Đi gặp khách hàng tình cờ lại là bạn trai cũ, anh bất ngờ ôm chầm lấy tôi rồi nói một điều khiến tôi giật thót tim

Từ một nhân viên có chuyên môn yếu, hiện tại tôi đã trở thành trưởng phòng kinh doanh. Mỗi năm, tôi đưa về cho công ty nhiều hợp đồng giá trị và được sếp hết mực khen ngợi.

6 năm trước, tình cảm của tôi và Nam đang tốt đẹp, thế mà đột ngột anh ấy bỏ tôi đi không một lời từ biệt. Nhiều tháng sau đó, tôi cố gắng tìm kiếm tin tức của anh nhưng không có kết quả gì. Sau khi Nam bỏ đi, tôi không còn thiết tha yêu ai nữa, bởi lúc nào trong tâm trí tôi cũng nghĩ về anh ấy. Tôi lao vào công việc để quên đi nỗi nhớ bạn trai. Không ngờ khi bị thất tình, sự nghiệp của tôi lại thăng tiến từng ngày.

Sau thời gian kiên nhẫn, cuối cùng khách hàng đã chịu gặp. Tôi rất bất ngờ khi gặp lại bạn trai cũ, đang là phó giám đốc ở công ty. Không muốn để lộ mối quan hệ nên chúng tôi chỉ chào hỏi xã giao như những người khác. Nhờ có Nam tác động vào mà vị giám đốc khó tính đã chấp nhận ký kết hợp đồng với công ty tôi.

Tuần vừa rồi, nhân viên của tôi gặp một khách hàng khó tính nên muốn tôi ra tay trợ giúp. Lúc đến nơi, đối tác đang họp, không muốn ra về tay trắng, chúng tôi quyết định chờ đợi 4 tiếng đồng hồ.

Dù tôi và Nam đã có số điện thoại của nhau nhưng không ai chịu gọi cho ai. Tôi rất muốn gặp anh để hỏi cho rõ ràng tại sao lại bỏ rơi bạn gái nhưng tôi sợ anh đã có gia đình. Có lẽ anh không còn tình cảm với tôi nữa nên không muốn gặp lại.

Hôm qua, tôi quay lại nơi kỷ niệm mà ngày trước chúng tôi thường lui tới vào cuối mỗi tuần. Thật bất ngờ, tôi đã gặp Nam ở đó. Không nói không rằng, anh lao đến ôm chặt lấy tôi. Còn tôi đã khóc trong tay của anh ấy.

Ngày đó, Nam bị mất việc, không muốn làm khổ tôi nên anh quyết định ra đi trong im lặng. Qua nhân viên của tôi, Nam biết tôi chưa có chồng, vì vẫn còn nhớ đến tình cũ, anh ấy rất hối hận nên không dám gặp lại tôi nữa.

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Tôi rất đau khổ khi biết anh từng có vợ và một người con gái. Nam nói hiện tại đang sống một mình. Anh rất muốn hàn gắn tình cảm nhưng sợ tôi chịu thiệt thòi khi lấy người đàn ông đã qua một đời vợ.

Từ khi biết anh từng lập gia đình, tôi có cảm giác như vừa bị mất mát thứ gì rất lớn. Trong những năm qua, tôi đau khổ chờ đợi anh, còn anh đã có hạnh phúc mới. Nếu anh không ly hôn vợ, chắc gì đã tìm đến với tôi. Theo mọi người, Nam có xứng đáng với tình yêu của tôi không?