Đi công tác xa nhà, nửa đêm nhận được tin nhắn con gái gửi, tôi choáng váng khi thấy hành động của chồng làm với gái xinh

Tâm sự 26/02/2022 05:48

Đến nửa đêm, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ thấy tin nhắn của con gái gửi đến. Trong lòng tôi có chút bất an, vì con gái ít khi nào nhắn tin cho tôi vào giờ này.

Tôi và chồng lấy nhau đã 25 năm, có một con gái 23 tuổi. Chồng tôi dù đã gần 50 nhưng vẫn phong độ trẻ trung. Không giống tôi đã nghỉ việc, về nhà nhàn nhã hưởng tuổi già, chồng tôi vẫn ra ngoài đi làm. Nhiều lần tôi nói anh phải chú ý sức khỏe, dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, huống hồ chúng tôi cũng chẳng thiếu tiền. Nhưng anh nói vẫn còn ham mê với công việc, chưa bỏ được. Tôi khuyên mãi cũng chẳng được nên đành thôi.

Thời gian gần đây, chồng tôi thường đi công tác xa nhà. Anh nói có một vụ làm ăn khá khẩm nhưng phải sang tỉnh khác để bàn bạc. Tôi chỉ nhắc anh phải chú ý đến sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Chồng tôi dịu dàng nói tôi phải ngủ sớm, khi về anh sẽ mua quà cho tôi. Chúng tôi chính là như vậy, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn có lúc yêu thương nhau như thời còn trẻ.  

Một đêm nọ, chồng tôi đi công tác, con gái học xa nhà, tôi một mình ở nhà thêu thùa, chăm sóc chó mèo làm niềm vui. Đến nửa đêm, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ thấy tin nhắn của con gái gửi đến. Trong lòng tôi có chút bất an, vì con gái ít khi nào nhắn tin cho tôi vào giờ này.

Đi công tác xa nhà, nửa đêm nhận được tin nhắn con gái gửi, tôi choáng váng khi thấy hành động của chồng làm với gái xinh - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Mở tin nhắn của con gửi, tôi lặng người. Đó là một tấm hình lễ cưới của một đôi trai gái còn khá trẻ, chắc cũng chỉ tầm tuổi của con gái tôi. Bên cạnh cô dâu chú rể là bố mẹ hai bên, trong đó có chồng của tôi. Anh cười vui vẻ trong bộ áo dài của xui gia, bên cạnh một người phụ nữ có phần trẻ tuổi hơn tôi.

Sau đó con gái tôi gọi lại cho tôi, con bé khóc rưng rức trong điện thoại. Tôi quá bất ngờ nên không biết trả lời con thế nào. Nhưng rõ ràng con gái tôi cũng bị sốc, con rất yêu thương và nể trọng bố.

Tôi cảm thấy chua chát vô cùng. Theo như lời con gái tôi nói thì cô dâu trong hình là bạn của con. Cô gái kia chỉ mới tổ chức đám cưới vài ngày trước, nhưng con gái của tôi vì đang thi học kỳ nên không thể tham dự, chỉ nhìn thấy hình bạn mình gửi. Hóa ra chồng tôi có con trai riêng.

Tôi tỉnh táo hơn, an ủi rồi khuyên nhủ con một lúc rồi tắt máy. Tôi sợ con bị sốc sẽ ảnh hưởng đến việc học nên đành nói chắc có hiểu lầm gì ở đây, nói với con ngày mai sẽ đến trường gặp con. Sau đó tôi gọi ngay cho chồng. Chồng tôi đành nói sự thật. Sau khi lấy tôi khoảng một năm thì anh có nhân tình bên ngoài, con trai riêng của anh nhỏ hơn con chúng tôi một tuổi. Anh nói dối tôi đi công tác mấy nay là để đi lo đám cưới cho cậu ta.

Tôi chết lặng không nói nên lời, không thể tin rằng chồng đã âm thầm lừa dối mình suốt nhiều năm như vậy. Chồng tôi nói từ lâu đã không qua lại với người phụ nữ kia, anh chỉ có trách nhiệm với con trai của mình. Nhưng tôi làm sao có thể tin. Huống hồ, đó còn là con trai của anh, đàn ông vốn vẫn thích con trai hơn. Giờ tôi phải làm sao để bảo vệ mình và con gái đây, tôi sợ chồng sẽ đem hết gia sản cho con trai riêng mất!

Cưới 4 năm vẫn chưa có con, vợ vô tình tiết lộ nguyên nhân sau khi say xỉn khiến tôi đau đớn

Cưới 4 năm vẫn chưa có con, vợ vô tình tiết lộ nguyên nhân sau khi say xỉn khiến tôi đau đớn

Sau khi vợ say, tôi đỡ cô ấy về phòng. Tôi tìm khăn ướt lau mặt cho vợ. Bất ngờ, vợ tôi nhào tới ôm lấy tôi khóc nức nở. Tôi nghe tiếng vợ nghẹn ngào.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện eva tâm sự chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 45 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 10 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận