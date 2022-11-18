Đi đăng ký kết hôn với người mới thì tình cờ gặp lại chồng cũ, tôi bật khóc nức nở rồi quyết định quay về khi cầm được túi đồ của anh...

Nhưng tôi không nghe, kiên quyết đòi lấy anh. Hồi đó, trước mặt bố mẹ tôi, Đạm cũng hứa như đinh đóng cột rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái ông bà. Khi ấy 2 người mới đành phải chấp nhận.

Trước nay chỉ nghe nói vợ chồng ly hôn vì bố mẹ chồng chứ chắc chẳng mấy người rơi vào cảnh ngộ như tôi, ly hôn vì bố mẹ đẻ. Ông bà đã cấm đoán ngay từ hồi tôi yêu Đạm, nguyên nhân cũng bởi Đạm nghèo.

"Ngứa mắt" chàng rể nghèo, thề thốt nọ kia rồi chẳng làm được, bố mẹ tôi liên tục gây khó dễ cho Đạm. Mâu thuẫn cứ chồng chất dần, lòng tự trọng của chồng tôi bị đả kích nghiêm trọng, tôi cũng ngột ngạt khi phải đứng giữa chồng và bố mẹ. Cuối cùng chúng tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho cả 2.

Nhưng sau 5 năm chung sống, Đạm vẫn nghèo như vậy. Tôi thì thấy thỏa mãn với cuộc sống vợ chồng êm ấm, bình yên và chan chứa tình cảm đó. Song thước đo hạnh phúc mà bố mẹ tôi đặt ra lại là vật chất. Ông bà bảo ở nhà thuê, chi tiêu tiết kiệm, con không được gửi trường tốt thì gọi gì là hạnh phúc. Chưa nói, con rể còn chẳng biếu xén gì cho bố mẹ vợ cả!

Ảnh minh họa: Internet

Sau ly hôn, tôi nuôi con gái còn Đạm nhận chu cấp. Rồi bố mẹ tìm cho tôi một mối duyên mới. Là người đàn ông qua 1 lần đò, có con trai riêng nhưng điều kiện khá lắm. Anh ta có nhà, có xe và công việc mới mức lương đáng mơ ước.

3 tháng sau khi quen nhau, tôi và người đàn ông đó quyết định kết hôn. Ngày tôi và người mới đi đăng ký kết hôn, tình cờ thế nào mà tôi lại gặp Đạm. Lúc ấy đang dừng đèn đỏ, ngồi trong ô tô của người mới, qua cửa kính tôi thấy Đạm đứng cạnh chiếc xe máy bên lề đường. Đột ngột điện thoại của tôi rung lên, là Đạm gọi.

Thấy tôi từ trên ô tô ngay gần đó bước xuống, Đạm ngỡ ngàng lắm. Anh bảo tiện đường đi qua nên đang muốn gọi trước xem tôi ở nhà không. Anh liếc qua chiếc ô tô, cười gượng rồi lấy túi đồ treo trên xe đưa qua. Tôi mở ra xem, trong túi đựng đầy xoài xanh dầm!

Tôi nghiện món này nên Đạm dày công sáng tạo ra công thức đặc biệt, chuyên để lúc rảnh làm cho tôi ăn. Nên vừa nhìn tôi biết ngay túi xoài này tự tay anh làm. Bao cảm xúc trào dâng trong lòng, tôi bật khóc ngay tại chỗ khiến Đạm luống cuống vô cùng.

Ảnh minh họa: Internet

Thật sự mà nói, cuộc sống bình dị bên Đạm mới là thứ tôi mơ ước. Rời xa rồi tôi lại càng cảm nhận rõ ràng điều đó hơn bao giờ hết. Người mới ư, anh ta giàu có hơn thật nhưng tình cảm anh ta dành cho tôi có bao nhiêu? Anh ta thậm chí còn chẳng biết tôi thích gì ấy chứ, lấy tôi về để con trai anh ta có người chăm sóc mà thôi!

Cuối cùng hôm đó tôi không đi đăng ký kết hôn với người mới nữa. Chẳng ngoài dự đoán, tôi bị bố mẹ mắng mỏ thậm tệ, còn đòi từ mặt nếu tôi cố sống cố chết quay lại với Đạm. Tôi nên làm gì đây? Hạnh phúc riêng và bố mẹ, thật quá khó để chọn lựa!

(leducha10...@gmail.com)