngoài thủ đô làm việc mấy ngày. Cô ta cũng lập gia đình rồi, chồng tôi thì đã kết hôn nhưng hai người họ vẫn lén lút sắp xếp một cuộc đoàn tụ ngắn ngủi rồi lại ai về nhà nấy.

Đi họp lớp rồi cùng tình cũ qua đêm trong nhà nghỉ, sáng sớm lặng lẽ ra về thì tối mặt khi thấy người bước ra từ phòng đối diện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng là ông trời trêu ngươi khi tôi giấu chồng qua đêm với người cũ lại đụng độ anh ta hẹn hò với người yêu cũ tại cùng một khách sạn. Chúng tôi đều cùng phản bội nhau. Vậy là chẳng ai có thể trách móc được ai cả.Bây giờ tôi muốn bỏ qua chuyện này, hai vợ chồng quay về bên nhau coi như không có chuyện gì, song chồng tôi không chịu. Anh ta bảo đàn ông có thể trăng hoa nhưng phụ nữ thì phải chung thủy với chồng tuyệt đối, mà tôi thì đã vi phạm nguyên tắc đó. Sau đó chồng đùng đùng đòi ly hôn.

Nhưng tôi vẫn chưa ký đơn, anh ta không dám làm căng vì cũng sợ chuyện với người yêu cũ ầm ĩ, không chỉ bản thân anh ta mất mặt mà còn ảnh hưởng đến cô ả kia. Mọi người thấy anh ta có vô lý không? Tại sao đàn ông làm được mà phụ nữ lại không thể? Tôi nên thuyết phục chồng thế nào để xí xóa chuyện này, dù sao anh ta cũng phản bội tôi cơ mà!

Vừa mở màn thì giường cưới đổ sụp, mẹ chồng bất ngờ xông cửa vào rồi nói ra một sự thật kinh hoàng về chồng tôi và người vợ cũ

Vừa mở màn thì giường cưới đổ sụp, mẹ chồng bất ngờ xông cửa vào rồi nói ra một sự thật kinh hoàng về chồng tôi và người vợ cũ

Chồng tôi khá nôn nóng và mong đợi đến đêm động phòng này, vì anh ấy cũng đã ly hôn vợ lâu. Tôi cũng thấy háo hức không kém.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự hôn nhân góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 3 giờ 15 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 3 giờ 30 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 4 giờ 0 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối