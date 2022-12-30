Đi công tác gặp tình cũ bèn thỏa thuận tình một đêm, 2h sáng tôi 'xanh mặt' ôm quần áo bỏ chạy vì điều này

Tối đó chúng tôi đã uống rượu với nhau, cuối cùng quyết định về phòng tôi ôn lại thêm chuyện cũ. Tôi không muốn ly hôn mà cô ấy dường như cũng chẳng muốn chia tay chồng nên khi Nhi đồng ý theo tôi về phòng lúc đêm muộn, giữa chúng tôi đã ngầm đạt thành một thỏa thuận.

Tuần trước tôi đi công tác theo chỉ thị của công ty. Khách sạn do công ty sắp xếp cho, mọi chuyện cũng không có gì nếu như tối hôm đó tôi không tình cờ gặp lại người yêu cũ ở sảnh khách sạn. Hỏi ra mới biết Nhi, tên cô ấy, cũng đi công tác. Gặp lại người yêu cũ sau 5 năm chia tay, trong lòng tôi cũng thấy bồi hồi xao xuyến. Dù sao cũng là người phụ nữ mình từng yêu thương, tuy không đến được với nhau nhưng trong lòng tôi vẫn có tình cảm. Cô ấy lại xinh đẹp rạng ngời hơn vợ tôi khá nhiều. Song do hoàn cảnh gia đình không hợp nhau nên bố mẹ tôi phản đối. Cuối cùng tôi nghe theo lời bố mẹ cưới cô vợ nhan sắc bình thường nhưng học hành đàng hoàng, có công việc ổn định, gia đình gia giáo.

Tối đó Nhi trang điểm kỹ càng, mặc chiếc váy mềm mại tuyệt đẹp, nhìn tôi mỉm cười ngọt ngào khiến tôi không thể kìm lòng nổi. Tôi biết Nhi đã kết hôn nhưng cô ấy tâm sự hôn nhân không hạnh phúc do vợ chồng không có tiếng nói chung. Lòng tôi lâng lâng vui sướng khi Nhi thổ lộ rằng nhiều lúc vẫn nhớ tôi da diết. Tối đó chúng tôi đã uống rượu với nhau, cuối cùng quyết định về phòng tôi ôn lại thêm chuyện cũ. Tôi không muốn ly hôn mà cô ấy dường như cũng chẳng muốn chia tay chồng nên khi Nhi đồng ý theo tôi về phòng lúc đêm muộn, giữa chúng tôi đã ngầm đạt thành một thỏa thuận. Rằng đây sẽ là cuộc tình một đêm, trở về Hà Nội thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Thú thật tôi không dám duy trì mối quan hệ bồ bịch “dài hạn” vì sợ vợ phát hiện. Nhưng chỉ là một đêm tình nơi đất khách quê người thì điều đó thật tuyệt vời mà lại cực an toàn.

Ảnh minh họa: Internet Tôi và Nhi vào phòng tôi uống thêm vài ly rượu, trò chuyện thêm một lát rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Ai mà ngờ được khi tôi vừa cởi đồ thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập. Cửa mở, hai gã đàn ông cao to xộc vào phòng sập cửa lại. Một gã trợn mắt quát tôi: - Mày có biết ngủ với vợ người khác thì tội lớn thế nào không? Tôi ú ớ kinh hãi, lúc ấy mới biết một trong hai gã đàn ông chính là chồng của Nhi. Ban đầu tôi định báo công an nhưng khi gã trưng ra các bằng chứng đầy đủ, giấy đăng ký kết hôn, ảnh chụp họ chụp chung với nhau thì tôi nhũn hết người, không còn dám làm gì nữa. Trong lúc chúng tôi sợ hãi thì một gã nhanh tay chụp lại toàn bộ cảnh tượng tôi và Nhi trang phục không đứng đắn trong phòng khách sạn. Hắn cứng rắn tuyên bố: - Chuẩn bị 500 triệu để đổi lấy những hình ảnh này, nếu mày vẫn muốn giữ danh dự và hạnh phúc gia đình. Tôi sợ hãi cùng cực, dù là phòng khách sạn mình thuê nhưng lại vơ vội quần áo trốn chạy lúc 2h sáng. Không biết chạy được bao lâu tôi mới bình tĩnh lại một chút, cay đắng, uất hận mà không làm được gì. Tôi gọi cho Nhi, cô ta khóc lóc xin lỗi bảo rằng làm vậy theo lời chồng, không còn cách nào khác vì vợ chồng cô ta đang nợ nần một khoản tiền lớn. Hóa ra đây là quê chồng cô ta, từ lúc chiều họ đã nhìn thấy tôi và lên kế hoạch buổi tối dụ dỗ tôi vào tròng. Nhi không còn ở Hà Nội mà theo chồng về quê sinh sống. Tôi hối hận quá, giá kể đừng ham vui thú một đêm tình với người cũ thì mọi chuyện sẽ chẳng đến nông nỗi này. Bây giờ nếu không đưa tiền thì gia đình tôi sẽ tan vỡ. Mà đó là khoản tiền lớn, tôi làm sao có thể lấy đi sao cho vợ không hay biết gì?

Ly hôn 1 tuần thì nhận thiệp cưới từ chồng cũ, tới dự đám cưới, tôi ôm anh khóc nức nở tiết lộ 'bí mật tày trời' Đến ngày chồng tôi ra viện, bố mẹ không kiêng dè gì đến tận nhà chìa tờ giấy ly hôn ra bắt chồng tôi ký vào. Nam tuy ngạc nhiên nhưng khi biết thỏa thuận giữa tôi và bố mẹ, anh đành đặt bút ký.

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