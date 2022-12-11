Đi công tác về, nhớ hơi chồng nên vội kéo vào phòng, vừa mới 'âu yếm' một chút thì giật bắn người vì nghe tiếng gào hét bên dưới gầm giường

Tâm sự 11/12/2022 16:53

Về đến cửa nhà em mới phát hiện không mang theo chìa khóa. Cuối cùng đành phải gọi cho chồng mở cửa, thế là kế hoạch khiến anh ấy bất ngờ một phen của em đã đổ bể.

Mấy hôm trước em đi công tác 1 tuần. Vợ chồng son mà nên em nhớ chồng lắm. Em cố gắng thu xếp công việc để về nhanh nhất có thể. Lúc đầu em báo với chồng sáng hôm sau sẽ về sớm nhưng để cho chồng bất ngờ mà em đã đặt vé máy bay về ngay trong đêm. Về đến cửa nhà em mới phát hiện không mang theo chìa khóa. Cuối cùng đành phải gọi cho chồng mở cửa, thế là kế hoạch khiến anh ấy bất ngờ một phen của em đã đổ bể.

Chồng em đang ngủ nên phải mất một lúc anh mới ra mở cửa cho em. Em quăng hành lý sang một bên, cầm tay chồng kéo tuột vào phòng ngủ. Cũng bởi em nhớ chồng quá không thể chờ đợi thêm được nữa. Ấn chồng lên giường, em nhanh tay cởi quần áo của hai đứa. 

Rõ ràng xa vợ khá lâu nhưng chồng em có vẻ không nhiệt tình cho lắm. Anh ấy còn cứ đẩy em ra, bảo em mệt thì đi ngủ, có gì mai hãy tính tiếp. Nhưng em không để cho chồng yên, bắt phải chiều em bằng được, sau đó muốn ngủ thì ngủ sau.

Đi công tác về, nhớ hơi chồng nên vội kéo vào phòng, vừa mới 'âu yếm' một chút thì giật bắn người vì nghe tiếng gào hét bên dưới gầm giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa cởi được quần áo xong, hai vợ chồng đang định làm việc chính thì em giật nảy người khi nghe một tiếng hét to thảm thiết dưới gầm giường vọng lên. Là tiếng phụ nữ! Có người đang trốn dưới gầm giường của vợ chồng em! 

Cũng vì em thích giường cao nên khoảng trống ở dưới gầm giường khá rộng, có thể chui vừa được một người lớn. Em kinh hãi vội khoác chiếc áo lên người rồi chờ kẻ ở dưới gầm giường xuất hiện. Dù sao kẻ đó cũng là phụ nữ, ở đây có hai vợ chồng em nên em cũng không sợ. Em còn nghĩ phụ nữ mà cũng đi làm trộm, còn trốn dưới gầm giường nhà người ta chờ ăn trộm nữa cơ đấy!

Đến khi kẻ dưới gầm giường chui ra thì em sững sờ khi nhận ra đó chính là cô bạn của chồng mình! Cô ta đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, mắt trợn trừng, gườm gườm nhìn em và chồng. Em là chủ nhà còn chưa kịp nói gì thì cô ta đã chỉ thẳng mặt chồng em gào lên: “Anh nói anh cưới cô ta chỉ vì nghe lời bố mẹ và sau đêm tân hôn là ngủ riêng với cô ta cơ mà. Hóa ra anh lừa tôi phải không? Anh coi tôi là con ngốc để dắt mũi, biến tôi trở thành chỗ cho anh đổi gió bên ngoài vợ mình phải không?”. 

Ôi trời ơi nghe đến đây mà em sôi máu. Em túm cô ta và túm lấy chồng mình bắt hai kẻ đó phải giải thích cho em tường tận mọi chuyện. Hóa ra hai người đó tằng tịu với nhau từ khá lâu trước khi cưới em rồi. Và nhân lúc em đi vắng thì lôi nhau về tận nhà em hú hí, em về bất ngờ nên cô ta mới phải trốn xuống gầm giường. Cứ tưởng em sẽ đi ngủ ngay, ngờ đâu cô ta suýt được xem cảnh nóng của vợ chồng em, tức quá không nhịn được mới lao ra lộ mặt.

Đi công tác về, nhớ hơi chồng nên vội kéo vào phòng, vừa mới 'âu yếm' một chút thì giật bắn người vì nghe tiếng gào hét bên dưới gầm giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng em không muốn lấy cô ta nên giấu kín quan hệ của họ rồi đi xem mắt em. Sau đó cưới em rồi bảo với cô ta là vì nghe theo ý gia đình sắp xếp. Còn bảo không hề yêu em và sống ly thân với em ngay sau đám cưới. Mục đích tất nhiên là để cô ta ngoan ngoãn làm người tình trong bóng tối của anh ta. 

Xét thấy cô nàng đó cũng bị những lời mật ngọt của chồng em lừa dối nên em không làm gì cũng ta chỉ tát một cái cảnh cáo. Vì cái tội biết đàn ông đã có vợ nhưng vẫn dây dưa không dứt. Sau cuộc đụng độ ba bên không hề mong đợi ấy, em đã viết đơn ly hôn nhưng chồng nhất định không chịu ký. Chồng em bảo đối với cô ta không hề có tình cảm, chỉ là chơi bời mà thôi. Có nên cho chồng một cơ hội sửa sai không hả các chị?

Nửa đêm ngoài vườn vẫn sáng đèn, bất ngờ thấy bố chồng đang lén lút soi gì đó, sáng ra nhìn cảnh tượng ngoài đó mà em khóc nghẹn

Nửa đêm ngoài vườn vẫn sáng đèn, bất ngờ thấy bố chồng đang lén lút soi gì đó, sáng ra nhìn cảnh tượng ngoài đó mà em khóc nghẹn

Bà bầu thường hay thức dậy lúc đêm khuya, tối ngủ được một giấc rồi em thức dậy ra ngoài uống nước, đoán chừng khoảng 11 giờ đêm.

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