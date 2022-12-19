Đến thăm đồng nghiệp ở cử, lúc ra về tôi choáng váng khi chạm mặt một người phụ nữ trong chiếc nón lụp xụp

Lúc đó có khá nhiều người nên tôi và mẹ chồng cũ không tiện nói chuyện. Hơn nữa giữa chúng tôi có nhiều khúc mắc, thật sự khó bề mà hàn huyên kể lể giống như người quen cũ gặp lại.

Hôm vừa rồi tôi và các chị em đồng nghiệp đã đến xóm trọ thăm một cô đồng nghiệp vừa sinh con. Cô ấy không có điều kiện lắm nên chỉ ở trong một xóm trọ bình dân rẻ tiền, cơ sở vật chất khá ọp ẹp. Cho đến khi ra về, tôi vừa bước ra cửa thì tình cờ người phụ nữ ở phòng trọ bên cạnh vừa hay ra ngoài về nhà. Đó là một người phụ nữ trung niên, đội chiếc nón lá lúp xúp. Nghe tiếng nói cười của chúng tôi, bà ấy bỏ nón ra ngẩng lên định chào hỏi. Có lẽ ngày thường mối quan hệ với cô đồng nghiệp của tôi cũng ổn thỏa.

Khi xưa chồng tôi ngoại tình với một người phụ nữ nhiều tuổi hơn nhưng khá giàu có. Bố mẹ chồng cũ tham giàu, nghe người tình của con trai hứa hẹn đủ thứ thì quên hết tất cả. Ông bà ấy tìm mọi cách đuổi tôi đi, mong muốn con trai lấy cô ả kia.

Tối ấy về nhà, cô đồng nghiệp tò mò gọi điện cho tôi hỏi thăm. Biết đó là mẹ chồng cũ của tôi, cô ấy cũng phải kinh ngạc. Để rồi nghe những gì cô ấy kể về nhà họ mà tôi thật sự không biết trong lòng là cảm xúc gì.

Thời điểm đó tôi ở nhà trông con mấy năm trời vì sinh 2 đứa liền nhau. Dù rất đau đớn khi chồng phản bội, cộng thêm những hành động lạnh lùng nhẫn tâm từ bố mẹ chồng nhưng tôi vẫn quyết tâm bám trụ lại căn nhà đó. Mang hai đứa con ra khỏi nhà, tôi không biết đi đâu về đâu. Bản thân tôi thì chẳng sao nhưng để các con chịu khổ thì chẳng đành lòng.

Thấy tôi mặt dày ở lại, họ không làm gì được nên tức lắm. Lần đó đứa con út của tôi phải nằm viện một tuần vì viêm đường hô hấp cấp. Khi ra viện trở về nhà, nhà chồng thay khóa cửa không cho tôi vào nữa. Thậm chí còn thu gom hết đồ đạc của 3 mẹ con tôi để ra ngoài hành lang. Đuổi đi một cách trắng trợn không thương tiếc.

Họ bảo với những người lì lợm không có tự trọng, chồng đã chán ngấy còn không buông tay như tôi thì chỉ có thể dùng dùng cách cứng rắn và quyết liệt như thế.

Quá nhục nhã, tôi đang ôm hai con ra ngoài. Cháu họ cả đấy nhưng họ bảo cháu gái sau này cũng là người nhà khác nên họ không cần. Cũng may tôi được một người bạn thân cưu mang, sau đó tôi xin đi làm, tìm đủ mọi cách kiếm tiền nuôi con.

Cho đến giờ đã qua 2 năm, cuộc sống của ba mẹ con tôi vẫn còn khó khăn nhưng nói chung cũng dễ thở hơn trước. Tôi đã đủ sức lo cho con ở mức cơ bản.

Lại nói về nhà chồng cũ, sau khi đuổi được tôi đi thì họ nhanh chóng rước cô nàng kia về. Ban đầu hạnh phúc mỹ mãn lắm, cô ta vung tiền biếu xén quà cáp bố mẹ chồng khiến ông bà sung sướng, tự hào khôn xiết.

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Qua một thời gian, cô ta nói có dự án làm ăn rất béo bở, bảo ông bà cắm nhà, rút hết tiền tiết kiệm để đầu tư làm ăn. Sau lần này thu lời thì đổi nhà khác to đẹp hơn là vừa, thậm chí còn mua được cả ô tô luôn ấy chứ.

Bố mẹ chồng cũ tin tưởng con dâu lắm, thấy lợi lại càng ham nên lập tức nghe theo lời cô ta. Họ vơ vét hết tiền bạc trong nhà đưa cho con dâu mang đi đầu tư làm ăn. Ai mà ngờ được, vừa cầm tiền tới tay thì cô ta lập tức biến mất. Chưa đăng ký kết hôn nên chẳng có ràng buộc gì, họ không biết đi đâu mà tìm.

Chẳng biết cô ta có âm mưu lừa đảo từ trước hay sau này mới nảy sinh. Chỉ biết bố mẹ chồng cũ mất nhà, chẳng còn xu nào, chồng cũ mắc nợ lớn, đành phải đi ở nhà thuê. Chồng cũ hiện tại phải nai lưng ra làm trả nợ, cuộc sống chật vật khốn khổ vô cùng. Đúng là cuộc đời thật khó nói trước điều gì. Như này có được gọi là quả báo không chị em nhỉ?