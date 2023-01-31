Đi công tác trót sa vào 'tình một đêm' với sếp già, ngờ đâu lần đó cũng là hố chôn cuộc đời của mình

Khi thấy được sếp đích thân chỉ định, tôi vô cùng vui mừng, nghĩ rằng mình được chú ý do sự tiến bộ của bản thân nên rất vui, ngày đêm chuẩn bị kỹ năng và tinh thần để có thể thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Nào ngờ lần này đi công tác chỉ 3 ngày 3 đêm, tôi đã rơi vào lưới tình của cấp trên.

Tôi, một cô gái 25 tuổi, làm việc tại một công ty tư nhân lớn. Trong công ty, ai cũng là người giỏi, sự cạnh tranh rất cao. Còn trẻ nên tôi luôn cố gắng phấn đấu. Đúng hôm đó, sếp muốn đi xem nhóm kinh doanh do tôi phụ trách như thế nào đồng thời muốn cho tôi đi khảo sát thị trường. Anh ấy yêu cầu tôi cùng anh ấy công tác, đi học hỏi tại các nhà máy, doanh nghiệp khác.

Ăn xong tôi đến phòng anh ấy ngồi chơi một lúc, không hiểu vì sao chúng tôi lại cuốn lấy nhau, anh ấy thậm chí còn không dùng biện pháp bảo vệ nào. Đêm thứ ba, sau một ngày làm việc mệt mỏi, chúng tôi ai về phòng người ấy. Tuy nhiên được một lúc, sếp chủ động gõ cửa phòng tôi, không cưỡng lại được sự thu hút của anh ấy, tôi lại tiếp tục đồng ý và xảy ra quan hệ.

Đêm đầu tiên chúng tôi nghỉ ngơi tại phòng của mình, ban ngày làm việc tôi ngoan ngoãn đi theo sau sếp, chuẩn bị các loại giấy tờ. Đến đêm thứ hai, do công việc yêu cầu, chúng tôi bắt xe đêm đến một thành phố khác. Sau đó mệt mỏi, sếp chủ động mời tôi đi ăn đêm, trong lúc ăn có uống vào chén rượu. Tôi cũng thấy sếp trở nên gần gũi hơn, không còn dáng vẻ cao ngạo như ban ngày nữa.

Sau khi đi công tác về, chúng tôi quay lại với vị trí công tác của mình, anh ấy lại trở về với phong thái của một người sếp, ngày nào cũng bận rộn, tôi cũng chú tâm vào hoàn thành công việc của mình. Chúng tôi cũng không nhắn tin hay gọi điện riêng cho nhau, về nhà đối mặt với chồng tôi cảm thấy rất có lỗi, nhưng không thể nào quên được đêm đó với sếp.

Thực sự mà nói, một người đàn ông lớn hơn tôi 17 tuổi, có vợ có con, tôi vốn dĩ chẳng có suy nghĩ gì linh tinh, trước giờ vẫn âm thầm ngưỡng mộ và kính trọng sếp. Anh ấy là cánh tay phải của sếp tổng, bình thường những người ở vị trí như tôi không có cơ hội tiếp xúc với anh, rất hiếm khi anh ấy hỏi đến tôi, tôi chỉ đối mặt anh trong lúc lên gặp sếp tổng báo cáo.

Tôi và anh ấy tầng lớp cách nhau quá xa, nên chẳng bao giờ nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Đêm đó tôi nửa thuận nửa không, những sếp quả thực là người đàn ông trưởng thành chín chắn, phong độ đạo mạo, kiến thức uyên bác, khiến tôi bị lay động mạnh mẽ, cuối cùng để xảy ra chuyện mờ ám này.

Chồng tôi làm cùng công ty với tôi nhưng khác bộ phận, anh ấy cũng chỉ là một nhân viên bình thường, mặc dù không có ý chí tiến thủ nhưng lại rất chu đáo, yêu tôi, tôi không muốn đánh đổi hạnh phúc gia đình để lao theo mối tình không đầu không cuối đầy mạo hiểm.

Hơn nữa, tôi cũng tự nhận thức được rằng có lẽ tôi chỉ đang "cảm nắng" sếp, bị vẻ uyên bác, bản lĩnh của anh ấy chinh phục. Tuy nhiên, trái tim tôi không thể ngừng thổn thức khi nhớ tới sếp.

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Trong thâm tâm tôi biết đùa với lửa sẽ bỏng tay, nhưng bản năng vẫn hi vọng có thể tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng với anh ấy.

Trong một lần chúng tôi ở riêng với nhau, tôi đánh bạo hỏi sếp khi nào sẽ được đi công tác cùng anh ấy nữa, đồng thời muốn hỏi rõ ràng chuyện anh ấy có muốn tiếp tục mối quan hệ với tôi không. Không ngờ sếp thủng thẳng trả lời "Tùy em thôi" khiến tôi bối rối, khó chịu.

Tôi thừa nhận bản thân dại dột, lớn lên trong một gia đình có học, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, công việc thuận lợi, cũng lấy được một người chồng không tồi, vậy mà lại làm chuyện này. Trước mặt sếp tôi chẳng khác nào một cô gái làng chơi đang diễn trò hề.

Sau sự kiện đó, tôi được mở mắt, sếp chẳng qua là bị vẻ trẻ trung xinh đẹp của tôi quyến rũ, chỉ muốn qua đường mà thôi. Là tôi tự mình ảo tưởng, nghĩ ra nhiều viễn cảnh khác nhau. Nhận ra được điểm mấu chốt, tôi thăng bằng lại cảm xúc nhanh chóng, trở về cuộc sống hàng ngày.

Vì luôn mang cảm giác có lỗi với chồng nên tôi trở nên dịu dàng hơn. Tôi muốn bù đắp cho anh ấy, muốn an phận làm một người vợ đảm, hiền thục, yêu chồng.

Những tưởng cuộc sống hạnh phúc cứ êm đềm trôi qua nhưng đời không như mơ. Khi tôi mang thai, chồng tôi bắt đầu đổi tính, thường xuyên chửi bới, thậm chí còn động chân động tay với tôi. Mặc kệ tôi mang thai, chồng tôi vẫn đàn đúm với bạn bè như thường.

Khi bé con ra đời, chồng tôi còn làm tôi tức đến nỗi không có sữa cho con. Từ lúc có con đến giờ, về nhà chỉ chơi điện tử, ngồi máy tính, mọi việc trong nhà đều không ngó ngàng, tôi một mình chăm con từ đầu đến cuối, nửa đêm đợi con ngủ lại đi làm việc nhà, tắm giặt, thực sự rất mệt mỏi.

Tôi luôn nghĩ đây là báo ứng của tôi, vì tôi đã làm ra chuyện phản bội chồng nên giờ anh ấy đối xử với tôi tồi tệ như thế nào tôi cũng nên chịu. Chỉ cần chịu đựng, mọi chuyện sẽ qua, sẽ có một ngày gia đình tôi được yên ổn.

Nhưng đến giờ phút này, khi anh thường xuyên đánh đập tôi, chê tôi không được như vợ người khác, thậm chí còn trút giận lên cả đứa con mới mười mấy tháng tuổi, tôi không chịu đựng được nữa, tôi muốn thoát ra khỏi món nợ tình cảm này, cho dù làm một người mẹ đơn thân, tôi cũng sẽ vì con làm tất cả.